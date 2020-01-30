10 советов, которые помогут победить головную боль

Источник материала: Вороновская газета





Как избавиться от головной боли быстро и без таблеток? Что делать для того, чтобы она больше не беспокоила?

Головная боль — то, что мешает нормально работать и жить в целом. Часто бывает так, что уже никакие таблетки не помогают. Что же делать в такой ситуации? Ответ один: искать решение проблемы, учитывая причину. Кстати, избавиться от головной боли можно и без помощи таблеток. Как именно, сейчас расскажем.

Причины боли

Прежде чем пить очередное обезболивающее, выясните причину головной боли. Именно так вы сможете быстрее побороть неприятное состояние. Так, часто боль в голове возникает из-за стресса, алкоголя, усталости, нарушения сна, а также при гипертермии, мигрени, повышенном давлении и других заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Обратите внимание на частоту появления боли: если это происходит чаще одного раза в неделю, обратитесь к специалисту.

Народные средства

Народные средства — это, конечно, хорошо, но всегда помните о том, что существуют противопоказания. Так, нельзя пользоваться подобными методами при травмах головы и шеи, аллергической реакции или высокой температуре. Также стоит быть аккуратнее с народными средствами и беременным. Если вы поняли, что нетрадиционные методы лечения никакого вреда вам не принесут, возьмите на заметку несколько рекомендаций.

Пейте воду

Из чего состоит наш организм на 70-80%? Конечно, из воды. Вот без нее-то мы и не можем. И если вдруг воды нам не хватает, организм начинает об этом сигнализировать. Поэтому головная боль — один из признаков обезвоживания. Чтобы избавиться от неприятного симптома, просто выпейте пару стаканов обычной воды. Кстати, старайтесь не находиться в душных помещениях: именно там есть большой риск появления головной боли.

Примите душ

Еще один простой способ забыть про головную боль — это принять теплый душ. Следите за тем, чтобы вода не была горячей. Чтобы снять напряжение и улучшить кровообращение, направьте воду на шею и спину. Еще полезен массаж головы — хорошенько промассируйте корни волос.

Заварите чай

Сильная головная боль может быть следствием нарушения работы сердечно-сосудистой системы. В таком случае выпейте горячий чай, желательно ромашковый. Он ослабит напряжение и насытит клетки мозга кислородом. Еще полезен настой из мяты. Это растение нужно залить кипятком и настоять в течение 15-20 минут. Так вы и успокоитесь, и от головной боли избавитесь.

Используйте лимон и имбирь

А вы знали, что лимон — это хороший анальгетик и антисептик? Приложите к вискам цедру лимона и увидите результат. Кстати, можно добавлять лимонный сок в воду. Имбирь также полезен в борьбе с головной болью. Это противовоспалительное и мочегонное средство, которое еще и укрепляет иммунитет. Заварите себе чай, добавьте туда имбирь с лимоном. Получится отличный напиток против головной боли. Отдохните Часто ли вы устаете? Чувствуете ли напряжение? Именно это может стать причиной ваших мучений. Совет «постарайтесь расслабиться» может прозвучать слишком поверхностно. Поэтому говорим открыто: дайте себе установку сегодня вечером принять ванну, послушать музыку или рвануть куда-нибудь с друзьями. Сделайте то, что душе хочется. Ну, и почаще медитируйте — этот способ помогает отвлечься от повседневности. Поспите Этот пункт — продолжение предыдущего. Болит голова? Займите удобное положение, немного откиньте голову назад, закройте глаза и проведите так минут 10-15. Даже небольшой отдых даст результат и облегчит ваше состояние. Недостаток сна — вот, что ухудшает самочувствие. Это всем известно, но, к сожалению, многие пренебрегают правильным режимом. Сделайте массаж Что может быть прекраснее массажа? Ведь этот способ прекрасно справляется с напряжением, спазмом и болью. А если еще узнать, на какие точки нужно воздействовать,будет совсем замечательно. Советуем обратиться к профессионалу, который подберет массажные движения конкретно для вас. Если же решили освоить эту процедуру самостоятельно, то запомните несколько важных правил. Делая самомассаж, вы не должны ощущать какой-то дискомфорт. Движения всегда отличаются легкостью, плавностью. Не стоит сильно давить на проблемный участок. А после завершения массажа немного отдохните и подумайте о приятном.Проще всего сделать массаж головы. Вам нужно прилечь и запрокинуть голову. Затем помассируйте шею сверху вниз и наоборот. После перейдите к верхней части головы. Положите кончики пальцев на виски и начните растирать кожу. Делать это нужно в течение 4-5 минут. Теперь направляйтесь к ушной раковине и погладьте мочки ушей. Не торопитесь, массируйте голову медленно.

иньтан. Первая точка находится на лбу — между бровями. Для улучшения состояния на нее надавливают в течение 30 секунд.

цзюйляо. Важные точки расположены между верхней губой и носом параллельно уголкам губ. Их массируйте две минуты.

цуаньчжу. Располагается точка рядом с переносицей. В течение одной минуты массируйте ее плавными движениями.

тяньчжу. А эту точку вы найдете у линии роста волос, над верхним позвонком. Массировать следует одну минуту.

цюйбинь. Точки находятся у висков, а точнее над ухом. Растирайте ее в течение одной минуты. Обратите внимание на точечный массаж. Китайская медицина утверждает, что на голове можно найти несколько важных точек. Их называют акупрессурными. Попробуем разобраться в этом деле. Но перед этим советуем все же проконсультироваться с врачом.Первая точка находится на лбу — между бровями. Для улучшения состояния на нее надавливают в течение 30 секунд.Важные точки расположены между верхней губой и носом параллельно уголкам губ. Их массируйте две минуты.Располагается точка рядом с переносицей. В течение одной минуты массируйте ее плавными движениями.А эту точку вы найдете у линии роста волос, над верхним позвонком. Массировать следует одну минуту.Точки находятся у висков, а точнее над ухом. Растирайте ее в течение одной минуты. Сделайте компресс Метод этот довольно эффективный. Если головная боль у вас пульсирующая, поможет холодный компресс, если давящая — теплый. Главное — займите удобное положение и постарайтесь расслабиться хотя бы на 15 минут. Проведите ароматерапию Часто ощущаете давление в висках, приобретите эфирное масло и устройте ароматерапию. Например, масла миндаля, мяты, лаванды способны привести давление в норму и справиться с подавленным состоянием. Что касается миндаля, то это действенное обезболивающее. Мята, как мы уже говорили, хорошо влияет на нервную систему. А лаванда приводит в порядок мысли и дарит спокойствие. Укрепляйте иммунитет Беспокоит регулярная головная боль? Народные рецепты советуют каждый день на голодный желудок выпивать стакан теплой воды, в который добавлена 1 чайная ложка меда. Особенно это полезно, если боль возникает при простуде, насморке или гайморите. Кстати, и сок черноплодной рябины признается хорошим средством для профилактики. Принимать его нужно по 2 столовые ложки за 15 минут до еды. Чтобы избавиться от боли в голове, не нужно постоянно прибегать к помощи лекарств. Мы поделились с вами способами, которые помогут быстро справиться с неприятным состоянием. Используйте их и будьте здоровы! 1000sovetov.ru