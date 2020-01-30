Три слагаемых голубца. Интересные варианты классического блюда

Источник материала: Аргументы и факты

Листья капусты, мясо, немного крупы — отличное блюдо, сочетающее в себе то, что должно быть в качественном обеде: протеины, сложные углеводы и клетчатку. Если залить все это вкусным сливочным соусом, то получим и немного жиров, без которых тоже нельзя обходиться. Отличное блюдо, которое может заменить собой целый обед.

Да и разнообразия в голубцах довольно много: используются совершенно разные виды мяса, птицы, берут рыбу и креветки. Капуста тоже может быть разной: самые популярные — белокочанная и савойская, иногда используется капуста, заквашенная кочанчиком или большими кусками. С крупами, которые добавляются в фарш, тоже можно экспериментировать. Часто кладут круглозерный рис, но подойдет и перловка, и кукурузная крупа. И конечно, никто не мешает завернуть в листья капусты грибной или овощной фарш, если вы вегетарианец или соблюдаете пост.

Представляем интересные варианты голубцов.

Голубцы с говядиной и сливочным соусом

Рецепт Алексея Беседина, шеф-повара ресторана «Лимончино»

50 г листьев савойской капусты

170 г шеи бычка

соль и перец

10 г петрушки

500 мл воды

Для соуса:

300 мл бульона

2 мл трюфельного масла

10 г твердого сыра (грана падано)

5 мл зеленого масла

20 мл сливок

20 г шампиньонов

Шаг 1. Готовим соус. В бульон залить сливки, выпарить. Затем добавить трюфельное масло, мелко порубленные грибы, сыр грано падано, зеленое масло. Довести до однородной консистенции.

Шаг 2. Листья савойской капусты варить 5 минут, обсушить салфеткой и раскатать скалкой.

Шаг 3. Мясо протушить в воде со сливочным маслом до готовности.

Шаг 4. Достать мясо и вилкой разобрать на волокна, выпарить оставшийся бульон и добавить к мясу. Добавить соль, перец и рубленую петрушку.

Шаг 5. Получившуюся начинку завернуть в капустный лист и прогреть в пергаменте в печи при температуре 200 градусов 10 минут. Выложить голубец на тарелку и полить соусом.

Голубцы по-бакински

Автор рецепта — Мамед Абдуллаев, шеф-повар ресторана «Новорижская застава»

200 г гусиного мяса

30 г каштанов

70 г лука

30 г отварного риса

80 г листьев капусты

5 г кинзы

5 г укропа

5 г мяты

10 г соли

2 г перца

250 мл воды

Для соуса:

150 г лука

100 г помидоров

100 г топленого сливочного масла

Шаг 1. Листья молодой капусты варим в слегка подсоленной воде в течение 5 минут.

Шаг 2. Мясо пропускаем через мясорубку с луком, порубленными каштанами, специями и зеленью.

Шаг 3. В фарш добавляем отварной рис, перемешиваем.

Шаг 4. Полученную смесь из гусиного фарша и риса заворачиваем в отваренные листья молодой капусты (1 столовая ложка фарша на капустный лист), сворачиваем в трубочку, подгибая боковые края.

Шаг 5. Сформированные голубцы плотно укладываем в кастрюлю с толстым дном, заливаем водой, варим в течение 25 минут.

Шаг 6. Готовим пассеровку. Лук обжариваем в сливочном топленом масле до золотистого цвета, добавляем помидор, соль, перец. Жарим в течение 3–5 минут.

Шаг 7. Готовые голубцы укладываем на тарелку, сверху заливаем смесью из пассерованных овощей с топлёным маслом, украшаем зеленью.

Голубцы из китайской капусты с грибами

Рецепт Александра Гололобова, шеф-повара ресторана Mr. Lee

5 листьев китайской капусты

240 г грибов (вешенки, шампиньоны, шиитаке)

30 мл растительного масла

5 г чеснока

10 г петрушки

2 мл трюфельного масла

3 г соли

3 г перца

10 г кресс-салата

Для соуса:

20 г сушеных белых грибов

200 мл воды

15 мл соевого соуса

5 г крахмала

5 г кинзы

5 г чеснока

Шаг 1. Листья китайской капусты положить в кипящую подсоленную воду на 30 секунд.

Шаг 2. Грибы мелко нарезать и обжарить на растительном масле, добавить мелко порубленные чеснок и петрушку и обжарить все вместе. Добавить трюфельное масло, соль и перец.

Шаг 3. Разделить начинку на пять равных частей.

Шаг 4. Приготовить соус: замочить белые грибы на 15 минут в холодной воде, воду слить и промыть грибы. Залить грибы водой, поставить на медленный огонь и выпарить до уменьшения жидкости вполовину. Процедить через марлю. Добавить соевый соус, крахмал и мелко порубленные красный чили, чеснок и кинзу.

Шаг 5. Завернуть готовую начинку в листья капусты и сформировать голубцы.

Шаг 6. Готовить голубцы на пару в течении двух минут.

Шаг 7. При подаче полить соусом и украсить мелко рубленным кресс-салатом.

Праздничные голубцы из квашеной капусты

Рецепт Маргариты Гаспарян, директора Центра болгарских традиций и ресторана «Болгарская кухня»

80 г изюма

300 кг кислой капусты

5 луковиц

1 морковь

мята

300 г свинины

180 г риса

черный и красный молотый перец

чабрец

250 г отварных грибов

Шаг 1. Лук максимально измельчаем и тушим в глубокой сковороде. Добавляем морковь, грибы и рис.

Шаг 2. Мелко нарезаем мясо, добавляем к остальным ингредиентам.

Шаг 3. Солим и перчим по вкусу. Добавляем изюм и заливаем смесь 100–150 мл воды.

Шаг 4. Накрываем крышкой и тушим до впитывания в рис всей воды.

Шаг 5. Отделяем листья квашеной капусты, удаляя все грубые волокна.

Шаг 6. Режем полосками, удобными для заворачивания. Кладем начинку в лист и плотно заворачиваем.

Шаг 7. Выкладываем в глубокий противень вплотную и заливаем стаканом кипятка.

Шаг 8. Запекаем в разогретой духовке при 185–190 градусах приблизительно 40 минут.