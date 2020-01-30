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В Бресте разработали памятку по короновирусу. Что и кому надо знать об этой заразе?

30.01.2020 11:42 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, достигло 7711 человек. Число погибших возросло до 170. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

В Бресте разработали памятку по короновирусу. Что и кому надо знать об этой заразе?

Как отмечается в сообщении, Государственный комитет по делам здравоохранения зафиксировал 7711 подтвержденных случаев заболевания, из которых 1370 оцениваются как тяжелые. Число летальных исходов достигло 170.

В Китае 29 января удалось установить 1737 новых случаев заражения коронавирусом и 38 летальных исходов, из которых 37 - в центральной китайской провинции Хубэй, где впервые была установлена вспышка заболевания, один - в юго-западной провинции Сычуань.

В Бресте разработали памятку по короновирусу. Что и кому надо знать об этой заразе?

Власти КНР также подтвердили первый случай заболевания пневмонией в Тибетском автономном районе - последнем свободном от этого заболевания регионе Китая.

 
 
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  Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, достигло 7711 человек. Число погибших возросло до 170. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на...
 
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