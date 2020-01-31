Вирус апокалипсиса. Какие эпидемии вспыхивали в мире за последние 20 лет

Источник материала: Аргументы и факты

Эпидемии последних 20 лет буквально встряхнули мир. Каждая из них уникальна по-своему, но при этом многие болезни были смертельно опасными.

Сегодня одной из главных тем стала эпидемия в Китае, разразившаяся на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа. Весь мир с тревогой отслеживает последние данные, поступающие как из зараженных районов, так и с других континентов, на которых уже отмечаются единичные случаи инфицирования. Пока предугадать развитие событий и то, как будут ликвидировать сам вирус и его последствия, а также чем именно он может аукнуться в будущем, не представляется возможным. АиФ.ru решил вспомнить все мировые эпидемии, которые развивались за последние 20 лет: что было, чем закончились, каковы последствия.

Брюшной тиф

Открытых данных про эпидемию брюшного тифа в начале XXI века нет. Однако, согласно официальным источникам, в мире в 2000 году переболели данной инфекцией 21,6 млн человек. При этом смертность была равна 1%. Брюшной тиф вызывается бактериями и дает такие симптомы, как:

Появление сыпи на теле;

Гипотония;

Увеличение объемов печени и селезенки;

Заторможенность;

Бред;

Галлюцинации.

Лучшим способом профилактики является личная гигиена, т. е. частое мытье рук. Также надо чаще мыть посуду. Кроме того, следует очень внимательно относиться к выбору питьевой воды, отдавая предпочтение заводским бутилированным вариантам.



Крокодилы генов. Имеет ли китайский вирус рукотворное происхождение? Подробнее

Пневмония с характеристикой «атипичная»

Пневмония — заболевание само по себе смертельно опасное. Когда же она прикрывается нестандартными симптомами, воспаление легких становится опасным вдвойне. В 2002 году мир всколыхнула новость о том, что зафиксирована вспышка именно атипичной пневмонии. По иронии судьбы — все в том же Китае. Вспышка отмечалась в провинции Гуандун. Однако довольно быстро патология распространилась и на другие регионы Китая, а также Вьетнам, Индонезию, Таиланд и т. д. Единичные случаи даже фиксировались в Северной Америке и Европе.

Россия в своей медицинской статистике отметила только один случай заболевания. Он закончился благополучно: мужчина, проведя почти два месяца в больнице, полностью излечился. ВОЗ по окончании пандемии подвела свои итоги: за год, когда царила эпидемия, в общем заболели 8437 человек из 37 стран, смертельной инфекция стала для 813 человек.

Атипичная пневмония — заболевание, которое довольно широко распространено среди молодых, что, как отмечают специалисты, достаточно необычно. Передаваться вирус может как воздушно-капельным путем, так и фекально-оральным. Отличается коротким инкубационным периодом: около 3 дней. Из симптомов называют:

Резкий подъем температуры до высоких значений;

Озноб;

Потливость;

Боли в голове;

Расстройство кишечника вкупе со рвотой.

Кашель и одышка появляются через несколько дней. Смерть нередко наступает от интоксикации, а также сердечной и дыхательной недостаточности.

Свиной грипп

В 2009 году мир снова залихорадило: пошли новости о новом штамме вируса под названием «свиной грипп». Вспышка была зафиксирована в Мехико, дальше патология распространилась по Мексике и США. Вирус гриппа подтипа H1N1 остался у многих на слуху на долгие годы. После Америки случаи инфицирования вирусом отмечались в Европе, в частности, в Испании. А уже летом специалисты ВОЗ объявили о начале пандемии: она стала первой за последние 40 лет.

При этом терапия и симптоматика свиного гриппа ничем особенно не отличаются от стандартных штаммов. Такое заболевание характеризуется:

Резким повышением температуры тела, показатели высокие, сбивается плохо;

Ломотой в мышцах;

Светобоязнью;

Сильной интоксикацией, на фоне которой отмечаются головные боли.

Терапия стандартная. Но тут надо учитывать, что основной проблемой при свином гриппе становился тот факт, что на фоне его течения практически мгновенно развивалась пневмония. Согласно данным, озвученным после пандемии, в мире официально переболели гриппом 414 тысяч человек, из них умерли 5 тысяч.

В России, согласно официальной статистике, официально переболели данным штаммом вируса 3122 человека, скончались 14.



Рассеянный недруг. Грозит ли нам эпидемия страшной болезни? Подробнее

Птичий грипп

В 2013 году — снова грипп. И снова «из мира животных», только теперь уже птичий. В 2013 году на территории Южной и Восточной Азии появился грипп, вызванный вирусами подтипов H5N1 и H7N9. Они передавались от домашней птицы к человеку. Для недопущения распространения эпидемии начали истреблять поголовье птицы: были данные об убое в Азии 140 млн кур.

Несмотря на то, что птичий грипп преимущественно засветился в 2013 году, отдельные случаи отмечали и раньше: с 2003 года. Так, например, в России этот штамм гриппа был выявлен в июле 2005 года в Новосибирской области, затем его нашли в Томской, Омской, Тюменской, Курганской областях и в Алтайском крае. Причем все эти случаи инфицирования касались только птицы, в России за все время распространения птичьего гриппа случаев заражения людей не было.

Птичий грипп опасен своими осложнениями, в числе которых — проблемы с почками, пневмония.

Лихорадка Эбола

Заболевание, которое для многих остается загадкой, — геморрагическая лихорадка Эбола. Это вирусная высокозаразная патология. При этом отмечается редко, но, как говорится, метко. Последняя вспышка была зафиксирована в 2014 году в Западной Африке. Болезнь смертельно опасна: число летальных исходов в среднем около 50%.

Распространение вируса происходит через прямой контакт с жидкостями организма, например, кровью. Инкубационный период составляет 2-21 день, но в среднем человек ощущает проявления вируса через 4-10 дней. Симптоматика следующая:

Ощущение сильной усталости;

Лихорадка;

Снижение аппетита;

Боли в мышцах;

Боли в животе;

Икота.

Также на фоне инфекции развиваются рвота и диарея, становящиеся причиной обезвоживания, причем довольно сильного. Кроме того, в числе признаков заражения называют одышку и боль в груди, отеки, головные боли.