ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Узнали для вас, можно ли в Бресте сделать анализ на тот самый зловещий китайский коронавирус

31.01.2020 14:50 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

СМИ и медики ежедневно приводят сводки из Китая и других стран - сколько заболело, сколько умерло, выздоровело. Весь мир с замиранием сердца следит за событиями, разворачивающимися в Поднебесной. Неудивительно, что жители города Бреста нервничают и задают вопросы - а можно ли сделать анализ на коронавирус в нашем городе?

Узнали для вас, можно ли в Бресте сделать анализ на тот самый зловещий китайский коронавирус

Прежде всего спешим успокоить - если у вас есть симптомы болезни, и не было контактов с людьми, которые побывали недавно в Китае, не стоит беспокоиться. Скорее всего, это обычная простуда, ОРВИ или может быть грипп. Конкретно для брестского региона не было рекомендаций от Минздрава по обеспечению лабораторий необходимыми для анализа на наличие коронавируса средствами. Есть такая памятка, которая рекомендует звонить в "скорую" если что:

Узнали для вас, можно ли в Бресте сделать анализ на тот самый зловещий китайский коронавирус

Таким образом, в данный момент сделать анализ у нас не получится, бесполезно обзванивать лаборатории. Однако выход есть, в частном порядке можно обратиться в «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» в Минске, и там могут помочь с этим вопросом. Телефоны для справок: 8-017-2639994 и 8-017-3748218.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь постоянно отслеживает складывающуюся эпидситуацию и проводит лабораторную диагностику всех возможных клинических случаев в соответствии с протоколами и методическими рекомендациями, выработанными Всемирной организацией здравоохранения.

Узнали для вас, можно ли в Бресте сделать анализ на тот самый зловещий китайский коронавирус

На настоящий момент в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обследовано 74 человека, из них 25 - граждане КНР, 6 - Украины, остальные - граждане Беларуси. Большая часть этих людей прибыли из Китая. Кроме этого, все, кто прибыл в Национальный аэропорт 29 января, и ранее находился на территории КНР, были лабораторно обследованы на наличие нового варианта коронавируса (47 человек). Новый коронавирус 2019-nCoV не выявлен.

Узнали для вас, можно ли в Бресте сделать анализ на тот самый зловещий китайский коронавирус

Отметим, что РНПЦ эпидемиологии и микробиологии имеет все необходимые реактивы, оборудование, технологии и высококвалифицированный персонал, имеющий большой опыт проведения таких исследований. Центр работает в штатном режиме - 24 часа в сутки.

Узнали для вас, можно ли в Бресте сделать анализ на тот самый зловещий китайский коронавирус

Так же стоит обратить внимание граждан Беларуси, что бригады скорой медицинской помощи могут использовать специальную одежду и биобоксы для транспортировки пациентов в условиях нынешней санитарно-эпидемиологической обстановки.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  СМИ и медики ежедневно приводят сводки из Китая и других стран - сколько заболело, сколько умерло, выздоровело. Весь мир с замиранием сердца следит за событиями,...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Вирус апокалипсиса. Какие эпидемии вспыхивали в мире за последние 20 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Здоровья)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика