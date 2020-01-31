Узнали для вас, можно ли в Бресте сделать анализ на тот самый зловещий китайский коронавирус

Источник материала: Виртуальный Брест

СМИ и медики ежедневно приводят сводки из Китая и других стран - сколько заболело, сколько умерло, выздоровело. Весь мир с замиранием сердца следит за событиями, разворачивающимися в Поднебесной. Неудивительно, что жители города Бреста нервничают и задают вопросы - а можно ли сделать анализ на коронавирус в нашем городе?





Прежде всего спешим успокоить - если у вас есть симптомы болезни, и не было контактов с людьми, которые побывали недавно в Китае, не стоит беспокоиться. Скорее всего, это обычная простуда, ОРВИ или может быть грипп. Конкретно для брестского региона не было рекомендаций от Минздрава по обеспечению лабораторий необходимыми для анализа на наличие коронавируса средствами. Есть такая памятка , которая рекомендует звонить в "скорую" если что:





Таким образом, в данный момент сделать анализ у нас не получится, бесполезно обзванивать лаборатории. Однако выход есть, в частном порядке можно обратиться в «РНПЦ эпидемиологии и микробиологии» в Минске, и там могут помочь с этим вопросом. Телефоны для справок: 8-017-2639994 и 8-017-3748218.

Министерство здравоохранения Республики Беларусь постоянно отслеживает складывающуюся эпидситуацию и проводит лабораторную диагностику всех возможных клинических случаев в соответствии с протоколами и методическими рекомендациями, выработанными Всемирной организацией здравоохранения.





На настоящий момент в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии обследовано 74 человека, из них 25 - граждане КНР, 6 - Украины, остальные - граждане Беларуси. Большая часть этих людей прибыли из Китая. Кроме этого, все, кто прибыл в Национальный аэропорт 29 января, и ранее находился на территории КНР, были лабораторно обследованы на наличие нового варианта коронавируса (47 человек). Новый коронавирус 2019-nCoV не выявлен.





Отметим, что РНПЦ эпидемиологии и микробиологии имеет все необходимые реактивы, оборудование, технологии и высококвалифицированный персонал, имеющий большой опыт проведения таких исследований. Центр работает в штатном режиме - 24 часа в сутки.





Так же стоит обратить внимание граждан Беларуси, что бригады скорой медицинской помощи могут использовать специальную одежду и биобоксы для транспортировки пациентов в условиях нынешней санитарно-эпидемиологической обстановки.