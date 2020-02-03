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Диагноз налицо. О чём говорит оттенок кожи?

03.02.2020 10:51 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Диагноз налицо. О чём говорит оттенок кожи?
shutterstock.com

Цвет лица способен рассказать о многом, ведь часто болезни и образ жизни меняют оттенок кожи. О каких состояниях можно судить по цвету лица и как вернуть ему здоровье?

Наш эксперт – врач-косметолог-дерматолог, трихолог, лазеротерапевт Вадим Чариков.

Белый 

Срочно к врачу!

Бледность кожи может быть вариантом нормы, если присутствует с рождения. Но если прежде нормальная кожа стала бледнеть, стоит обратиться к терапевту, чтобы пройти обследование и выявить причину. А уж если на фоне бледности появился синеватый оттенок на губах или других участках лица и к тому же это сопровождается нарушением общего самочувствия, нужно немедленно вызывать скорую помощь, так как подобные симптомы могут свидетельствовать о внутреннем кровотечении.

Когда бледность кожи развивается постепенно, это может говорить об анемии. Под этим термином скрывается целая группа заболеваний, поэтому, чтобы точно выявить причину и назначить подходящее лечение, проводится всестороннее обследование. Также среди заболеваний, которые приводят к бледности кожи, – болезни сердца, нарушения в сосудистом русле, лёгочные заболевания, заболевания щитовидной железы.

Или к косметологу?

Плохая экология, недостаточное питание и вредные привычки также приводят к бледности кожи. И если при обследовании у терапевта патологии выявлено не было, то за помощью можно обратиться к врачу-косметологу. Он подберёт подходящие пищевые добавки, назначит терапию, направленную на активацию микроциркуляции (уходовые массажные процедуры), проведёт курс мезотерапии (подкожных инъекций), которая восполнит в коже уровень витаминов и минералов, а также непосредственно активирует микроциркуляцию крови в сосудах.

Диагноз налицо. О чём говорит оттенок кожи?
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Серый

Срочно к врачу!

Тусклая, сероватая кожа – признак утолщения наружного (рогового) слоя эпидермиса. В медицине это состояние называется гиперкератозом. Эту проблему могут вызывать как различные кожные заболевания (ихтиоз, кератодермии и др.), так и внутренние болезни – заболевания желудочно-кишечного тракта, нарушение обменных процессов при сахарном диабете. Также это состояние может развиваться при гиповитаминозах, особенно при недостатке витамина А.

Или к косметологу?

Воздействие на кожу агрессивных факторов – сильного ветра, мороза, прямых солнечных лучей – также может придавать коже тусклый оттенок. Кроме того, сероватый цвет лица могут провоцировать неправильный уход за кожей, стрессы. У косметолога решение этой проблемы направлено на нормализацию домашнего ухода за кожей – в дело пойдут сыворотки, выравнивающие текстуру кожи, скрабы и отшелушиваюшие маски, а также поверхностные пилинги, в том числе ферментный пилинг, гидропилинг, карбоновый пилинг.

Диагноз налицо. О чём говорит оттенок кожи?
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Желтый

Срочно к врачу!

Появление желтушного оттенка кожи – тревожный симптом, который может указывать на различные проблемы с печенью и желчным пузырём, паразитарные, инфекционные заболевания. В этом случае вся кожа приобретает желтоватый оттенок; также могут пожелтеть слизистые оболочки рта, белки глаз.

А вот возникновение на коже желтушных бляшек – ксантом – симптом нарушения липидного обмена. В этом случае нужно сдать анализы на определение уровня липидов и холестерина. Сами ксантомы можно удалять – предпочтение отдаётся лазерному удалению.
Окрашивание кожи в жёлтый цвет также возможно при употреблении большого количества продуктов, богатых каротином: моркови, тыквы и т. д. В таком случае их исключение из рациона приведёт к быстрому улучшению состояния кожи. Кроме того, бледно-жёлтый оттенок кожи характерен для курильщиков.

Или к косметологу?

С возрастом в коже начинает откладываться липофусцин – «пигмент старения», который придаёт ей желтоватый оттенок. В таком случае хорошо подойдут различные наружные и инъекционные препараты с витамином С. А отбелить пигментные пятна можно с помощью лазеров и пилингов.

Диагноз налицо. О чём говорит оттенок кожи?
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Красный

Срочно к врачу!

Покраснение лица может быть как самостоятельным заболеванием – розацеа (для него характерно не только покраснение, но и приливы крови к лицу), так и симптомом различных внутренних проблем: артериальной гипертензии, заболеваний желудочно-кишечного тракта, в частности печени, инфекционных болезней. Кроме того, покраснение может развиваться в качестве аллергической реакции. В таком случае нужно в первую очередь у­странить аллерген, а затем лечить кожу противовоспалительными сред­ствами, по показаниям – назначить гипосенсибилизирующую терапию.

Или к косметологу?

Если лицо краснеет периодически, необходимо подобрать уход, направленный на защиту кожи от агрессивных факторов. Обычно это сред­ства для чувствительной кожи. Также в арсенале косметологов имеются инъекционные препараты, снижающие реактивность сосудов, – мезоботокс; мезотерапевтические и биоревитализирующие препараты, восстанавливающие и защищающие кожу.

 
 
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Цвет лица способен рассказать о многом, ведь часто болезни и образ жизни меняют оттенок кожи. О каких состояниях можно судить по цвету лица и как вернуть ему...
 
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