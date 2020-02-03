Гормоны и дефицит витамина D. Почему женщины чаще болеют артритом?

Источник материала: Аргументы и факты

Заболеваниями суставов страдают десятки миллионов человек, после 50 – почти каждый. А боли от них подчас мучительнее, чем зубные и даже онкологические.

На избавление от самых тяжёлых из них – ревматоидного артрита, спондилоартрита – брошены генная инженерия, молекулярная биология, вся передовая наука. Но полной победы пока нет.

Если кости ломит

Ситуация, когда появляются все признаки болезни одновременно, возникает не сразу. От её начала могут пройти недели и даже месяцы. Значительная часть пациентов приходит к врачу довольно поздно, когда недуг уже превратился в хронический. Коварство в том, что понемногу «съедает» суставы порой собственный иммунитет.

Иногда заболевание начинается как грипп – высокая температура, слабость, ломота во всём теле.

«Если «простуда» прошла, а ломота в мышцах и суставах осталась и это затягивается, есть смысл обратиться к ревматологу, – советует руководитель ревматологического центра Первой градской больницы в Москве кандидат медицин­ских наук Наталья Бабадаева. – Лучше сразу идти к ревматологу и в том случае, когда вдруг заболел позвоночник или сустав, при этом нет никакого провоцирующего травматического фактора, и если появилась скованность в спине и суставах по утрам (особенно у молодого человека, у которого ещё не формируется артроз, объясняющий эту скованность). Врач назначит необходимые обследования – анализы крови, мочи, при необходимости иммунологические тесты, рент­генографию суставов либо МРТ или КТ».

Воспаление суставов также может быть вызвано инфекцией, например кишечной, или ангиной. Но инфекции и переохлаждение – не един­ственные причины заболеваний суставов. Чаще действует много факторов: генетическая предрасположенность, стрессы, лишний вес, неблагоприятные климатические условия, курение, дефицит витамина D, гормональные изменения у женщин. Женские половые гормоны, напомним, активно участвуют в аутоиммунитете, когда защитные силы атакуют собственные клетки. А вот «отложение солей» – причина часто надуманная.

«Люди думают: болит сустав – значит, это отложение солей, будь то ревматизм, артроз, подагра или остеохондроз, – объясняет Наталья Бабадаева. – На самом деле «соли» имеют отношение только к подагрическому артриту. У людей с определёнными генетическими особенностями в обмене веществ кристаллы мочевой кислоты начинают откладываться в суставах. Возникает острое воспаление, которое сильно мучает пациента». Приступы подагры нередко провоцирует чрезмерная любовь к алкоголю и блюдам из красного мяса.

Лечить всю жизнь?

Заболевания суставов – самые метеочувствительные. В сырую холодную погоду боли обостряются. Это связано с тем, что внутри сустава есть жидкость, её давление уравнивается с атмо­сферным. При заболевании адаптация к сменам атмо­сферного давления нарушается, усиливается кровенаполнение тканей сустава, что приводит к ноющим болям.

Один из видов лечения – назначение нестероидных противо­воспалительных препаратов, которые обладают обезболивающим и противовоспалительным эффектом.

«Мы используем их у пациентов с артритом, спондилоартритом и остеоартрозом, – поясняет Н. Бабадаева. – Но схема назначения может быть разная в зависимости от диагноза. Хочу предостеречь читателей. Хотя многие из таких препаратов продаются без рецепта, это опасный путь самолечения. Помимо положительного эффекта в виде уменьшения боли возможен ещё и ряд серьёзных необратимых побочных эффектов в отношении желудка, почек и сердца, вплоть до летального исхода. Поэтому сначала нужно обратиться к врачу, чтобы понять, какое заболевание мы лечим, и потом уже спланировать схему лечения». Врач также определит необходимость приёма базисной терапии артрита. Не так давно появились генно-инженерные биопрепараты. «Эти лекарства очень непростые, – уточняет Бабадаева, – они применяются по решению врачебной комиссии. Такие препараты вместе с базисными предотвращают дальнейшее поражение органов и систем при артрите. Увы, отменить лекарства нельзя даже при улучшении состояния. Их придётся принимать долго, возможно всю жизнь».