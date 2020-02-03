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На базе Бушевского детского сада-средней школы прошли спортивные соревнования

03.02.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

«Мир сделался добрым» – под таким названием на базе Бушевского детского сада-средней школы прошло спортивное мероприятие, организованное Морозовичским сельисполкомом. Участие в нем приняли команды Бушевской и Глазовской школ, а также сборная Морозовичского сельсовета.

На базе Бушевского детского сада-средней школы прошли спортивные соревнования
На базе Бушевского детского сада-средней школы прошли спортивные соревнования

Команды с большим азартом прошли полосу препятствий, участвовали в различных эстафетах  и конкурсах, рассчитанных на разные виды двигательной активности. Не менее ярким и запоминающимся стал флешмоб. Все команды показали не только отличную физическую подготовку, но и спортивную выдержку и взаимовыручку. В спортивном зале царил соревновательный дух, а азарту команд можно было только позавидовать.

На базе Бушевского детского сада-средней школы прошли спортивные соревнования

По итогам состязаний в напряженной борьбе победу одержала принимающая сторона – команда Бушевского детского сада-средней школы.

На базе Бушевского детского сада-средней школы прошли спортивные соревнования

На базе Бушевского детского сада-средней школы прошли спортивные соревнования

Все участники, в том числе и болельщики, весело и с пользой провели время, получили заряд положительных эмоций, укрепили здоровье. Одним словом, спортландия удалась!

Любовь ГОРОДНАЯ

Фото из архива Бушевского сада-средней школы

 
 
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«Мир сделался добрым» – под таким названием на базе Бушевского детского сада-средней школы прошло спортивное мероприятие, организованное...
 
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