На базе Бушевского детского сада-средней школы прошли спортивные соревнования

Источник материала: Газета Авангард

«Мир сделался добрым» – под таким названием на базе Бушевского детского сада-средней школы прошло спортивное мероприятие, организованное Морозовичским сельисполкомом. Участие в нем приняли команды Бушевской и Глазовской школ, а также сборная Морозовичского сельсовета.







Команды с большим азартом прошли полосу препятствий, участвовали в различных эстафетах и конкурсах, рассчитанных на разные виды двигательной активности. Не менее ярким и запоминающимся стал флешмоб. Все команды показали не только отличную физическую подготовку, но и спортивную выдержку и взаимовыручку. В спортивном зале царил соревновательный дух, а азарту команд можно было только позавидовать.





По итогам состязаний в напряженной борьбе победу одержала принимающая сторона – команда Бушевского детского сада-средней школы.





Все участники, в том числе и болельщики, весело и с пользой провели время, получили заряд положительных эмоций, укрепили здоровье. Одним словом, спортландия удалась!

Любовь ГОРОДНАЯ

Фото из архива Бушевского сада-средней школы