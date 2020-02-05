Держи баланс. Почему важно сохранять равновесие и что поможет в этом

Источник материала: Аргументы и факты

Умение держать баланс и сохранять равновесие жизненно важно для человека. Тем более что у многих нередко отмечаются определенные проблемы с этим.

По статистике, у трети пожилых людей случаются падения хотя бы раз в год, при этом половина из этой трети падает и два, и три, и даже больше раз за год. И это не простое стечение обстоятельств или невезение, а определенные проблемы с телом, говорят специалисты. «С возрастом изменения гибкости, мышечной силы, чувствительности тела, рефлексов и даже умственных функций способствуют ухудшению общего баланса», — цитирует доктора Брэда Мэнора, заместителя директора Центра трансляционных исследований (филиала Гарварда), тематический журнал университета. Такие проблемы и падения обычно чреваты травмами, включая опасные переломы шейки бедра, гематомами, ушибами и прочими повреждениями. Подвержены сбоям равновесия тела и молодые люди. Хотя и реже.

Врачи утверждают, что баланс требует внимания, силы и гибкости тела. При этом умение сохранять баланс и удерживать его вполне возможно выработать при помощи упражнений. Причем они отлично подходят как для пожилых людей, так и для тех, кто еще довольно молод, но хочет чувствовать себя на своих двоих в прямом смысле слова уверенно.

Зачем нужно равновесие?

Специалисты отмечают, что чувство равновесия помогает человеку поддерживать свой центр тяжести в процессе ходьбы, стояния, прыжков, бега, сгибов, скруток и при прочих активных движениях. По факту люди обычно воспринимают возможность ходить ровно и стоять, не заваливаясь, как данность, не задумываясь о том, насколько эта система сложна.

Каждый раз при совершении человеком любого движения его мозг и глаза обрабатывают огромное количество информации о том, что происходит вокруг. Ноги могут оценить изменения местности, например, то, по какой поверхности вы передвигаетесь: по ровной или бугристой, по асфальту или земле и т. д. Руки качаются в определенном темпе и ритме, чтобы помогать сохранять устойчивость, мышцы и суставы обеспечивают определенную силу, которая позволяет двигаться вперед, останавливаться при необходимости и менять направление.

Однако эта система может работать с перебоями, например, из-за травм. Также она естественным образом ухудшается с течением времени. С возрастом информация, поступающая от тела к мозгу, передается чуть более замедленно. Мышцы теряют эластичность и силу, суставы остаются без присущей им гибкости.

Особое внимание следует уделять внутреннему уху, которое похоже на лабиринт по своему строению. Его нередко называют одним из главных органов, позволяющих удерживать равновесие. Поэтому нередко врачи говорят, что баланс нарушается именно из-за проблем со средним ухом в следующих случаях:

Внутренний отит, представляющий собой инфекционное воспалительное заболевание внутреннего уха, приводящее к головокружениям и нарушениям баланса;

Болезнь Меньера — патология, которая проявляется головокружениями, шумом в одном ухе, проблемами со слухом, тошнотой и рвотой.

Также равновесие может быть заметно хуже на фоне тугоухости или даже заложенности ушей.

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Как справляться

В первую очередь стоит посетить специалистов, чтобы выявить причины проблемы: например, ЛОРа, чтобы исключить патологии ушей. Также могут быть показаны консультации невролога, травматолога, окулиста и других узконаправленных специалистов. Если по их части обнаруживаются отклонения, приходится бороться с ними.

Кроме того, врачи рекомендуют использовать различные упражнения на равновесие, которые позволят удерживать себя в балансе. Причем вариантов упражнений очень много, а выделить из них какие-то особо важные сложно, т. к. многие показывают свою высокую эффективность. Исследования, проведенные различными учеными, показали, что проведение гимнастики способствует улучшению координации у пожилых людей, причем в довольно серьезной возрастной группе (60-80 лет).

В программу терапии входят упражнения, основанные на приседаниях, подъемах пяток и голеней, а также практике удерживания баланса на одной ноге. Именно такие варианты упражнений, как утверждают заграничные медики, не только способствуют улучшению физической активности, но и тренируют когнитивные способности человека, которые требуются для улучшения баланса.

Упражнения

Приседания — один из популярных вариантов физической активности, они позволяют тренировать тело в полной мере. Для выполнения достаточно встать, расставив ноги на ширине плеч, согнуть их в коленях, представить себе стоящий сзади стул и медленно опускаться до уровня воображаемого сиденья. В идеале бедра должны быть параллельны полу. Удерживание веса на пятках — залог успеха приседаний. Предлагается вытянуть руки вперед, если сложно, можно положить их на спинку стула или стойку — то, что есть впереди. Повторить упражнение нужно 10 раз.

Упражнения по подъему пятки и голени могут выглядеть следующим образом: надо встать, скрестив руки на груди, поднять пятки, оказавшись на носках. В этом положении стоит задержаться секунд на 10 или, а если есть возможность терпеть, то и подольше. После опустить пятки. Повторить 10 раз. При необходимости можно использовать опору.

Упражнения на одной ноге выполняются следующим образом. Сначала надо встать прямо, руки положить на область бедер. Как вариант можно держаться за поверхность для устойчивости. Дальше аккуратно следует поднять ногу так, чтобы ступня оказалась на определенной высоте. Смотреть при этом желательно прямо. Время удержания ноги в балансе — 20-30 секунд. Затем надо повторить все на другой ноге. А после — выполнить несколько подходов (3-5 достаточно), переключая ноги.

Врачи утверждают, что такой комплекс упражнений можно смело включать в любую свою ежедневную гимнастику в качестве дополнения, при этом результат не заставит себя ждать.

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Также можно попрактиковать прыжки. Например, положить на полу ленту и попрыгать через нее, как в детстве, в одну и в другую сторону. Можно прыгать из угла в угол. Такое незамысловатое упражнение помогает улучшить время реакции и восстановления баланса. Для усложнения задачи можно выполнять упражнения с закрытыми глазами, но крайне аккуратно и только тогда, когда вы будете чувствовать себя увереннее. Нельзя допустить падений в такой ситуации.

Конечно же, уверены специалисты, особое внимание следует уделить и развитию мозга. Несмотря на то, что с возрастом начинается естественное его старение, патологические процессы разрушения можно замедлить: для этого достаточно решать различные интересные и нестандартные задачи (те же кроссворды) и тренировать память, например, повторяя про себя список покупок.