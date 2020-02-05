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Быстрая или опасная еда?

05.02.2020 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Fast food (быстрая еда) – это продукты, которые либо совсем не надо готовить, либо для их приготовления требуется мало времени. К продуктам быстрого приготовления относятся бульонные кубики, супы в пакетах, картофельное пюре в стаканчиках, вермишель «Роллтон», чипсы, сухарики, сухие завтраки, сладкие батончики и другое, что в изобилии находится на прилавках наших магазинов. К этой же категории продуктов относится все, что продается в сети ресторанов и кафе быстрого питания (чизбургеры, гамбургеры, картофель «фри» и др.).
Быстрая еда избавляет от утомительного стояния на кухне и позволяет перекусить, находясь вдалеке от дома. Но исследования последних лет показали, что регулярное употребление продуктов быстрого приготовления неблагоприятно влияет на здоровье. В развитых странах с фастфудом связывают в первую очередь распространение ожирения и аллергических заболеваний.
Быстро – не значит здорово
При быстром насыщении нарушается процесс усвоения пищи, а еда «на ходу», второпях, способствует перееданию. Особенно неблагоприятным считается сочетание горячих бутербродов и холодной газировки. В этом случае пища быстро покидает желудок. И уже через короткое время после еды опять хочется есть.
Все продукты быстрого приготовления очень калорийны за счет высокого содержания насыщенных жиров. Например, стандартная порция супа в два раза калорийнее порции домашнего.
Все продукты быстрого приготовления содержат много углеводов, в основном простых (сахаров), но при этом в них практически нет клетчатки.
В быстрой еде очень много соли, особенно в чипсах, соленых орешках, бульонных кубиках и приправах.
В процессе изготовления продуктов быстрого приготовления сырье проходит много этапов переработки. Поэтому в быстрой еде практически не остается витаминов, микроэлементов и других полезных для организма компонентов.
В быстрой еде очень много различных добавок – консервантов, красителей, стабилизаторов, эмульгаторов. Они повышают пищевые и вкусовые свойства продукта и обеспечивают длительные сроки хранения.
Практически все продукты быстрого приготовления содержат усилитель вкуса – глутамат натрия. В небольших количествах и при редком употреблении он не представляет особой опасности. Но постоянный прием в пищу продуктов, содержащих глутамат натрия, может вызвать аллергическую реакцию, особенно у детей.
Есть или не есть? Главное – это правильное отношение к фастфуду. Проблема заключается не в самих продуктах, а в частом их употреблении. Фастфуд – это «временная» еда, и она не должна стать стилем жизни.
Поэтому, если вы не можете совсем отказаться от этих продуктов, то ешьте их как можно реже. Например, в тех ситуациях, когда нет возможности приготовить пищу, скажем, в поездке или в командировке. Чтобы не попасть в зависимость от фастфуда, готовьте дома пищу из свежих продуктов. Не используйте универсальные приправы («Маги», «Кнорр» и др.), все они содержат усилители вкуса.
Не приучайте к фастфуду детей! Еда такого рода особенно опасна в детском возрасте, в период формирования и роста организма. Несбалансированное меню может привести к ожирению, нарушениям в эндокринной и иммунной системах, что в дальнейшем сказывается на физическом и умственном развитии ребенка. А до трех лет эти продукты детям давать вообще не рекомендуется.
Н. Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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Fast food (быстрая еда) – это продукты, которые либо совсем не надо готовить, либо для их приготовления требуется мало времени.
 
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