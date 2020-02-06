Голова в тепле. Как выбрать зимний головной убор для ребенка?

Источник материала: Аргументы и факты

- Казалось бы, сегодняшний ассортимент детских головных уборов должен угодить родителю каждого ребенка. Тем не менее они продолжают сетовать, что их дети не любят носить шапки, - рассказывает Надежда СКРЫННИК, врач-гигиенист ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. - Это немудрено, если головной убор не подходит по размеру, натирает неудобными завязками или банально не нравится маленькому моднику.

Мех или шерсть?

Самое главное предназначение головного убора - сохранение тепла. Это качество в первую очередь зависит от материала, из которого шапка изготовлена. Чаще всего встречаются следующие варианты:

Пух . Он ценится мамочками за легкость и мягкость, однако часто провоцирует у малышей аллергию и вылезает из подкладки при некачественном пошиве;

. Он ценится мамочками за легкость и мягкость, однако часто провоцирует у малышей аллергию и вылезает из подкладки при некачественном пошиве; Шерстяные шапки . Пользуются большим спросом, но, к сожалению, имеют свойство быстро намокать и пропускать холодный воздух, так что для прогулки в ненастную погоду придется искать вариант с дополнительным утепленным слоем (флисовым или хлопковым). Кроме того, шерсть колется, поэтому такая шапка просто обязана иметь подкладку;

. Пользуются большим спросом, но, к сожалению, имеют свойство быстро намокать и пропускать холодный воздух, так что для прогулки в ненастную погоду придется искать вариант с дополнительным утепленным слоем (флисовым или хлопковым). Кроме того, шерсть колется, поэтому такая шапка просто обязана иметь подкладку; Головной убор на меху . Прекрасно сохраняет тепло, однако мех должен быть мягким, чтобы не раздражать нежную детскую кожу;

. Прекрасно сохраняет тепло, однако мех должен быть мягким, чтобы не раздражать нежную детскую кожу; Изделия из современных ветронепроницаемых, водоотталкивающих материалов (например, плащевки) с подкладкой из натуральной ткани.

ВАЖНО! Погода в наших широтах непредсказуема, поэтому в детском гардеробе лучше иметь несколько шапок из различных материалов и подстраиваться под погоду.

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На вырост или впритык?

Магазин лучше посетить вместе с ребенком, чтобы примерить понравившуюся вещь. Если шапка мала по размеру, сдавливает или натирает, вы заметите это сразу: ребенок захочет ее снять. Большая по размеру шапка, наоборот, слишком свободно сидит на голове, следовательно, не сможет защитить кроху от холода. Поэтому главное шапочное правило гласит: шапка должна соответствовать размеру головы! Это значит, что она должна плотно прилегать к голове, закрывать уши, не болтаться и не съезжать. Кроме того, правильно подобранную шапку ребенок должен легко надевать и снимать самостоятельно.

Полезные мелочи

Итак, с материалом шапки определились, размер подобрали, осталось обратить внимание на фасон и кое-какие детали.

Желательно, чтобы у зимнего головного убора присутствовали фиксаторы (завязки, липучки, застежки и др.), благодаря которым она не будет съезжать даже во время активных игр.

Обратите внимание на многообразие шапок-ушанок. Такие модели прекрасно защищают ушки и щечки от мороза.

Практичны и удобны модели шапок в виде шлемов, т. к. они не только плотно сидят на голове, но и закрывают от ветра и снега шею, что важно для неугомонных детей, которые не любят носить шарфы.

КСТАТИ! Манишка - еще одна удачная альтернатива шарфу, которая защитит шею ребенка от холодного ветра.

НА ЗАМЕТКУ! Качественная зимняя шапка способна защитить вашего ребенка от воспалительных заболеваний, бронхита и отита.

В детском головном уборе должны отсутствовать грубые внутренние швы, которые создают дополнительные неудобства. Обратите внимание и на подкладку изделия: она должна быть изготовлена из натурального материала.

Расцветка шапки и ее фасон должны нравиться маленькому обладателю.