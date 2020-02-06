Коронавирус уже в Бресте? Без паники: это медики проводят учения

Источник материала: Виртуальный Брест

Первое подозрение на заболевание коронавирусом в областном центре. Тревожный сигнал поступил с пункта пропуска «Брест». Опасная пациентка в срочном порядке доставлена в Брестскую областную клиническую больницу.





Только без паники! Это всего лишь режиссерская версия возможного случая в приграничном городе. Медики провели учения. По легенде девушка прилетела из Пекина в Варшаву, а во время прохождения границы почувствовала недомогание в виде высокой температуры, покашливания и слабости.





В инфекционное отделение девушку привезли в специальной капсуле или так называемом биобоксе. Бригада скорой помощи была переодета в противочумные костюмы. На месте проведен комплекс мероприятий, который включает в себя доставку в специализированное учреждение, изоляцию, сбор биоматериала, а также последующую санобработку транспорта и места, которое посещал больной. Кроме этого, обрабатывается одежда медицинского персонала, который транспортировал заболевшего.

В Беларуси если человек с симптомами коронавируса обращается в медицинское учреждение либо вызывает скорую помощь, к тому же после посещения Китая, ему назначается комплекс мероприятий.





– Каждый год мы проводим учения по особо опасным инфекциям, – рассказал Zarya.by начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктор Михаловский. – Сейчас в мире отмечается подъем заболеваний коронавирусом, а так как Брест является приграничным городом, принято решение провести совместные учения с таможенным и пограничным комитетами Беларуси. Отрабатывается взаимодействие с лечебными учреждениями по доставке пациента и проведению карантинных мероприятий. Все это делается, чтобы избежать попадания коронавируса на территорию нашей страны.

Как отметил Виктор Михаловский, медики подготовлены к подобным ситуациями, на границе также проводится комплекс мер по выявлению подозрений на коронавирус. Сотрудники пограничной и таможенной служб оснащены тепловизорами, которые могут выявлять пациентов с повышенной температурой тела.

– Температура 38,5 и выше говорит о том, что в организме есть вирусная инфекция, продолжает Виктор Михаловский. – Коронавирусная инфекция начинается с респираторных проявлений: кашля, насморка и высокой температуры. Анализы на коронавирус проводят в Минске, берут мазки и полости рта и зева. В настоящее время решается вопрос, о том чтобы делать анализ уже в Бресте, для этого еще предстоит привезти реактивы. Готов результат такого анализа в течение 24 часов. В Брестской области уже обследованы 23 человека, у 13 из них уже есть подтверждения отрицательного результата, остальные будут известны в самое ближайшее время.





Ранее Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник отметил, что каждое медицинское учреждение в настоящее время обязано делать все возможное, чтобы предотвратить возникновение критической ситуации. По его словам, никто не может дать гарантии, что коронавирус не проникнет на территорию Республики, но важно при первой возможности успеть и суметь его локализовать и не допустить его распределения.

На всех пунктах пропуска, в том числе и в воздушной гавани, и на автомобильном транспорте ведется жесткий контроль. Все граждане, которые прилетают в Беларусь из Китая, при наличии инкубационного периода с отсутствием признаков заболевания, проходят тщательное обследование с целью определения наличия вируса. Люди, у которых выявлены признаки вирусной инфекции, проходят дополнительное обследование, после чего специалисты ставят диагноз и оказывают адекватную медицинскую помощь.



























