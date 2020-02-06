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Не скрывайте свою злость! Почему вредна затаенная обида

06.02.2020 14:06 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не скрывайте свою злость! Почему вредна затаенная обида
Фото из открытых источников

СПРАВКА
Термин «пассивная агрессия» придумал военный психиатр и полковник из США Уильям Меннингер во время Второй мировой войны.
Почему так делать не стоит, объясняет практический психолог Галина БЛЕЙХЕР.

Что такое пассивная агрессия?

Это склонность выражать негативные чувства через неявные признаки в поведении. Человек испытывает агрессию, но подавляет её и не признается, что что-то не так, старается не идти на конфликт. Пассивная агрессия встречается у многих людей. Как правило, они часто бывают угрюмыми. На Западе такое поведение могут приравнять к токсичному - то есть источнику вечного недовольства.

Как становятся агрессорами?

Не скрывайте свою злость! Почему вредна затаенная обида Почему тяжело уйти от мужчины, который проявляет признаки агрессии?
Всё приходит из семьи - в нашей жизни большую роль играют родительские установки. Если ребенку запрещают выражать свои эмоции - громко смеяться, плакать, злиться - и поощряют только примерное поведение, он будет скрывать свои чувства. Есть и другой вариант становления пассивным агрессором: если ребенок в детстве наблюдал, как его родители эмоционально ругаются, и это пугало или раздражало его, он замкнется в себе. Так человек учится тому, что агрессия - это плохо. При этом он продолжает ее испытывать, но держит внутри.

Как это выражается?

Затаенная агрессия перерастает в намеки, подколы, неявные оскорбления, упрямство. У взрослых людей это может выражаться в некачественном выполнении работы. Если человек недоволен отношениями с начальником, он попытается устроить небольшой саботаж. Пассивный агрессор будет только намекать о своем недовольстве, чтобы не прослыть агрессивным человеком. Или просто молчать. Окружающие должны сами догадаться, чем они обидели человека. Пассивный агрессор добивается того, чтобы разозлился оппонент. И, когда тот эмоционально реагирует, пассивный агрессор думает: «Давай, злись, ведь это ты плохой человек». Таким образом, вина перекладывается на кого-то другого.

Типичные фразы пассивных агрессоров: «Делай как знаешь», «Ничего не случилось», «Мог бы сам догадаться», «Всё с тобой ясно». Может применяться обесценивающая похвала вроде: «Ты проделала большую работу, но у твоей коллеги получилось лучше».

Не скрывайте свою злость! Почему вредна затаенная обида
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Почему пассивная агрессия - это плохо?

Потому что она не решает проблему. Никто из нас не умеет читать мысли, всё нужно проговаривать. А когда человек носит в себе негатив, в его организме повышается уровень гормона стресса кортизола. Это приводит к нарушению в работе органов.

Не скрывайте свою злость! Почему вредна затаенная обида Почему спокойный сын-подросток вдруг стал агрессивным?

Испытывать негативные эмоции - это нормально. Даже маленькие дети выражают недовольство, когда плачут. И родители ни в коем случае не должны объявлять бойкот ребенку, иначе он потеряет с ними связь, перестанет их понимать.

Как общаться с пассивным агрессором?

В начале общения вы вряд ли заподозрите, с кем имеете дело. Но, если вы поняли, что перед вами пассивный агрессор, постарайтесь ему помочь. Вызовите его на открытый разговор, разберитесь в ваших чувствах вместе, четко изложите свои претензии. Предложите уважительный формат отношений, в которых небезосновательный гнев - это нормально. Если человек отрицает свою обиду, но вы чувствуете, что он лукавит, осторожно продолжайте обсуждение. Проявите инициативу и извинитесь, если действительно могли обидеть.

Как не быть пассивным агрессором?

Не скрывайте свою злость! Почему вредна затаенная обида Что делать, если мужа, кроме дивана и телевизора, ничего не интересует?
Для начала признайте, что вы им являетесь, если это так. И разрешите себе злиться. В сложных ситуациях отвечайте себе на вопрос: «Что мне не нравится?». На поиск ответа вам может понадобиться время. Пассивно-агрессивные действия иногда возникают из-за того, что вы не понимаете, почему расстроены. Не бойтесь вступать в открытые конфликты. Необязательно скандалить: агрессию можно выразить конструктивно. Чтобы выпустить пар, можно побить подушку или пойти в спортзал. После этого у вас получится спокойно поговорить с обидчиком и обсудить проблему. Заявите о своих чувствах, искренне расскажите о переживаниях. Ваши мысли так же ценны, как и мысли другого человека. Эмоции нужно выражать: как положительные, так и отрицательные. Молчание - вред для вас в первую очередь. В идеальном мире люди скорее будут злиться, чем ходить с угрюмыми лицами.

 
 
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Все люди время от времени испытывают злость. Но если одни стремятся сразу выяснить отношения с обидчиком, другие замалчивают свои чувства.
 
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