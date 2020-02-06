Не скрывайте свою злость! Почему вредна затаенная обида

Источник материала: Аргументы и факты

СПРАВКА Термин «пассивная агрессия» придумал военный психиатр и полковник из США Уильям Меннингер во время Второй мировой войны.

Что такое пассивная агрессия?

Это склонность выражать негативные чувства через неявные признаки в поведении. Человек испытывает агрессию, но подавляет её и не признается, что что-то не так, старается не идти на конфликт. Пассивная агрессия встречается у многих людей. Как правило, они часто бывают угрюмыми. На Западе такое поведение могут приравнять к токсичному - то есть источнику вечного недовольства.

Как становятся агрессорами?

Как это выражается?

Затаенная агрессия перерастает в намеки, подколы, неявные оскорбления, упрямство. У взрослых людей это может выражаться в некачественном выполнении работы. Если человек недоволен отношениями с начальником, он попытается устроить небольшой саботаж. Пассивный агрессор будет только намекать о своем недовольстве, чтобы не прослыть агрессивным человеком. Или просто молчать. Окружающие должны сами догадаться, чем они обидели человека. Пассивный агрессор добивается того, чтобы разозлился оппонент. И, когда тот эмоционально реагирует, пассивный агрессор думает: «Давай, злись, ведь это ты плохой человек». Таким образом, вина перекладывается на кого-то другого.

Типичные фразы пассивных агрессоров: «Делай как знаешь», «Ничего не случилось», «Мог бы сам догадаться», «Всё с тобой ясно». Может применяться обесценивающая похвала вроде: «Ты проделала большую работу, но у твоей коллеги получилось лучше».

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Почему пассивная агрессия - это плохо?

Потому что она не решает проблему. Никто из нас не умеет читать мысли, всё нужно проговаривать. А когда человек носит в себе негатив, в его организме повышается уровень гормона стресса кортизола. Это приводит к нарушению в работе органов.

Испытывать негативные эмоции - это нормально. Даже маленькие дети выражают недовольство, когда плачут. И родители ни в коем случае не должны объявлять бойкот ребенку, иначе он потеряет с ними связь, перестанет их понимать.

Как общаться с пассивным агрессором?

В начале общения вы вряд ли заподозрите, с кем имеете дело. Но, если вы поняли, что перед вами пассивный агрессор, постарайтесь ему помочь. Вызовите его на открытый разговор, разберитесь в ваших чувствах вместе, четко изложите свои претензии. Предложите уважительный формат отношений, в которых небезосновательный гнев - это нормально. Если человек отрицает свою обиду, но вы чувствуете, что он лукавит, осторожно продолжайте обсуждение. Проявите инициативу и извинитесь, если действительно могли обидеть.

Как не быть пассивным агрессором?