40-градусный «врач». Что и как лечат водкой?

Источник материала: Аргументы и факты

Такой крепкий горячительный алкогольный напиток, как водка, нередко используется совершенно не по назначению. Многие любители прогреть себя изнутри и продезинфицировать организм с помощью 40-градусной считают, что водка — отличное лекарственное средство. Причем, судя по количеству рецептов в интернете, она помогает буквально от всего. О том, как все же воздействует водка на организм и надо ли ее использовать в терапевтических целях, "АиФ" спросил у врачей.

Укрепляем волосы

Один из популярных рецептов, в котором фигурирует крепкий спиртной напиток, используется для придания здоровья и красоты волосам. Пышность шевелюры, блеск локонов и скорый их рост — все это должно стать результатом использования настоек. Одним из самых популярных вариантов рецептов является настой водки с красным перцем. Основывается теория полезности такого сочетания на том, что водка дезинфицирует и вызывает прилив крови к коже головы. Красный перец также раздражает и кожу, и следом за ней все, что скрыто глубоко, например волосяные фолликулы. От такого массированного действия корни буквально должны проснуться, встрепенуться и тут же простимулироваться. На самом деле такие эксперименты над собой, говорят врачи, могут закончиться не очень хорошо.

— В самодельных настойках больше вреда, чем пользы. Из плюсов можно выделить разве что улучшение кровообращения, вследствие чего увеличивается приток крови к фолликулам. Однако минусов больше. Так, например, если переборщить со спиртовой основой, можно получить ожог кожи головы, да и красный перец тоже сам по себе довольно жгучая вещь. Также много вопросов возникает по поводу дополнительных компонентов, ведь многие из них могут забивать поры и даже попадать внутрь фолликулов. Например, любимая многими настойка на луке и чесноке нередко приводит к достаточно неожиданным последствиям: чеснок, попадая в волос, становится причиной процессов гниения, брожения. Это приведет к тому, что фолликул сам будет гнить, а значит, нового волоса из него уже не получится. Также стоит помнить, что спирт пересушивает кожу и сами волосы, что становится причиной себореи, так что человек будет буквально засыпаться перхотью, — говорит врач-иммунолог Анна Шуляева.

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Изгнать простуду

Очень часто рекомендуют использовать водку в сочетании с медом и малиной, добавляя туда немного кипятка, в некоторых случаях — еще и таблетку жаропонижающего. Пьют такую композицию на ночь, хорошенько укрываются и активно потеют. Считается, что после такой процедуры хворь уходит мгновенно.

— Водка в сочетании с малиной и медом — это как выпить антибиотик с алкоголем. А все мы знаем, что этого делать нельзя, ведь так организм перегружается очень сильно. Я бы сказала, что это сомнительное мероприятие. Оно скорее приведет к ожогам слизистых оболочек во рту и пищеварительном тракте, нежели поможет вылечиться от проявлений ОРВИ. Никакого лечебного эффекта не будет. Мед сам по себе, использованный отдельно, лучше бы обволакивал пищеварительный тракт, голосовые связки. Малина тоже как самостоятельное средство могла бы быть похожа на природный антибиотик, а также источник витамина С. Кипяток и водка могут только разрушить их лечебный эффект.

У многих есть мнение, что такой вариант позволит разогреть организм изнутри. Но это чушь, т. к. прилив крови будет преимущественно к желудку, куда и попадет разогревающая жидкость. Никаким образом это вылечить простуду не позволит, — говорит Анна Шуляева.

Терапия герпеса

Высыпания в области губ нередко предлагают лечить примочками на основе водки. Для этого достаточно просто налить горячительную жидкость на ватный диск и приложить к зоне повреждения.

— Примочки из водки от герпеса — неоднозначное решение. Да, с одной стороны, с помощью водки можно подсушить кожу, что теоретически при герпесе полезно. Но при этом легко может увеличиться зона поражения — опять-таки из-за ожогов, вызванных активным действием спирта. Обычно протирания водкой рекомендуют при получении какой-нибудь свежей раны. Но примочек лучше избегать, — отмечает иммунолог.

Обтираться водкой

Обтирания с помощью 40-градусного напитка — классика жанра. Традиция пришла из советских времен и продолжает надежно удерживать свои позиции и сегодня. При этом у врачей к такому методу физического охлаждения при высокой температуре крайне однозначное и негативное отношение.

— Обтирания водкой как метод терапии — категорически нет. Ведь возрастает риск спазма сосудов. Особенно ему подвержены дети. Обычно люди оказываются не готовыми к тому, что могут сами или их дети резко побледнеть. Сосуды в такой ситуации сокращаются и работать в полной мере не могут. Такая ситуация обычно приравнивается к скоропомощной, когда требуется экстренная терапия. Так что лучше не экспериментировать, — отметила Анна Шуляева.

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Лечим зубы

На просторах интернета есть и рекомендация полоскать водкой рот. Рекомендуется подобный вариант для снятия зубной боли.

— При зубной боли водку можно использовать разве что как антибактериальное средство. Как обезболивающее она точно не подходит, — говорит иммунолог.

Повышаем аппетит или улучшаем сон

Водку также советуют использовать для повышения аппетита или для улучшения сна. Достаточно рюмки напитка, чтобы Морфей забрал скорее в свое царство или обед прошел веселее и бодрее.

— Для сна она, может, и поможет, т. к. происходит изменение тонуса сосудов, кровообращение меняется. Но при этом она может нанести вреда больше, чем пользы. Вообще, лучше для достижения того же эффекта — улучшения кровообращения — использовать что-нибудь более полезное: половину стакана кефира, например. Так и желудку будет лучше.

На голодный желудок водку вовсе не стоит употреблять, потому что такой вариант может стать причиной язвы, ожогов и т. д., — отмечает Анна Шуляева.

Прогревания ушей

Ушная боль — одно из самых неприятных явлений. Ее легко можно сравнить по силе раздражения организма с зубной болью. Естественно, что многие стараются избавиться от нее всеми доступными методами. И один из вариантов, который также пришел из СССР, — это прогревание болезненной зоны. Для этого делают компрессы с водкой, основываясь на том, что так обеспечивается ускорение кровообращения.

— Насчет ушной боли могу сказать, что такой вариант действительно работает. Однако есть ряд нюансов, которые могут оказать влияние на пользу. Во-первых, важно, какую водку выбирать — это, естественно, должны быть проверенные варианты, а не первые попавшиеся под руку. Второй, и это крайне важно, — надо убедиться, что нет гнойных воспалений. Если в ухе скопилась слизь, и она начала нагнаиваться, прогрев может ускорить процессы, а это в свою очередь приведет к прорыву. Вариантов прорыва может быть два: первый — наружу, с предварительным разрывом барабанной перепонки, второй — внутрь, что чревато попаданием всех этих накоплений в мозг и развитием менингита.

Водку хорошо использовать в том случае, если при купании в ухо попала вода. Тогда можно немного накапать и подождать. Она начнет испаряться и воду заберет с собой, — отмечает Анна Шуляева.