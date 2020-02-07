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Может ли дневной сон компенсировать ночной недосып?

07.02.2020 12:11 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Может ли дневной сон компенсировать ночной недосып?
shutterstock.com

Может ли дневной сон компенсировать ночной недосып?Дневной сон для взрослого человека часто становится большой роскошью, а порой — и несбыточной мечтой. Но есть те, кому рабочий график позволяет вздремнуть днем час-другой. И в этом случае этот непродолжительный сон может компенсировать ночной недосып, говорит  доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов.

«Дневной сон вполне может восполнить дефицит сна. Проблема в том, чтобы он не перекомпенсировал. Потому что, допустим, человек не поспал ночью, а потом днем поспал 3-4 часа. В итоге в следующую ночь сон будет перебит, и опять последует бессонная ночь», — говорит Бузунов.

Сколько можно спать днем?

Эксперт советует спать днем не больше 45-60 минут. Еще один важный момент: дневной сон должен быть именно днем, а не вечером. Если вы отправляетесь спать примерно в 22-23 часа, ложиться днем нужно не позже 15-16 часов.

Может ли дневной сон компенсировать ночной недосып?
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Тем, кто работает по ночам, Бузунов рекомендует ложиться спать сразу после возвращения домой с ночной смены, но не больше чем на 3-4 часа. В этом случае к вечеру возникнет сонливость и ночной сон не будет перебит.

 
 
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