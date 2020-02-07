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Украинские хирурги планируют повышение квалификации в Бресте

07.02.2020 09:36 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской областной клинической больнице разрабатывают программу курсов повышения квалификации врачей-хирургов на этот год, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач больницы Александр Карпицкий.

Украинские хирурги планируют повышение квалификации в Бресте

"В новом статусе, как клиническая больница, мы начали официально работать с 3 января. Сейчас ведем разработку и подготовку курсов повышения квалификации для хирургов. В соответствии с планами на этот год, рассчитываем провести четыре-пять двухнедельных обучающих циклов. Интерес проявляют коллеги из Украины, уже есть три заявки из Ровно и Луцка на обучение на платной основе", - рассказал главврач.

В прошлом году в Брестской областной больнице открыли филиал кафедры общей хирургии Гродненского государственного медицинского университета. Соглашение предусматривает в том числе и подготовку на базе лечебного учреждения квалифицированных специалистов. Первые занятия были организованы в октябре. Тогда обучение прошли восемь врачей из областного центра и районных больниц. В этом году учеба начнется в марте-апреле. Темой второго учебного цикла станет "Травма грудной клетки и брюшной полости". Следующий курс, который планируется на май, будет посвящен сосудистой хирургии.

"С открытием филиала кафедры у наших сотрудников повысился интерес к научным изысканиям. Недавно четыре врача-практика стали заочными аспирантами, еще трое заявили о своем желании заниматься научными разработками. Сейчас в клинике работают три кандидата и два доктора медицинских наук", - отметил Александр Карпицкий.

Параллельно продолжается модернизация подразделений учреждения здравоохранения: идет ремонт в торакальном отделении, в урологическом начались предварительные работы по установке литотриптера. Планируется, что уже в первом полугодии урология пополнится этим необходимым аппаратом для дробления камней в моче- и желчевыводящих путях.

 
 
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  В Брестской областной клинической больнице разрабатывают программу курсов повышения квалификации врачей-хирургов на этот год, сообщил корреспонденту БЕЛТА...
 
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