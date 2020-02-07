Экспорт медуслуг в Брестской области за 2019 год вырос в 1,5 раза

Источник материала: Виртуальный Брест

Экспорт медицинских услуг учреждений здравоохранения Брестской области вырос за прошлый год более чем в 1,5 раза, сообщил сегодня на итоговой коллегии начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский, передает корреспондент БЕЛТА.





"В 2019 году экспортировано медицинских услуг на сумму $2,7 млн с ростом 160,3% (в прошлом году у нас был рост 133%). С каждым годом мы прибавляем. Иностранным гражданам выполнено высокотехнологичных операций на $1,5 млн", - сказал Виктор Михаловский.

На первом месте среди иностранных потребителей медуслуг - граждане Украины. У них чаще всего востребована трансплантация, пересадка суставов. Жителям Польши больше по душе соотношение цена - качество нашей стоматологии, диагностики (МРТ, КТ).

"Основная нагрузка по экспорту медуслуг ложится на областные учреждения здравоохранения: клиническую больницу, родильный дом, онкодиспансер. В регионах оказание медуслуг чаще всего связано с происшествиями на трассе: если какая-то авария или другой экстренный случай в пути, пациенты поступают в больницы Барановичей, Березы, Кобрина. Там тоже есть платные услуги", - отметил он.

Одним из важных источников экспорта медицинских услуг являются клинические испытания. За 2019 год доход отрасли от них составил $303 тыс. (рост 104,6%). Принявший участие в коллегии заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк призвал брестчан активнее участвовать в этой деятельности. Тем более материальная база, лабораторные возможности для этого имеются. Три учреждения уже получили аккредитацию на проведение клинических испытаний: областные клиническая больница, онкодиспансер, стоматологическая поликлиника.

В целом здравоохранение региона взяло курс на развитие высокотехнологичных методов диагностики и лечения. На коллегии отмечались положительные результаты в области трансплантологии, кардиохирургии, нейрохирургии, травматологии, онкологии, офтальмологии. За прошлый год выполнено 3523 каронароангиографических исследования, проведена 61 пересадка почки при плане в 35. Всего за 2019-й хирурги области прооперировали 103 тыс. пациентов.

В работе коллегии принял участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.