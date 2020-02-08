Больницы Брестской области в 2019 году получили нового оборудования на Br18,7 млн

Источник материала: Виртуальный Брест

В учреждения здравоохранения Брестской области в прошлом году поставлено нового оборудования на Br18,7 млн, сообщил сегодня на итоговой коллегии начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский, передает корреспондент БЕЛТА.





Большая часть суммы - Br10,8 млн - составили централизованные средства Министерства здравоохранения. Из местного бюджета на закупку новой медицинской техники было выделено Br6,5 млн, а Br1,5 млн - централизованные средства главного управления по здравоохранению облисполкома.

"Особое внимание уделялось закупке реанимационного оборудования: приобретен 81 гемодинамический монитор, 26 аппаратов искусственной вентиляции легких, 13 наркозно-дыхательных аппаратов, 20 аппаратов УЗИ. Компьютерные томографы получили Брестская городская больница скорой медицинской помощи, областная детская больница. Магнитно-резонансный томограф поставлен в областную клиническую больницу и горбольницу СМП. Закуплено 15 единиц автотранспорта на общую сумму Br1,2 млн, в том числе 4 автомобиля скорой медицинской помощи", - отметил Виктор Михаловский.

В целом, по его мнению, здравоохранение региона достигло за прошлый год неплохих результатов, например, в области лучшие в республике показатели рождаемости (10,6 промилле на 1 тыс. населения). Благодаря эффективности предабортного психологического консультирования были сохранены 662 первичные нежелательные беременности, а показатель абортов снизился на 11,2% и составил 15,9 на 100 родов. На 18,2% снизилось число умерших от инфаркта миокарда, на 12,7% - от инфекционных болезней.

Диспансерный осмотр в прошлом году прошли 890 тыс. человек, или 97,9% от подлежащих осмотру категорий жителей области. Мы нацелены на проведение неформальной диспансеризации всех групп населения, с акцентом на мужчин в трудоспособном возрасте, проживающих в сельской местности. Особое внимание будем уделять тем, кто два и более лет не проходил диспансеризацию. Эффективность диспансеризации, раннее выявление заболевания и своевременное начало лечения пациентов влияют напрямую на показатели здоровья. Каждый диспансерный осмотр нужно расценивать как скрининг выявления патологии у пациента, а не просто отметку о выполнении отчета", - напутствовал коллег начальник облздрава.

В работе коллегии приняли участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.