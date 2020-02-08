Держим в уме. 12 простых способов остановить деградацию мозга

Источник материала: Аргументы и факты

В современном мире мозгу человека всё сложнее выдерживать возрастающие нагрузки. Компания Google отследила количество входов в интернет и число людей, которые находятся в сети. На основании этих показателей специалисты вычислили, что за последние 5 лет информационный и эмоциональный поток увеличился почти в 25 раз. И одновременно с этим информационным взрывом инсульты впервые опередили инфаркты и вышли на первое место. Причём каждый 5-й инсульт вызван кровоизлиянием в мозг, когда лопаются сосуды. Сплошь и рядом стали чаще регистрировать случаи приобретённой эпилепсии.

«Если всё время испытывать запредельную информационную, эмоциональную, физическую нагрузку, например работать на износ, мало спать, дышать загазованным воздухом, нерегулярно питаться, то мозг начинает получать недостаточно кислорода и питательных веществ либо быстро их расходует, — объясняет психолог Дмитрий Воедилов. — Поэтому организм может уйти в такое опасное состояние, как ацидоз, т. е. смещение кислотно-щелочного баланса в сторону закисления. К примеру, старческая деменция может возникнуть из-за окисления мозга, чему способствуют жёсткие стрессы, состояния повышенного контроля или тревожности, высокие нагрузки. Для защиты от перевозбуждения мозг включает „охранное торможение“ и уходит в стабильную щелочную реакцию. Это называется „сумрачное состояние“. Функция мозга существенно снижается».

Что делать, чтобы остановить истощение мозга? Психолог Дмитрий Воедилов предлагает 12 самых простых приёмов.

Не доводите себя до переутомления. Мозг не имеет рецепторов боли. Сколько он запросит энергии, столько организм ему и даст, даже в ущерб другим органам. В состоянии переутомления и истощения могут возникнуть виртуальные боли, дискомфорт, ухудшение самочувствия. Человек может ходить по врачам — анализы будут в норме. Через некоторое время, если мозг не восстановится, болезнь проявится клиническими симптомами. Если заметили у себя признаки переутомления (см. инфографику), уменьшите нагрузку и дайте себе отдых.





Нажимите для увеличения

Избегайте длительной монотонной нагрузки. Например, долго смотреть в экран гаджета. Почему нельзя долго работать, скажем, за компьютером без перерыва? Однообразная поза перед компьютером может вызвать повышенный тонус в шейном отделе и привести к тому, что в мозг начинает поступать меньше кислорода. Возникнет эффект переутомления.Уходя в информацию, бродя по соцсетям или сайтам, человек перестаёт контролировать себя. И через некоторое время уже не он начинает управлять компьютером, а компьютер — им. Возникает гипнотический эффект перегрузки зрительного канала. Ставьте себе чёткие временные рамки, когда нужно оторваться от экрана и переключиться на что-то другое.

Обратите внимание, на какой подушке вы спите. Если подушка пережимает шею, утром человек просыпается не отдохнувшим, а таким же уставшим. Неудобное положение во сне приводит к пережатию сосудов, снабжающих мозг кислородом. Мозг начинает страдать и ночью. Если это продолжается годами, то может привести к ухудшению его функции.

Перестаньте думать, что существует «бег за здоровьем». Бег — это гипоксическая нагрузка (кислородное голодание). Когда человек бежит, возникает учащённое дыхание, углекислый газ не в полном объёме выводится из организма, идёт его накопление, а кислород доносится в меньшем количестве. Мозг «горит» без кислорода. Заметьте, что у спортсменов организм приспосабливается к таким нагрузкам. А вот всем остальным лучше не бегать ради здоровья, а ходить. Или же бегать в таком щадящем темпе, который позволяет спокойно разговаривать с рядом идущим (бегущим) человеком.

Не «застревайте» на негативных эмоциях. Отрицательные эмоции забирают больше всего энергии мозга. Чем больше вы будете себя «кошмарить», снова и снова переживать неприятное событие, прокручивать внутренний бессознательный диалог, тем больше вы будете подвержены риску психосоматического заболевания: негативные мысли в итоге вызовут реальное заболевание. Настраивайте себя так: «Случилась неприятность, изменить обстоятельства я не могу, значит, надо изменить отношение к событию». Выработать хотя бы нейтральное отношение, переключиться на положительную информацию.



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Не пытайтесь всегда и всё держать под контролем. Это ловушка. Повышенный контроль «съедает» много энергии, потом снижается концентрация, человек быстро переутомляется и сам этого не замечает. В итоге ситуация, наоборот, уходит из-под контроля. Иногда надо расслабиться и просто наблюдать за событиями. А контролировать лишь в тот момент, когда это действительно необходимо.

Не ведите себя как «энергетический вампир». Все стрессы, депрессия сразу передаются близким людям, которые живут вместе с вами. Есть даже такое понятие — «психологическое заражение местности». Если кто-то из членов семьи регулярно сбрасывает негатив, допустим полученный на работе, на своих родных и таким образом восстанавливается, то со временем их мозг (и здоровье в целом) тоже могут пострадать.

Изучите свой рацион. Питание для мозга — орехи, сухофрукты, прочие полезные углеводы. Они дают ему необходимую энергию.

На ночь не смотрите страшные фильмы и видео. Концентрация внимания во время сна летит по тем нейрончикам, которые называются «оперативная память». Что последним «залетело» в сознание, то и будет воспроизводиться. По этой же причине детям перед сном надо читать добрые сказки. Прежде чем взять новую книжку в руки, убедитесь, что там никто никого не съедает, не похищает и т. д. Страшное содержание усиливает тревожность и повышает расходы энергии мозгом.

Обращать внимание на подачу информации в видео, фильмах. Особенно если их смотрят дети. Определённые частоты могут вызвать перевозбуждение ребёнка. Если кадры мелькают очень быстро, мультфильм очень красочный, звучит агрессивная музыка, мозг входит в состояние перевозбуждения, а потом торможения, и его функция истощается. То есть телевизор или смартфон может превратиться в прибор аудиовизуальной стимуляции. Если ребёнок любит такие мультики, то лучше их дозировать.

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Контролируйте состояние мозга с помощью бытовых нейрогаджетов. Многие уже давно имеют дома приборы для измерения сахара в крови, давления. Почему бы не позаботиться о мозге? В Китае в некоторых школах бытовыми энцефалографами оборудованы классы, чтобы отслеживать, когда ученики входят в состояние переутомления, и делать перерыв.

Научитесь расслабляться и вовремя снимать стресс. Можно обучиться медитации, применять домашние средства типа тёплой ванны, успокаивающего чая, приятной музыки и т. д.