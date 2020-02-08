Хочу знать. 5 вопросов, которые нужно задать косметологу перед процедурой

Источник материала: Аргументы и факты

Поход к косметологу — это всегда некий риск, особенно если перед вами незнакомый человек и дело касается инвазивных бьюти-процедур. Как максимально обезопасить себя от негативных последствий и какие вопросы задать, придя на прием к специалисту, рассказывает врач-дерматокосметолог Анна Даль.

1. Документы не покажете?

Первое, что нужно сделать, — поинтересоваться образованием специалиста, который будет проводить вам ту или иную процедуру. Если вам неудобно сделать это напрямую, можно обратиться за помощью к администратору, он все покажет и объяснит.

Косметолог, который имеет право выполнять все без исключения бьюти-процедуры, должен иметь два документа. Во-первых — диплом об окончании высшего медицинского учреждения, во-вторых — сертификат врача-косметолога.

2. Побочный эффект возможен?

Перед проведением той или иной процедуры косметолог обязан провести беседу, в ходе которой соберет анамнез и назначит план лечения. Кроме того, задача специалиста — проинформировать пациента о побочных эффектах от выбранной манипуляции, а также ознакомить с противопоказаниями. Безусловно, вы сами можете инициировать разговор с косметологом о противопоказаниях и побочных эффектах.

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3. А где соглашение?

Если предыдущие этапы прошли гладко, необходимо подписать информационное соглашение о том, что вы предупреждены обо всех возможных рисках. Соглашение заключается непосредственно перед введением препарата. Кроме того, в этом документе должны быть указаны рекомендации по уходу за кожей после процедуры: что можно делать, а что нет. И в нем же вы найдете информацию о длительности эффекта после процедуры.

Если вы впервые пришли в конкретную клинику, нужно заключить договор на оказание медицинских услуг.

4. Как насчет сертификата?

Непосредственно перед самой процедурой обратите внимание на несколько важных моментов. Во-первых, вы должны видеть коробку от того препарата, с помощью которого будет проводиться лечение. Во-вторых, в каждой упаковке со шприцем обязательно есть сертификат — документ на препарат, где указаны серия, лот и срок годности. Также пациент имеет право попросить документ на препарат — это должно быть регистрационное удостоверение Российской Федерации.

5. У вас есть аптечка «Антишок»?

Существуют процедуры, которые могут представлять опасность не только для здоровья, но и для жизни. В основном это связано с аллергиями на определенный компонент того или иного препарата. Чаще всего пациенты знают о таких моментах и заранее предупреждают об этом доктора. Но для соблюдения мер безопасности в клинике должны быть две аптечки, которые применяются в экстренных ситуациях: «Антишок» и «Антиспид». Узнайте, есть ли они у косметолога.

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P. S.

Кроме вышеперечисленных советов, есть еще один нюанс, которым не стоит пренебрегать: доверяйте своей интуиции и первому впечатлению. Если уже на первой консультации есть ощущение, что косметолог уделил вам недостаточно времени и внимания, а его кабинет оставляет вопросы по части порядка и чистоты, это тоже хороший повод задуматься, стоит сотрудничать с таким человеком или нет.