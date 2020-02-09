У жительницы Коптевки, вернувшейся из Китая, нет коронавируса. Эпидемиолог развеяла слухи

Источник материала: Вороновская газета





Эпидемиолог Татьяна Якусевич ответила на самые популярные вопросы о защите от вирусных инфекций.

– У жительницы агрогородка Коптевка не выявлено новой коронавирусной инфекции, результат ее лабораторного обследования на коронавирус 2019-CoV отрицательный, – рассказывает в интервью журналисту «Преспективы» заведующая отделом эпидемиологии Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Татьяна Якусевич. – Тем не менее до конца максимального инкубационного периода (до 14 февраля) женщина будет находиться под медицинским наблюдением.

– Может ли грипп «переродиться» в коронавирус?

– Нет, поскольку и грипп, и новая коронавирусная инфекция , и любая другая респираторная инфекция вызываются различными вирусами. К слову, причиной острых респираторных инфекций могут быть около 200 различных вирусов. Основные симптомы гриппа и новой коронавирусной инфекции схожи: высокая температура, озноб, головная боль, кашель, слабость. В отдельных случаях могут быть симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея.

– Насколько оперативно можно диагностировать коронавирус ? Есть ли такая возможность у гродненских медиков?

– Лабораторные исследования на коронавирус осуществляются в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Результат готов в течение 12 часов.

– Как сократить риск заражения респираторными вирусами, в том числе коронавирусом?

– Основные меры профилактики респираторных инфекций, как и коронавирусной, просты: избегать мест с массовым скоплением людей, особенно в период сезонного подъема ОРИ; соблюдать респираторный этикет; мыть руки после возвращения домой, проветривать помещения; уборку помещений проводить влажным способом, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) при уходе за больными членами семьи или близкими.

– Усилен ли контроль за иностранными студентами, чтобы на ранней стадии исключить заболевание коронавирусом?

– В настоящее время в нашей стране, в том числе в Гродненской области, наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРИ, обращаемость населения в организации здравоохранения закономерно растет. Иностранные студенты, не выезжавшие в Китай в течение 14 последних дней, не представляют никакой опасности и не являются источником коронавирусной инфекции. Два китайских студента из Гродненского госуниверситета имени Я. Купалы, которые выезжали на каникулы в Китай, вернутся на учебу только в марте.

– Может ли любой желающий самостоятельно пройти тест на коронавирус или должен получить направление от врача?

– Человек, не имевший поездок в Китай, не может быть носителем нового коронавируса, поскольку случаев этого заболевания среди жителей нашей страны не зарегистрировано. Необходимость в проведении лабораторных исследований на коронавирусы есть только у граждан, находившихся в последние две недели в КНР. Обследоваться они могут в Гродненской областной инфекционной клинической больнице.

– До сих пор в интернете распространяется информация, что заразиться коронавирусом можно через продукты из Китая.

– Нет, не стоит этому верить и бояться. Коронавирус, как и другие вирусы, не устойчив и не размножается на предметах внешней среды.