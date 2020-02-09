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У жительницы Коптевки, вернувшейся из Китая, нет коронавируса. Эпидемиолог развеяла слухи
09.02.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Эпидемиолог Татьяна Якусевич ответила на самые популярные вопросы о защите от вирусных инфекций.
– У жительницы агрогородка Коптевка не выявлено новой коронавирусной инфекции, результат ее лабораторного обследования на коронавирус 2019-CoV отрицательный, – рассказывает
– Может ли грипп «переродиться» в коронавирус?
– Нет, поскольку и грипп, и новая
– Насколько оперативно можно диагностировать
– Лабораторные исследования на коронавирус осуществляются в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Результат готов в течение 12 часов.
– Как сократить риск заражения респираторными вирусами, в том числе коронавирусом?
– Основные меры профилактики респираторных инфекций, как и коронавирусной, просты: избегать мест с массовым скоплением людей, особенно в период сезонного подъема ОРИ; соблюдать респираторный этикет; мыть руки после возвращения домой, проветривать помещения; уборку помещений проводить влажным способом, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски) при уходе за больными членами семьи или близкими.
– Усилен ли контроль за иностранными студентами, чтобы на ранней стадии исключить заболевание коронавирусом?
– В настоящее время в нашей стране, в том числе в Гродненской области, наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРИ, обращаемость населения в организации здравоохранения закономерно растет. Иностранные студенты, не выезжавшие в Китай в течение 14 последних дней, не представляют никакой опасности и не являются источником коронавирусной инфекции. Два китайских студента из Гродненского госуниверситета имени Я. Купалы, которые выезжали на каникулы в Китай, вернутся на учебу только в марте.
– Может ли любой желающий самостоятельно пройти тест на коронавирус или должен получить направление от врача?
– Человек, не имевший поездок в Китай, не может быть носителем нового коронавируса, поскольку случаев этого заболевания среди жителей нашей страны не зарегистрировано. Необходимость в проведении лабораторных исследований на коронавирусы есть только у граждан, находившихся в последние две недели в КНР. Обследоваться они могут в Гродненской областной инфекционной клинической больнице.
– До сих пор в интернете распространяется информация, что заразиться коронавирусом можно через продукты из Китая.
– Нет, не стоит этому верить и бояться. Коронавирус, как и другие вирусы, не устойчив и не размножается на предметах внешней среды.
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Эпидемиолог Татьяна Якусевич ответила на самые популярные вопросы о защите от вирусных инфекций. – У жительницы агрогородка Коптевка не выявлено новой...
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