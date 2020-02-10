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Анатолий Маркевич: жалобы на медиков во время приёмов граждан поступают довольно редко
10.02.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Вместе с тем наблюдается рост количества обращений граждан — в главное управление здравоохранения облисполкома и Министерство здравоохранения.
Начальник главного управления здравоохранения Брестского облисполкома Виктор Михаловский уточнил:
По итогам минувшего года в Брестской области самый высокий показатель по рождаемости и самый низкий показатель по общей смертности населения среди областей.
В 2019 году открыт лечебно-диагностический корпус в Пинской городской поликлинике, закончена реконструкция эндоскопического отделения Брестской областной клинической больницы, закуплено 15 единиц автотранспорта. В минувшем году бюджетное финансирование организаций здравоохранения области с учетом расходов на капитальное строительство составило 630,9 миллиона рублей. На закупку медицинского оборудования затрачено 18,7 миллиона рублей, особое внимание уделено закупке реанимационного оборудования.
На 2020 год запланировано строительство поликлиники в Бресте в микрорайоне Южный и женской консультации, корпуса на 120 коек в детской областной больнице, в марте в детской областной больнице начнет работать компьютерный томограф. В Пинске продолжается ремонт поликлиники, там начнет работу педиатрическое отделение. В области будут реализованы три трансграничных проекта (в инфекционном отделении Брестской областной больницы, в отделении реанимации в Жабинке, в областной детской больнице предусматривается газификация операционных и палат интенсивной терапии). По трансграничному сотрудничеству ЕС выделяет более 2,6 миллиона евро.
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> Во время приемов граждан редко поступают жалобы на медицинское обслуживание. Об этом сказал в пятницу на коллегии главного управления по здравоохранению...
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