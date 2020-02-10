Анатолий Маркевич: жалобы на медиков во время приёмов граждан поступают довольно редко

Источник материала: Полесская правда



Во время приемов граждан редко поступают жалобы на медицинское обслуживание. Об этом сказал в пятницу на коллегии главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.

Вместе с тем наблюдается рост количества обращений граждан — в главное управление здравоохранения облисполкома и Министерство здравоохранения.

Начальник главного управления здравоохранения Брестского облисполкома Виктор Михаловский уточнил:

— 921 из 1426 обращений в министерство — это благодарности. Что касается жалоб, признаны обоснованными в той или иной степени пять обращений в министерство, и это нацеливает нас на особый режим работы и исправление ситуации. Система здравоохранения должна работать четко и слаженно. В следующем году нужно многое сделать, чтобы снизить очередь к узким специалистам. Завершим укомплектование первичного звена врачами общей практики, после чего большее внимание будет уделено укомплектованию узкими специалистами, чтобы в поликлиниках стала более доступной специализированная помощь.

По итогам минувшего года в Брестской области самый высокий показатель по рождаемости и самый низкий показатель по общей смертности населения среди областей.

В 2019 году открыт лечебно-диагностический корпус в Пинской городской поликлинике, закончена реконструкция эндоскопического отделения Брестской областной клинической больницы, закуплено 15 единиц автотранспорта. В минувшем году бюджетное финансирование организаций здравоохранения области с учетом расходов на капитальное строительство составило 630,9 миллиона рублей. На закупку медицинского оборудования затрачено 18,7 миллиона рублей, особое внимание уделено закупке реанимационного оборудования.

На 2020 год запланировано строительство поликлиники в Бресте в микрорайоне Южный и женской консультации, корпуса на 120 коек в детской областной больнице, в марте в детской областной больнице начнет работать компьютерный томограф. В Пинске продолжается ремонт поликлиники, там начнет работу педиатрическое отделение. В области будут реализованы три трансграничных проекта (в инфекционном отделении Брестской областной больницы, в отделении реанимации в Жабинке, в областной детской больнице предусматривается газификация операционных и палат интенсивной терапии). По трансграничному сотрудничеству ЕС выделяет более 2,6 миллиона евро.

— Для улучшения демографической ситуации необходима четкая и слаженная работа главных штатных и внештатных специалистов по всем уровням оказания медицинской помощи. Основное направление — диалог, а не замалчивание проблем и ошибок, — отметил Виктор Михаловский.