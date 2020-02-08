Лопух, чтоб не опух. Подтверждают ли ученые народные способы лечения?

Источник материала: Аргументы и факты

Как относиться к народной медицине — забыть её или регулярно использовать? В прошлом номере «АиФ» мы рассказали об абсурдных способах лечения, которые порой практикуются и сейчас. А сегодня расскажем об эффективных народных рецептах.

Академический подход

Современная официальная медицина часто не жалует ни лекарственные растения, ни другие способы традиционной терапии. Но так думают не все врачи. «Нам не нужно уподобляться „Иванам, не помнящим родства“ и забывать об опыте традиционной народной медицины, — говорит академик РАН, профессор, президент Российского научного медицинского общества терапевтов Анатолий Мартынов. — Те рецепты, которые применяли столетиями и которые доказали свою эффективность, надо использовать». Анатолий Иванович является одним из авторов фундаментального двухтомного издания «Биологически активные растения и грибы Сибири в клинической медицине». В основу этого труда положен принцип доказательной медицины. Описанные клинические эффекты растений оценены на основе их химического состава и свойств биоактивных веществ.

Если мы присмотримся к одному из самых известных в России растений — лопуху, или, как его ещё называют, репейнику, мы увидим, что он обладает многими эффектами. Для лечения используют его корни, семена и листья. Например, в лечении гастрита помогает отвар корней, который принимают 2–4 раза в сутки, при отёках — настой семян (у них есть мягкое мочегонное действие), а при лечении экземы, фурункулёза, дерматитов и болезней волос — репейное масло или отвар корней. Всё это проверенные рецепты.

Так что зря мы относимся к лопуху неблагодарно. Во Франции, Бельгии, США, Китае, Японии это растение выращивают как овощную культуру. На Руси раньше корни и листья лопуха тоже использовали в питании. Белые, сочные и слегка сладковатые корни можно есть даже сырыми, но особенно вкусными они были, когда их запекали или жарили до золотистой корочки. Ещё из них делали повидло и напиток, напоминаюший кофе, а из листьев — салаты и супы. Но теперь мы знаем репейник только как классический сорняк. А попробуйте осенью накопать корни лопуха и приготовить что-нибудь из них — вы не будете разочарованы.

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Клюква неразвесистая

Огромный интерес к народным средствам проявляют во всём мире. Есть даже несколько лекарственных растений — хитов. По ним проведены научные исследования, не только доказавшие их особую эффективность, но и показавшие их новые лечебные эффекты. Одним из таких лекарств является знакомая всем нам свёкла. В исследованиях доказано, что свекольный сок снижает давление. Конечно, он не заменит современных лекарств. Но, во-первых, если его пить регулярно, их доза может быть уменьшена. А во-вторых, при предгипертонии, когда препараты ещё не назначают, но артериальное давление уже выше нормы, свекольный сок может помочь его снизить. «Благоприятное воздействие сока свёклы на давление объясняют нитратами, — говорит доктор медицинских наук, известный специалист по питанию Виктор Конышев. — Они превращаются в оксид азота, расширяющий сосуды и понижающий давление крови. Врачи США обнаружили повышение мышечной силы после потребления сока, и спортсмены стали его пить для борьбы с гипоксией при интенсивных нагрузках и для улучшения спортивных результатов. Научные работы доказывают эффективность такого подхода. Организм легкоатлетов изучали после употребления сока на велоэргометрах и в условиях реальных соревнований. Результаты были обнадёживающими, хотя и не всегда убедительными. Похоже, что причина этого в неодинаковом содержании нитратов в разных партиях сока. В США сопоставили много образцов свекольного сока разных компаний и только в пяти из них обнаружили нитраты в количестве, способном повышать результативность на соревнованиях. Стоит отметить, что, перед тем как пить свежевыжатый сок свёклы, его нужно предварительно отстаивать в течение 2 часов».

Стоит ли пугаться того, что действие сока объясняют нитратами, считающимися вредными? Во-первых, сегодня становится ясно, что нитраты скорее полезны, чем вредны. И нормы по их содержанию в продуктах уже устарели, их надо повышать. Например, сегодня ВОЗ рекомендует каждый день потреблять не менее 500 г овощей, фруктов и зелени. Подсчитано, что в таком количестве нитратов содержится больше официальных норм. И только в силу бюрократических принципов они продолжают существовать на бумаге.

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Другие традиционные средства, эффективность которых доказана после серьёзных исследований, — клюква и брусника. Их давно использовали для лечения инфекций мочеполового тракта (циститы, уретриты и пиелонефриты). Лечебный эффект объясняли кислотностью этих ягод. Но учёные открыли другой механизм, с помощью которого они предупреждают возникновение инфекций мочевыводящих путей и помогают в их лечении. Из клюквы и брусники выделили проантоцианидины. Эти вещества препятствуют прикреплению некоторых бактерий к внутренней поверхности мочевыделительного тракта. Благодаря этому бактерии не задерживаются в организме и вымываются с мочой. А нет бактерий — нет и инфекций. Чаще всего в этих заболеваниях виновата кишечная палочка. По счастливому стечению обстоятельств она больше всего и боится клюквы. Поэтому всем, кто подвержен таким инфекциям (особенно часто они бывают у женщин), нужно регулярно пить сок или морс из клюквы и брусники и чаще включать в питание сами ягоды. Учитывая, что они хранятся очень долго даже без заморозки, это можно делать круглый год.