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Софии нужна помощь!
10.02.2020 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Здравствуйте ! Мы , родители Софии Шилей, обращаемся к Вам с просьбой о помощи для нашей дочери в сборе средств на реабилитации .
Нашей Соне 7 лет, и все эти семь лет она борется с болезнью ДЦП.
Ее диагноз называют врачи «перспективный». Это говорит о том, что болезнь можно победить! Но нужно много сил и терпения, связи в мозге разорваны, а наладить их — путь непростой и длинный.
За четыре года интенсивного лечения есть много побед:
В начале марта Соне предстоит пройти курс терапии Томатис в Бельгии. Сделать инъекцию ботокса. Мы долго оттягивали эту процедуру, но из-за интенсивного роста мышца на ручке сильно зажата и растягивание ее причиняет огромную боль. После инъекции — длительная, четырехнедельная реабилитация в Центре интенсивной терапии «Олинек», в котором София проходит лечение на протяжении четырех лет. А ещё приобретение новых ортезов на ножки…
Общая сумма на инъекцию ботокс, ортезов и реабилитацию составляет 7240 евро.
Нам удалось немного собрать, но времени осталось совсем мало. Мы благодарны за любую помощь.
Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг №230 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г.Поставы, ул. Юбилейная, 2а; УНП300230580, БИК AKBBBY21216:
Благотворительный номер МТС: +375336120444 (просто пополнить баланс)
Карта Беларусбанк: 5536 0800 1033 7305 12/21 (оформлена на Шилей Р.)
Карта Сбербанк: 4276 3801 4720 3744 09/20 (оформлена на Пясецкая Н.)
Карта МТБанк: 5351 0410 9017 5892 08/20 (оформлена на Шилей Р.)
Почтовые переводы:
г.Поставы, ул.Юбилейная, д.23, кв.35, индекс 211875
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