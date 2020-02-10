Софии нужна помощь!

Источник материала: Клiч Радзiмы

Здравствуйте ! Мы , родители Софии Шилей, обращаемся к Вам с просьбой о помощи для нашей дочери в сборе средств на реабилитации .

Надеемся на Вашу помощь и поддержку .

Нашей Соне 7 лет, и все эти семь лет она борется с болезнью ДЦП.

София мечтает стать балериной, иногда супергероем и спасти мир… а иногда — просто обуть красивые лаковые туфли, которые она никогда не носила. И каждый вечер, и день, и ночь мы думаем только об одном: как помочь исполниться главной мечте Соньки — быть здоровой.

Ее диагноз называют врачи «перспективный». Это говорит о том, что болезнь можно победить! Но нужно много сил и терпения, связи в мозге разорваны, а наладить их — путь непростой и длинный.

Сонька борец! Непростой характер работает на нее, а сила духа помогает выдерживать огромные физические нагрузки.

За четыре года интенсивного лечения есть много побед:

— Соня сама пошла, хоть прогнозы были только на коляску;

— правая ручка не прижата к телу — разжались пальчики;

— Соня заговорила;

— освоила спец. велосипед;

— после терапии Томатис стала запоминать стихи и выучила алфавит;

— научилась прыгать на одной ноге.

Для кого-то все это ерунда, а для нас — словно космос покорить!

В начале марта Соне предстоит пройти курс терапии Томатис в Бельгии. Сделать инъекцию ботокса. Мы долго оттягивали эту процедуру, но из-за интенсивного роста мышца на ручке сильно зажата и растягивание ее причиняет огромную боль. После инъекции — длительная, четырехнедельная реабилитация в Центре интенсивной терапии «Олинек», в котором София проходит лечение на протяжении четырех лет. А ещё приобретение новых ортезов на ножки…

Мы вынуждены снова обратиться за помощью. Без вашей веры и поддержки нам не справиться!

Общая сумма на инъекцию ботокс, ортезов и реабилитацию составляет 7240 евро.

Нам удалось немного собрать, но времени осталось совсем мало. Мы благодарны за любую помощь.

Благотворительные счета открыты в центре банковских услуг №230 ОАО «АСБ Беларусбанк» — г.Поставы, ул. Юбилейная, 2а; УНП300230580, БИК AKBBBY21216:

Бел.рубли: транзитный счет BY19AKBB38193823113602300000 на благотворительный счет BY10 AKBB 3134 0000 0534 8232 0230 код AKBBBY21216

Назначение платежа: Для зачисления на благотворительный счет Шилей Риты Владимировны для лечения Шилей Софии Дмитриевны