ТОМАТЫ И БОБЫ. Угроза или спасение от болезней?

Источник материала: Ивьевский край

Я, как и многие из вас, знаю и понимаю, насколько нормальное, сбалансированное и ограниченное в количестве калорий питание влияет на работоспособность и настоящее удовольствие от жизни.

Немного абсурдно звучит, правда? Подсознательно мы привыкли, что гастрономическое удовольствие связано именно с потреблением всяких вкусностей. Постоянно слышу фразы: "Живем один раз!", "Нужно жить в удовольствие, кушать в удовольствие…" и так далее. Эти понятия надежно закреплены в нашем подсознании и транслируются с детства родителями, знакомыми, ТВ-шоу и другими источниками информации. Но печально, что на деле все оказывается иначе.

Я - сладкоежка. В процессе “поглощения” сахара я чувствую себя довольной на 100%. Но, к сожалению, эта эйфория очень быстро улетучивается. И впоследствии я ощущаю как моральное, так и физическое истощение.

Безусловно, всецело утверждать зависимость болезней от одного определенного фактора (в данном случае питания) не верно. И насчет возбудителя любого злостного механизма в организме многие врачи и ученые во мнениях расходятся.

Да, это действительно не достоверно изученное предположение. Но в любом случае, обращать внимание на важную и нужную организму пищу - точно не навредит. Если, конечно, не злоупотреблять этими продуктами, и у вас нет на них аллергии.

О чем пойдет речь

В последнее время часто обращаю внимание на интересные размышления одного молодого врача. Его зовут Ренат Хайров. Он хирург и специалист по растительному питанию. Одно из последних рассуждений специалиста было на тему лектинов - веществ, которые в том числе содержатся в популярной для нас растительной пище.

Лектины





В 1800-х годах из касторовых бобов было выделено первое природное соединение класса лектиновых белков. Позже лектины были обнаружены в других бобовых, цельнозерновых продуктах и некоторых фруктах и овощах.

Каждые 10-20 лет в популярной и медицинской литературе возникает вопрос: вызывают ли диетические лектины заболевания?

Истерию по поводу лектинов вызвать легко, ведь в 1889-м году из семян клещевины был выделен мощный смертоносный яд - рицин. Несмотря на это, многие лектины, которые можно обнаружить в помидорах, чечевице и других распространенных продуктах питания, не токсичны. Так что же на самом деле они нам дают?

История в тему

В 2006-м году в Японии заболели тысячи человек. Многие их них, с симптомами диареи и рвоты, были госпитализированы. Фасоль содержит токсичные лектины, что и стало причиной массового отравления. Но ведь фасоль - один из основных продуктов в растительном рационе!

Все дело в том, что токсичные лектины фасоли полностью уничтожаются при правильном приготовлении пищи. Большой "инцидент с белой фасолью" в 2006-м году случился из-за нового метода похудения, о котором рассказали в одной из популярных телепередач. Метод был прост: в течение трех минут жарили на сковороде несколько сухих бобов белой фасоли, растирали их в порошок и смешивали с рисом.

Трех минут жара не достаточно, чтобы уничтожить токсичные вещества. Не вымоченную фасоль нужно варить в течение полного часа! Хотя если вы замочите фасоль на ночь, 98% лектинов исчезнет после кипячения всего за 15-30 минут. Что касается консервированной фасоли - она готова. Только не забывайте промывать ее перед употреблением в пищу.

Получается, что страх о токсичности лектинов берет начало лишь на основании лабораторных наблюдений. В отношении людей единственной проблемой с токсичностью лектинов - это инциденты с сырой или недоваренной фасолью.





Лектины в томатах, арахисе и других продуктах

Варкой можно разрушить лектины в фасоли, но лектины в других сырых продуктах продолжают попадать в наш организм.

Любое вещество, которое попадает к нам в рот, действует либо хорошо, либо плохо на наше здоровье, в зависимости от дозировки, конечно.

Если лектины не отравляют нас, то, может быть, они оказывают какое-то положительное действие на наш организм?

Это, как раз, самое интересное.

Лектины и рак





Если обобщить, то вся теория "о плохих лектинах" основана на том, что лектиносодержащие продукты являются воспалительными.

Но употребляйте четыре порции насыщенных лектинами бобовых в неделю и получите снижение показателей воспаления на 40%.

То же самое в помидорами. Ученые давали женщинам полторы чашки томатного сока каждый день. Лектин томатного сока сокращал уровень медиаторов воспаления, уменьшал объем талии, снижал уровень холестерина по сравнению с теми женщинами, кто ежедневно пил просто воду. И это еще не все.

Интерес к предполагаемому "противоопухлевому действию растительных лектинов" начался с открытия: в 1963 году ученые обнаружили, что лектины умеют различать раковые и нормальные клетки. Впоследствии было зафиксировано, что лектины уничтожают раковые клетки, оставляя нормальные клетки в покое! Но эти опыты проводили в лабораторных условиях - в чашках Петри.





Такие богатые лектинами продукты, как бобы и цельные зерна, чаще всего употребляются в приготовленном виде, но оказалось, что эта обработка не всегда инактивирует лектины полностью. Некоторое количество нетоксичного лектина сохраняется, и это стало актуальным для борьбы с колоректальным раком, поскольку проглоченные лектины могли непосредственно контактировать с клетками кишечника. А самое интересное - это потенциал лектинов в реабилитации раковых клеток, ведь когда нормальная клетка превращается в раковую, она имеет тенденцию терять свою специализированную функцию. Так вот лектин в бобах фава реабилитировал клетки толстой кишки: превращал их обратно в нормальные через 2 недели.

14 исследований с участием почти 2 млн. человек подтвердили, что потребление фасоли, гороха, нута и чечевицы не только снижает риск развития колоректального рака, но и замедляет прогрессирование уже имеющегося рака толстой кишки.

Что насчет рака вне пищеварительного тракта

Есть один вид бобовых, который мы обычно едим сырым или жареным - арахис. В нем также есть лектины. Но могут ли они впитаться в наш организм? Ответ утвердительный. После употребления сырого или жареного арахиса в течение часа можно обнаружить лектин в крови большинства людей. То же самое с томатами. Пшеничный лектин, напротив, не попадает в наш кровоток.

Похоже, чтобы избежать болезней, нужно не только избегать патогенов, канцерогенов, но и употреблять все то, что наш организм помогает защищать.

Мы только приближаемся к пониманию того, как пища влияет на наш организм.

Можно сколько угодно спорить об отдельных нюансах питания, но фактом является то, что продукты с богатой лектиновой начинкой являются краеугольными камнями диет всех самых здоровых и долгоживущих людей на планете.

Крупные популяционные исследования доказали, что употребление цельного зерна и бобов связано с уменьшением риска ишемической болезни сердца и инсульта ("убийцы" №1 среди мужчин и женщин), а также уменьшением риска заболеть раком. Кроме этого снижается подверженность организма респираторным и инфекционным заболеваниям, риск диабета и т.д.

Подготовила Р.РЭЙ. Фото носят иллюстрационный характер.