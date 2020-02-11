Врач-педиатр напомнила правила, которые помогут защитить детей от травм

Источник материала: Полесская правда



Травматизм представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни взрослых и детей. Ежегодно миллионы людей на планете получают травмы, становятся инвалидами, лишаются жизни.

– Особую тревогу вызывает детский травматизм, – отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by заведующая 1-м педиатрическим отделением детской поликлиники Елена Литвинчук и добавила, что травмы у детей нередко приводят к тяжелым последствиям, что может отразиться на состоянии здоровья и работоспособности в будущем.

В общей структуре детского травматизма довольно высокий удельный вес составляют полученные в школе травмы (не менее 15-20%). Анализ их показывает, что в большинстве случаев школьники травмируются в результате:

озорства, шалости и неосторожности;

на уроках физкультуры;

вследствие нарушения правил поведения в спортзалах или спортивных площадках;

в случае неисправности спортивных сооружений в спортзалах или на территории школы.

Для правильного представления о школьном травматизме и его профилактики следует учитывать три периода в жизни школьника:

младший школьный возраст (7-10 лет);

средний школьный возраст (11-14 лет);

старший школьный возраст (14-16 лет).

В каждой из этих возрастных групп дети отличаются своеобразными особенностями физического и психического развития. Например, школьники младшей возрастной группы, только получившие самостоятельность, освобождены от постоянной опеки взрослых. Им свойственна повышенная возбудимость, импульсивность и эмоциональность. Свою активность дети используют для игр, порой небезобидных шалостей, необдуманных поступков.

Опасность поджидает детей при игре с острыми предметами. Не секрет, некоторые ребята выясняют отношения с помощью «фехтования» различными предметами (ручки, палки, пеналы и т.п.). Другие любят «стрелять» с помощью самодельных резинок, прикрепленных к пальцам. Такое «оружие» нередко приводит к ранению глаз, в результате – полная или частичная потеря зрения.

Наибольшую опасность таят в себе игры на высоте: лазанье по крышам, деревьям, заборам. Здесь может подвести любая случайность: сломается ветка, соскользнет нога, зацепится одежда за забор. Итог печальный – тяжелое сотрясение головного мозга, переломы конечностей.

У детей 11-14 лет начинается своеобразный и важный период в развитии, т.е. переход от детского возраста к юношескому. Происходит половое созревание, интенсивно протекают процессы роста и развития. У них вырабатывается характер, внутренняя свобода, раскованность, волевые качества. Дети способны лучше усваивать информацию, обобщать ее и нестандартно мыслить. Наибольшее развитие этих качеств достигается в возрасте 15-17 лет.

Однако уже в этом возрасте подростки порой переоценивают свои возможности. Им кажется, что они превзошли опыт окружающих их взрослых, все познали. Появляется повышенный интерес к героизму, мужеству и всякого рода приключениям. В этом возрасте у некоторых появляется желание мастерить огнестрельное оружие – самопалы. Это очень опасное занятие, которое нередко приводит к тяжелым травмам и даже трагическим последствиям.

Частота травм, случившихся на уроке физкультуры, составляет не менее 15-20% от всех повреждений, полученных в школе. У большинства пострадавших наблюдаются переломы, ушибы, растяжение связок.

Анализ школьного травматизма показывает, что больше всего травмы происходят при занятиях легкой атлетикой. Второе место занимают повреждения, полученные во время гимнастических упражнений на спортивных снарядах (конь, брусья, гимнастическое бревно). На третьем месте – спортивные игры с мячом (футбол, баскетбол, волейбол). Как правило, наиболее подвержены травмам в школах мальчики.

Елена Литвинчук назвала наиболее действенные меры, которые помогут предотвратить травмы у школьников:

повышенное внимание всего педагогического коллектива, родительского комитета за поведением детей на переменах не только в помещении, но и во дворе школы;

усиление ответственности учителя физкультуры за обеспечение безопасности детей на занятиях и недопущение травматизма;

тщательная подготовка к занятиям залов, спортивных площадок, спортивных снарядов и матов, недопущение столкновений во время занятий во избежание травм;

допускать детей к занятиям на спортивных снарядах и играх только после хорошей общефизической разминки;

неуклонно выполнять правила страхования при упражнениях, связанных с риском падения;

отменять занятия по физкультуре в случае отсутствия штатного учителя, не подменять его случайными людьми;

учащимся необходимо строго соблюдать школьную дисциплину, избегать опасных шалостей, физических грубостей к своим сверстникам и необоснованного риска, а также учиться прогнозировать и предвидеть возможные последствия в той или иной ситуации.

Взрослым нужно помнить, что избежать травм у детей школьного возраста можно при условии повышения ответственности за безопасность детей и соблюдения мер безопасности!