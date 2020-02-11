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Врач-педиатр напомнила правила, которые помогут защитить детей от травм
11.02.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
– Особую тревогу вызывает детский травматизм, – отметила в беседе с корреспондентом pinsknews.by заведующая 1-м педиатрическим отделением детской поликлиники Елена Литвинчук и добавила, что травмы у детей нередко приводят к тяжелым последствиям, что может отразиться на состоянии здоровья и работоспособности в будущем.
В общей структуре детского травматизма довольно высокий удельный вес составляют полученные в школе травмы (не менее 15-20%). Анализ их показывает, что в большинстве случаев школьники травмируются в результате:
Для правильного представления о школьном травматизме и его профилактики следует учитывать три периода в жизни школьника:
В каждой из этих возрастных групп дети отличаются своеобразными особенностями физического и психического развития. Например, школьники младшей возрастной группы, только получившие самостоятельность, освобождены от постоянной опеки взрослых. Им свойственна повышенная возбудимость, импульсивность и эмоциональность. Свою активность дети используют для игр, порой небезобидных шалостей, необдуманных поступков.
Опасность поджидает детей при игре с острыми предметами. Не секрет, некоторые ребята выясняют отношения с помощью «фехтования» различными предметами (ручки, палки, пеналы и т.п.). Другие любят «стрелять» с помощью самодельных резинок, прикрепленных к пальцам. Такое «оружие» нередко приводит к ранению глаз, в результате – полная или частичная потеря зрения.
Наибольшую опасность таят в себе игры на высоте: лазанье по крышам, деревьям, заборам. Здесь может подвести любая случайность: сломается ветка, соскользнет нога, зацепится одежда за забор. Итог печальный – тяжелое сотрясение головного мозга, переломы конечностей.
У детей 11-14 лет начинается своеобразный и важный период в развитии, т.е. переход от детского возраста к юношескому. Происходит половое созревание, интенсивно протекают процессы роста и развития. У них вырабатывается характер, внутренняя свобода, раскованность, волевые качества. Дети способны лучше усваивать информацию, обобщать ее и нестандартно мыслить. Наибольшее развитие этих качеств достигается в возрасте 15-17 лет.
Однако уже в этом возрасте подростки порой переоценивают свои возможности. Им кажется, что они превзошли опыт окружающих их взрослых, все познали. Появляется повышенный интерес к героизму, мужеству и всякого рода приключениям. В этом возрасте у некоторых появляется желание мастерить огнестрельное оружие – самопалы. Это очень опасное занятие, которое нередко приводит к тяжелым травмам и даже трагическим последствиям.
Частота травм, случившихся на уроке физкультуры, составляет не менее 15-20% от всех повреждений, полученных в школе. У большинства пострадавших наблюдаются переломы, ушибы, растяжение связок.
Анализ школьного травматизма показывает, что больше всего травмы происходят при занятиях легкой атлетикой. Второе место занимают повреждения, полученные во время гимнастических упражнений на спортивных снарядах (конь, брусья, гимнастическое бревно). На третьем месте – спортивные игры с мячом (футбол, баскетбол, волейбол). Как правило, наиболее подвержены травмам в школах мальчики.
Елена Литвинчук назвала наиболее действенные меры, которые помогут предотвратить травмы у школьников:
Взрослым нужно помнить, что избежать травм у детей школьного возраста можно при условии повышения ответственности за безопасность детей и соблюдения мер безопасности!
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> Травматизм представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни взрослых и детей. Ежегодно миллионы людей на планете получают травмы, становятся инвалидами,...
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