Эпидемией охвачено более 20 стран. 9 главных вопросов о коронавирусе

На самые актуальные вопросы о коронавирусе отвечает академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Виктор Малеев.
Что такое коронавирус?
Коронавирусы – довольно большое семейство. Преимущественно они вызывают заболевания у животных, но иногда могут передаваться человеку. Если посмотреть на вирус через микроскоп, в оболочке его клетки наблюдаются выступы, напоминающие корону. Именно за это вирус и получил своё название.
Как передаётся инфекция?
Инфекция передаётся воздушно-капельным, фекально-оральным путём, а также при контакте с предметами, на которые попадают выделения больного.
Каковы симптомы заболевания?
Инкубационный период длится от 1 до 14 дней (по некоторым данным, до 20). Основные симптомы заболеваний, вызванных коронавирусом, похожи на грипп или простуду: повышение температуры, кашель, одышка, головная боль, недомогание. Примерно у трети заболевших возникают диарея, тошнота, иногда рвота.
Как выявляют коронавирус у людей?
Основной метод для быстрой диагностики – исследование мазка из носоглотки или жидкости из трахеи молекулярно-генетическим методом. С помощью этого метода результаты анализов можно получить всего за 2–4 часа. Анализ весьма точен, он способен выявлять даже единичные копии вируса. Иногда для выявления вируса используют микроскопы или «выращивают» вирус в специальной культуральной среде. Но эти методы, как правило, используются не для диагностики, а в научных целях.
Как лечат коронавирус?
Специфического лечения заболеваний, вызванных коронавирусом, пока не разработано. В тяжёлых случаях при возникновении вирусной пневмонии терапия направлена на восстановление нормального дыхания, борьбу с нехваткой кислорода, поддержание функции лёгких и деятельности других жизненно важных органов, а также на предупреждение осложнений.
Правда ли, что коронавирусную пневмонию нельзя лечить антибиотиками?
Пневмония при этом заболевании начинается как вирусная, однако к вирусной инфекции быстро присоединяются бактериальные микроорганизмы, и поэтому назначаются в том числе и антибиотики.
Ведутся ли разработки вакцины?
Работы по созданию вакцины ведутся в ряде стран, в том числе и в России. Но на это нужно время.
Кто больше других рискует заразиться коронавирусом?
В группе риска люди, страдающие заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом, ожирением, опухолями, иммунодефицитными состояниями. Как правило, это пожилые люди. Также в группе риска те, кто побывал в очаге инфекции или контактировал с приезжими из опасного региона.
Когда пойдёт на спад эпидемия?
Прогнозы специалистов различны и затруднительны, так как это неизвестная ранее инфекция, но по аналогии с тяжёлым респираторным синдромом (SARS), который вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2002 году, можно ожидать, что ситуация будет оставаться опасной в течение нескольких месяцев. Ведь тогда причиной вспышки болезни также был коронавирус, хоть и другого типа.
Хроника событий
- 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухане была зафиксирована вспышка пневмонии неясного происхождения. Заболевшие работали на местном рынке морепродуктов.
- 7 января 2020 года был выявлен возбудитель болезни – новый коронавирус 2019‑nCoV.
- К 20 января специалисты подтвердили, что вирус передаётся от человека к человеку.
- На сегодняшний день количество заражённых по всему миру свыше 20 тыс. человек, при этом более 350 человек умерло.
- Все страны вводят беспрецедентные меры безопасности – в аэропортах контролируют состояние здоровья пассажиров, отменяются многие мероприятия, российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай.
Важно!
Как правильно носить медицинскую маску?
Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.
Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к маске, например, чтобы снять её, вымойте руки.
После того как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую, чистую и сухую маску.
Не надевайте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать после снятия.