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Эпидемией охвачено более 20 стран. 9 главных вопросов о коронавирусе

11.02.2020 11:48 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Эпидемией охвачено более 20 стран. 9 главных вопросов о коронавирусе
shutterstock.com

Эпидемией охвачено более 20 стран. 9 главных вопросов о коронавирусеНа самые актуальные вопросы о корона­вирусе отвечает академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Виктор Малеев.

 Что такое коронавирус?

Коронавирусы – довольно большое семейство. Преимущественно они вызывают заболевания у животных, но иногда могут передаваться человеку. Если посмотреть на вирус через микроскоп, в оболочке его клетки наблюдаются выступы, напоминающие корону. Именно за это вирус и получил своё название.

Как передаётся инфекция?

Инфекция передаётся воздушно-капельным, фекально-оральным путём, а также при контакте с предметами, на которые попадают выделения больного.

Каковы симптомы заболевания?

Инкубационный период длится от 1 до 14 дней (по некоторым данным, до 20). Основные симптомы заболеваний, вызванных коронавирусом, похожи на грипп или простуду: повышение температуры, кашель, одышка, голов­ная боль, недомогание. Примерно у трети заболевших возникают диарея, тошнота, иногда рвота.

Эпидемией охвачено более 20 стран. 9 главных вопросов о коронавирусе
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Как выявляют коронавирус у людей?

Основной метод для быстрой диагностики – исследование мазка из носо­глотки или жидкости из трахеи м­олекулярно-генетическим методом. С помощью этого метода результаты анализов можно получить всего за 2–4 часа. Анализ весьма точен, он способен выявлять даже единичные копии вируса. Иногда для выявления вируса используют микроскопы или «выращивают» вирус в специальной культуральной среде. Но эти методы, как правило, используются не для диагностики, а в научных целях.

Как лечат коронавирус?

Специфического лечения заболеваний, вызванных коронавирусом, пока не разработано. В тяжёлых случаях при возникновении вирусной пневмонии терапия направлена на восстановление нормального дыхания, борьбу с нехваткой кислорода, поддержание функции лёгких и деятельности других жизненно важных органов, а также на предупреждение осложнений.

Правда ли, что коронавирусную пневмонию нельзя лечить антибиотиками?

Пневмония при этом заболевании начинается как вирусная, однако к вирусной инфекции быстро присоединяются бактериальные микроорганизмы, и поэтому назначаются в том числе и антибиотики.

Ведутся ли разработки вакцины?

Работы по созданию вакцины ведутся в ряде стран, в том числе и в России. Но на это нужно время.

Кто больше других рискует заразиться коронавирусом?

В группе риска люди, страдающие з­аболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом, ожирением, опухолями, иммунодефицитными состояниями. Как правило, это пожилые люди. Также в группе риска те, кто побывал в очаге инфекции или контактировал с приезжими из опасного региона.

Когда пойдёт на спад эпидемия?

Прогнозы специалистов различны и затруднительны, так как это неизвест­ная ранее инфекция, но по аналогии с тяжёлым респираторным синдромом (SARS), который вызвал эпидемию атипичной пневмонии в 2002 году, можно ожидать, что ситуация будет оставаться опасной в течение нескольких месяцев. Ведь тогда причиной вспышки болезни также был коронавирус, хоть и другого типа.

Эпидемией охвачено более 20 стран. 9 главных вопросов о коронавирусе
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Хроника событий

  • 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухане была зафиксирована вспышка пневмонии неясного происхождения. Заболевшие работали на местном рынке морепродуктов.
  • 7 января 2020 года был выявлен возбудитель болезни – новый коронавирус 2019‑nCoV.
  • К 20 января специалисты подтвердили, что вирус передаётся от человека к человеку.
  • На сегодняшний день количество заражённых по всему миру свыше 20 тыс. человек, при этом более 350 человек умерло.
  • Все страны вводят беспрецедентные меры безопасности – ­в аэро­портах контролируют состояние здоровья пассажиров, отменяются многие мероприятия, российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай.

Важно!

Как правильно носить медицинскую маску?

Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.
Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к маске, например, чтобы снять её, вымойте руки.

После того как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую, чистую и с­ухую маску.
Не надевайте повторно о­дноразовые маски. Их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать после снятия.


Эпидемией охвачено более 20 стран. 9 главных вопросов о коронавирусе
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Сегодня эпидемией коронавируса, начавшейся в Китае, охвачено более 20 стран.
 
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