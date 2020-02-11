30 граммов фруктозы в день. Какие сладости можно при диабете?

Источник материала: Аргументы и факты

Какие сладости и в каких количествах можно диабетикам, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Первой градской больницы Оксана Миронова.

Сахарный диабет 2 типа чаще всего развивается после 40 лет у людей с избыточной массой тела и ожирением, к которым приводит в том числе невоздержанность в употреблении сладостей и жиров. Таким людям сахар в рационе (а также продукты, которые ведут к повышению сахара в крови) необходимо ограничивать. Кстати, мало кто знает, что диабет 2 типа может иметь наследственную предрасположенность и передаваться по наследству. Если заболевание было у одного из родителей, вероятность заболеть у ребёнка составляет 30–40%. Если диабетом болеют оба родителя — 70%. И в такой ситуации именно здоровый образ жизни (правильное питание, физическая активность, контроль веса) может спасти от заболевания. И наоборот, если человек, в отличие от родителей, приобретает ожирение, это шанс на каком-то этапе жизни заболеть сахарным диабетом 2 типа.

Конечно, любой углевод, не только чистый сахар, будет влиять на уровень сахара крови. Однако резко ограничивать или полностью отказываться от углеводов нельзя. Как здоровые люди, так и пациенты с сахарным диабетом второго типа должны получать не меньше 55% углеводов с пищей, ведь они обеспечивают организм энергией. При этом предпочтение стоит отдавать так называемым «медленным» углеводам, которые не так быстро всасываются и повышают уровень сахара в крови. Разберёмся, что из них можно употреблять в качестве сладкого десерта.

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Фрукты и ягоды. Идеальный вариант для замены сладостей. В них содержится натуральный моносахарид фруктоза. Наличие пищевых волокон во фруктах и ягодах приводит к замедлению всасывания фруктозы. Плюс к тому во фруктах и ягодах есть витамины и антиоксиданты. Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям с сахарным диабетом употреблять 300–400 г фруктов и ягод в день. Лучше при этом отдать предпочтение несладким сортам, а сладкие — виноград, бананы, финики, хурму — ограничить.

Сладости для диабетиков на фруктозе. Фруктоза содержит 3,7 калории на 1 грамм, а обычный сахар — 4 калории. Так что увлекаться такими продуктами тоже не стоит. При сахарном диабете допускается употреблять до 30–40 г фруктозы в день. Надо понимать, что в составе сладостей на фруктозе есть также мука, в их рецептуру нередко добавляют насыщенные жиры и трансжиры. И в итоге они порой оказываются калорийнее обычных сладостей. Если злоупотреблять такими продуктами, это будет приводить к набору лишнего веса. А это косвенно влияет на инсулинорезистентность клеток и развитие диабета.

Продукты и блюда с сахарозаменителями. Сахарозаменители есть натуральные и синтетические. Натуральные — это ксилит, сорбит. Их можно употреблять, но не более 20–30 г в день. В больших количествах они могут вызывать осмотическую диарею, тошноту, боли в животе. Кроме того, если количество сахарозаменителей превышает 30 г в день, то они тоже могут вызвать повышение сахара в крови.

К натуральным безопасным сахарозаменителям относится стевия. Она в 150–200 раз слаще сахара и менее калорийна. Бывает как в виде сиропов, так и таблеток. Её можно использовать при приготовлении блюд, выпечки, горячих, холодных напитков. Однако при выборе сахарозаменителя следует учитывает индивидуальную переносимость. Разные их виды подходят не всем.

Синтетические сахарозаменители — цикламат, аспартам, сукралоза. Очень много мифов, что они вызывают рак. Однако эти добавки проходят многие исследования на безопасность, чтобы попасть на рынок. Поэтому все они в умеренном количестве допустимы.

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Обычные конфеты, печенье, торты, мороженое. Всем иногда хочется съесть что-то сладкое. Иногда можно себе чуть-чуть позволить. Но желательно определить показатели глюкозы через 2 часа. Если показатели стали очень высокими, а пациент находится на инсулинотерапии, обычно врач заранее разъясняет, как можно изменить дозу вводимого инсулина. Но эта мера разовая. Невозможно есть конфеты и все время повышать дозу инсулина.

Если пациент на сахароснижающих препаратах, то лучше исключить этот продукт из своего рациона или уменьшить его количество.

Мёд. Рекомендуется исключить. Многие пациенты стремятся заменить им сахар, но несмотря на большое количество полезных свойств, которыми он обладает, уровень глюкозы он повышает точно так же, как обычный сахар.

Помимо сладостей, есть другие, несладкие сами по себе продукты, которые в организме повышают уровень сахара.

Хлеб. Многие считают, что черный хлеб предпочтительнее, чем белый. Это не совсем так. Лучше отдавать предпочтение хлебу из муки грубого помола, зерновому или отрубному. Такой продукт будет повышать сахар медленнее.

Рис. Дикий или бурый рис вполне допустимы при сахарном диабете, как и другие его сорта. Но рис должен быть правильно приготовлен. Его нужно варить до состояния аль денте, чтобы он не превращался в разваренную кашу. Вообще стоит учитывать, что на скорость повышения глюкозы в крови влияет вид кулинарной обработки продукта: измельчение, дробление, длительная термическая обработка ускоряют распад углеводов и способствует превращению медленных углеводов в быстрые.

Зерновые каши (овсянка, гречка). Каши — это сложный углевод. Но опять же, для приготовления гречневой и овсяной каши не стоит варить крупу долго. Она должна оставаться рассыпчатой.

Картофель и макароны. Допускается отварной, запечённый или сваренный «в мундире». Порция — 1–2 картофелины размером с куриное яйцо. И не каждый день. Картошка — тоже сложный углевод, содержит крахмал. Если из нее сделать пюре, добавить молока, она становится более быстрым углеводом и всасывается быстрее. Жаренный на масле картофель имеет более высокую калорийность и гликемический индекс. Если говорить про макароны, то их тоже не следует совсем исключать из своего рациона, так как они относятся к «медленным углеводам». Лучше их выбирать из твердых сортов пшеницы.