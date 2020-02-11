Не только глутамат. Что можно использовать для усиления вкуса еды

Источник материала: Аргументы и факты

Часто в ресторанах прибегают к использованию глутамата натрия: белого порошка, усиливающего вкус. Хоть его и считают вредным, тем не менее продукты и блюда, содержащие этот ингредиент, пользуются большим спросом.

Именно глутамат помогает создавать загадочный вкус, названный в Японии умами. С помощью него мы на интуитивном уровне определяем, что пища содержит много животного белка, поэтому умами иногда определяется как вкус белковых продуктов.

Глутамат — это не только порошок в пакетике, глутаминовая кислота содержится еще и в некоторых продуктах, например, в спелых томатах, в рыбе и морепродуктах, в сырах, грибах, ветчине и других мясных деликатесах, просто в мясе. И все эти продукты в той или иной степени могут выступать в качестве усилителей вкуса. Правда, например, помидоры лучше использовать в вяленом виде, добавлять их в салат, а мясные продукты — коптить или жарить, тогда их вкус будет наиболее ярким.

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Мы расспросили известных шеф-поваров о том, чем они пользуются, чтобы улучшить и усилить вкус блюд.

Антон Магдюк, шеф-повар ресторана Saint:

Природный глутамат натрия есть в томатах, сырах, грибах и во всякого рода водорослях, например, нори, морской капусте. Вот эти продукты и можно добавлять в блюда. Мы даже делали специальный бульон умами из водорослей комбу и нори с грибами шиитаки. У него получается очень насыщенный вкус, его можно использовать для соусов.

Павел Поцелуев, шеф-повар и совладелец ресторана «Жажда крови»:

Идеальным дополнением к блюдам и усилителем вкуса служит в первую очередь качественная соль. Например, можно взять морскую, хлопьями, и дополнить ее дробленым черным перцем из мельницы: этим мы посыпаем блюдо прямо при подаче.

Я не советую экономить на пряностях. Можно использовать имбирь, кориандр, куркуму, перец чили, это все дает блюду полноту вкуса. Для мяса и шашлыков хорошо подходят лук и чеснок, они подчеркивают вкус мяса.

Владислав Корпусов, шеф-повар ресторана Stories:

Для мяса можно использовать горячий жир, он усиливает мясной вкус. Я делаю так: вытапливаю на сковороде жир до шкварок, а потом поливаю этим жиром мясо. В идеале это делается на чугунной сковороде, потому что она лучше всего сохраняет тепло. Важно еще, что этот жир не просто плавится, но и начинает гореть. Именно этот горелый запах дает мясу очень хороший вкус.

Поливать жиром нужно уже тогда, когда мясо почти готово. Например, вы запекли его в духовке, а потом за 5 минут до готовности полили растопленным жиром. Можно поливать отбивную, это даст ей очень насыщенный вкус жареного мяса.

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Для овощей, рыбы и блюд из злаков можно использовать соевый соус, уксус мирин, лимонный или лаймовый сок.

С рыбой часто используют мирин и лимонный сок, а также фиш-соус, соевый соус. Также мне очень нравится соус из ферментированной сливы, она кислее на вкус, чем обычная. Продукты можно заранее мариновать в этих соусах или же поливать во время приготовления.

Сергей Балашов, шеф-повар ресторана 800 Contemporary Steak:

Все пряности усиливают вкус. Да, они дают свой вкус, но при этом еще и концентрируют вкус исходного продукта. Например, смесь прованских трав хорошо добавлять к овощам, она будет усиливать вкус самих овощей. Соль, сахар, перец наиболее полно раскрывают вкус.

Помимо всяческих усилителей, еще нужно просто использовать качественный продукт.

Андрей Нестеренко, шеф-повар ресторана Chinook:

Если дело касается жареных блюд, я всегда использую сливочное масло. Жир усиливает вкус. А если вы еще будете работать на ореховом масле, оно даст отличный аромат.

Но нужно понимать, что для усиления вкуса годится только очень хорошее сливочное масло, это не должен быть масляный продукт с добавлением растительных жиров. И только очень хорошее сливочное масло надо перетапливать, получая из него ореховое.

Как делать ореховое масло: надо сливочное поставить в кастрюле с толстым дном на самый маленький огонь, оно медленно перетапливается. Надо дождаться, пока молочная фракция отделится от жировой и осядет на дне. Если не дать ей подгореть, получится обычное топленое масло. Если же дождаться, пока она станет коричневого цвета, масло приобретет незабываемый ореховый аромат. Можно еще добавить в него пару лавровых листиков, и аромат станет орехово-карамельным. Готовка на таком масле будет сильно улучшать и усиливать вкус блюд.

Еще очень важно использование качественной соли. Нужно подобрать такую, которая вам будет нравиться, можно нашу, каменную, можно морскую. Мне, например, очень нравится черная четверговая соль (соль, которую обжигают в печи до очень темного цвета, — прим. ред.) Она не растворяется слишком быстро и, когда попадает в рот, обладает очень ярким вкусом.