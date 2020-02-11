Как повысить повседневную физическую активность и избежать последствий гиподинамии?

Источник материала: Полесская правда



Что такое гиподинамия, чем она опасна и как повысить повседневную физическую активность, корреспонденту poinsknews.by объяснила врач-валеолог Пинской центральной поликлиники Алла Войтович:

– XXI век – век компьютеров и телевизоров, электронной техники и автомобилей. Из-за отсутствия необходимых физических нагрузок человек все больше и больше времени проводит в сидячем или лежачем положении. У многих современных людей вся нагрузка ограничивается дорогой от подъезда до автомобиля. Без работы мышцы слабеют, и постепенно атрофируются. Уменьшается сила и выносливость, нарушаются нервно-рефлекторные связи, приводя к расстройству деятельности нервной системы (развиваются вегето-сосудистая дистония, депрессия), нарушается обмен веществ, а именно обмен жиров, что приводит к увеличению содержания холестерина в крови и как следствие развитие атеросклероза. С течением времени из-за гиподинамии нарастают изменения со стороны опорно-двигательного аппарата: прогрессивно уменьшается костная масса (развивается остеопороз), страдает функция периферических суставов (остеоартроз) и позвоночника (остеохондроз). Длительная гиподинамия приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям (ИБС, артериальная гипертензия), расстройствам дыхания (хроническая обструктивная болезнь легких) и пищеварения (нарушение функции кишечника), вызывает нарушение потенции у мужчин, снижение полового влечения у женщин.

Профилактика гиподинамии

Основной профилактикой гиподинамии является движение, физические нагрузки и здоровый образ жизни. Физическая активность – движения тела при помощи мышечной силы, сопровождающееся расходом энергии. Физическая активность является одним из ключевых аспектов здорового образа жизни:

она делает человека физически привлекательным;

существенно улучшает его здоровье – физическое, психическое и сексуальное;

увеличивает продолжительность жизни и улучшает ее качество;

снижает риск развития многих заболеваний;

помогает справиться со стрессами и избежать депрессии;

помогает поддерживать нормальную массу тела.

Как повысить повседневную физическую активность?

ежедневно 1-2 остановки до работы и с работы ходите пешком;

поднимайтесь по лестнице, не пользуясь лифтом;

занимайтесь физическим трудом на приусадебном участке, равномерно распределяя нагрузку в течение дня;

на работе периодически делайте перерывы на 5 минут для гимнастики или ходьбы;

устраивайте вечерние прогулки перед сном.

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