ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как повысить повседневную физическую активность и избежать последствий гиподинамии?

11.02.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Как повысить повседневную физическую активность и избежать последствий гиподинамии?
Что такое гиподинамия, чем она опасна и как повысить повседневную физическую активность, корреспонденту poinsknews.by объяснила врач-валеолог Пинской центральной поликлиники Алла Войтович:

– XXI век – век компьютеров и телевизоров, электронной техники и автомобилей. Из-за отсутствия необходимых физических нагрузок человек все больше и больше времени проводит в сидячем или лежачем положении. У многих современных людей вся нагрузка ограничивается дорогой от подъезда до автомобиля. Без работы мышцы слабеют, и постепенно атрофируются. Уменьшается сила и выносливость, нарушаются нервно-рефлекторные связи, приводя к расстройству деятельности нервной системы (развиваются вегето-сосудистая дистония, депрессия), нарушается обмен веществ, а именно обмен жиров, что приводит к увеличению содержания холестерина в крови и как следствие развитие атеросклероза. С течением времени из-за гиподинамии нарастают изменения со стороны опорно-двигательного аппарата: прогрессивно уменьшается костная масса (развивается остеопороз), страдает функция периферических суставов (остеоартроз) и позвоночника (остеохондроз). Длительная гиподинамия приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям (ИБС, артериальная гипертензия), расстройствам дыхания (хроническая обструктивная болезнь легких) и пищеварения (нарушение функции кишечника), вызывает нарушение потенции у мужчин, снижение полового влечения у женщин.

Профилактика гиподинамии

Основной профилактикой гиподинамии является движение, физические нагрузки и здоровый образ жизни. Физическая активность – движения тела при помощи мышечной силы, сопровождающееся расходом энергии. Физическая активность является одним из ключевых аспектов здорового образа жизни:

  • она делает человека физически привлекательным;
  • существенно улучшает его здоровье – физическое, психическое и сексуальное;
  • увеличивает продолжительность жизни и улучшает ее качество;
  • снижает риск развития многих заболеваний;
  • помогает справиться со стрессами и избежать депрессии;
  • помогает поддерживать нормальную массу тела.

Как повысить повседневную физическую активность?

  • ежедневно 1-2 остановки до работы и с работы ходите пешком;
  • поднимайтесь по лестнице, не пользуясь лифтом;
  • занимайтесь физическим трудом на приусадебном участке, равномерно распределяя нагрузку в течение дня;
  • на работе периодически делайте перерывы на 5 минут для гимнастики или ходьбы;
  • устраивайте вечерние прогулки перед сном.

Что вы должны знать о физической активности

  • занятия должны быть регулярными 3-5 раз в неделю;
  • должен пройти хотя бы час после еды, прежде чем Вы приступите к занятиям;
  • продолжительность занятий должна составлять в среднем 30 минут в день;
  • начинать физические упражнения надо в медленном темпе, постепенно повышая интенсивность. Выбирая вид физических упражнений, учитывайте свои предпочтения (ходьба, бег, подвижные игры, аэробика и т.д.);
  • перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться у врача;
  • выполнять упражнения нужно в удобной обуви и одежде;
  • периодически меняйте вид физических упражнений, чтобы устранить элемент монотонности;
  • необходимо следить, чтобы во время физических нагрузок не было одышки, болей и перебоев в области сердца, отеков, головокружения. Если во время занятий Вы почувствовали эти симптомы, значит нагрузка для вас чрезмерна, ее нужно снизить или совсем прекратить занятия;
  • контролировать интенсивность нагрузок можно по пульсу, который на высоте нагрузки не должен превышать 55 – 70% от максимального возрастного пульса, а продолжительность периода восстановления должна быть не более 10 минут. Максимальный возрастной пульс рассчитывается по формуле: 220 – возраст в годах.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Что такое гиподинамия, чем она опасна и как повысить повседневную физическую активность, корреспонденту poinsknews.by объяснила врач-валеолог Пинской центральной...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Эпидемией охвачено более 20 стран. 9 главных вопросов о коронавирусе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика