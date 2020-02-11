Зимний отдых. Как выбрать белорусский санаторий и не прогадать

Источник материала: Аргументы и факты

В отличие от морских курортов, белорусские санатории доступны круглый год. А зимой многие из них ещё и предоставляют хорошие скидки. Но как выбрать правильное место отдыха? Сколько стоит проживание в санатории? «АиФ» разбирается в вопросах вместе с экспертом.

Главная «фишка» белорусских мест отдыха в том, что они предлагают разумное соотношение цены и качества проживания, питания, лечения и других санаторно-курортных услуг, убеждена эксперт в сфере туризма, директор интернет-портала sanatorii.by Марина ГНЕДАЯ.

- Белорусские санатории ориентированы, прежде всего, на оздоровление. Они сумели сохранить хорошую медицинскую базу, следят за её состоянием, постоянно обновляют медицинское оборудование, внедряют новые методики лечения. В последние годы устоялся тренд: к лечебной составляющей добавляются спа-процедуры и «велнесс» (wellness - с англ. «хорошее самочувствие», так называется концепция здорового образа жизни, которая основана на отказе от вредных привычек, правильном питании, умеренных физических упражнениях и т. д. - Прим.).

- Как выбрать санаторий? С чего начать?

- При выборе ориентируйтесь на то, что именно вы хотите получить от отдыха. Если ваша цель - подлечиться, поправить здоровье и у вас есть какие-то заболевания, то для начала рекомендую посетить врача. Он посоветует профиль санатория, который подходит вам лучше всего. Если особых заболеваний нет, и цель - просто отдохнуть, то можно выбирать санаторий с любым профилем, обращая внимание на такие факторы, как расположение, развитость инфраструктуры, организация досуга, хорошая транспортная доступность.

Цена вопроса

- Бытует мнение, что в белорусских санаториях цены завышены и отдых, например, в Турции или Египте обойдётся значительно дешевле. Так ли это на самом деле?

- Цены на белорусские санатории стартуют с 35 рублей в сутки (примерно 15 долларов). В эту сумму входят проживание в стандартном номере, питание и лечение. Номера так называемой повышенной комфортности с хорошим ремонтом обходятся дороже.

Цены на путевку могут подниматься до 100 рублей и даже выше - для люксовых вариантов. Но средняя цена колеблется в районе 55 рублей (25 долларов) за стандартный номер в сутки. И это с пятиразовым питанием.

Десятидневный отдых в хорошем санатории даже по цене 100 рублей обойдётся в 1000 рублей, или чуть менее 500 долларов в пересчёте. Едва ли за эту сумму удастся хорошо отдохнуть в Турции, учитывая расходы на перелёт.

При этом морской и санаторный отдых нельзя сравнивать. Это разные вещи. Часто после отдыха в Турции и Египте люди приезжают в белорусские санатории, чтобы привести организм в порядок. Поездка в санаторий, как правило, даёт ощутимый эффект для здоровья.

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Иностранцам дороже?

- Правда ли то, что стоимость отдыха для белорусов и иностранцев различается?

- Массово вводить «особые» цены для граждан других государств начали в 2010-2014 годах, когда на белорусские санатории был повышенный спрос. Многих клиентов это задевало: почему, если человек приехал, например, из России, он должен платить за ту же самую процедуру или массаж больше?

Сейчас санатории отходят от этой практики и постепенно уравнивают цены для всех.

- Кто основная аудитория наших санаториев?

- Я бы сказала: 50 на 50. То есть половина клиентов - это белорусы, половина - иностранцы. Подавляющее большинство иностранцев - это граждане России.

Но санаторий санаторию рознь. Есть места отдыха, где в основном отдыхают наши граждане, есть те, где основные клиенты - иностранцы.