Порви с ОРВИ. Как правильно восстанавливаться после простуды?

Источник материала: Аргументы и факты

Реабилитации после ОРВИ далеко не все уделяют должное внимание. И совершенно зря, говорят врачи. Ведь если были осложнения, человек вышел, не долечившись, или начинает перегружать себя сразу же после больничного, риск получить серьезные проблемы со здоровьем заметно возрастает. Поэтому стоит тщательно изучить правила поведения после больничного, тем более что они не такие и сложные.

Чем чревата ОРВИ?

Любые ОРВИ — это инфекции, которые характеризуются поражением верхних дыхательных путей. Традиционно считается, что срок излечения от простуды и гриппа — 7 дней. Причем нередко человеку становится легче уже на 3-4 день и он перестает лечиться как надо. Распространенность ОРВИ такова, что неприятные симптомы испытывает хотя бы раз в год практически каждый человек. У одних в силу более крепкого иммунитета эти первые симптомы проходят быстро и практически незаметно, другие буквально сваливаются в постель с высокой температурой, слабостью и прочими прелестями.

Постоянными спутниками ОРВИ являются слабость, снижение аппетита, ухудшение работоспособности и т. д. При этом, как отмечают специалисты, такие негативные явления нередко продолжают мучить и после того, как формально больничный оказывается закрытым. В России традиционно считается, что если у человека нет высокой температуры, то все остальные симптомы — заложенность носа, кашель, насморк и т. д. — он прекрасно может переносить на ногах.

Однако все не так просто, отмечают врачи, и за собой надо наблюдать еще какое-то время после болезни. «Общие рекомендации после перенесенной простуды обычно выглядят следующим образом. Советуют использовать витаминотерапию для укрепления иммунитета, поберечь себя при выходе на улицу: желательно гулять не более часа в течение первой недели после болезни. Конечно же, сразу после ОРВИ необходимо беречься от переохлаждений, а значит, одеваться по погоде. Перегревов, кстати, тоже нужно опасаться. Стоит остерегаться переутомлений: не нужно на работе сразу же в полной мере взваливать на себя те или иные обязанности. Также не рекомендуется резко менять климат после болезни в течение 3 недель», — говорит врач-иммунолог Анна Шуляева. Все перечисленное необходимо, чтобы организм не впал в стрессовое состояние.



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Стандартные ограничения

После любой перенесенной ОРВИ врачи рекомендуют поберечь себя. «Надо воздерживаться от физнагрузок: оставьте спортзал, пробежки на улице и прочие занятия на потом. Достаточно двух недель, чтобы организм мог восстановиться в щадящем режиме. Также советуют не ставить прививки в течение месяца после перенесенной ОРВИ. Тут все понятно: иммунная система еще не пришла в себя и только-только начинает входить в рабочий ритм. Не стоит ее еще больше перегружать прививками, которые, как известно, напрямую воздействуют на иммунитет», — говорит иммунолог.

Особое внимание

Обычно после ОРВИ какого-то особого контроля не требуется, говорит иммунолог. Однако если вдруг на фоне ОРВИ развились осложнения, то тут следует уделить себе особое внимание. Немногие знают, что на фоне стандартной простуды и любых респираторных заболеваний могут развиваться тяжелые болезни, некоторые из них даже легко могут стать причиной смерти человека.

В числе осложнений — трахеит, бронхит, отит и прочие недомогания. Одним из самых частых и тяжелых осложнений респираторных инфекций является пневмония. Она развивается, если вирусы, обосновавшиеся в носоглотке, спускаются ниже и попадают в легкие. Причем некоторые виды вирусов способны вызывать практически мгновенную пневмонию. А при лечении данного заболевания время — главный союзник. Чем быстрее начата терапия, тем больше шансов на выздоровление.

Кроме того, в числе серьезных осложнений, которые могут возникнуть на фоне ОРВИ, называют воспаление сердечной мышцы, менингиты и другие патологии. Связано это с тем, что инфекция разносится по организму с током крови и атакует там, где на данный момент нет прикрытия. Отиты же развиваются из-за скопления слизи из носа за перепонкой, т. к. в системе нос-горло-ухо все тесно связано. Кстати, отсюда и развитие менингита, потому что мозг тоже близко. И все эти накопления могут легко отправиться к нему. «После гриппа или ОРВИ надо с особым вниманием проверяться у врачей, если были осложнения. Особенно если речь идет о тяжелых патологиях, которые увеличили течение основного заболевания и больничный лист, открытый в связи с ним, больше чем на неделю. Как правило, различные осложнения диагностируются в течение первой-второй недели, поэтому больной находится под контролем врачей. Соответственно, еще как минимум месяц после такой ситуации он будет находиться под наблюдением», — отмечает Анна Шуляева.



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Некоторые врачи и вовсе советуют после каждой ОРВИ проводить контроль работы сердца, например, с помощью электрокардиограммы. Любая простуда влияет на сердце очень сильно, даже если не развиваются осложнения.

Конечно же, во избежание проблем со здоровьем и лечить ОРВИ надо правильно: пить больше воды или теплого кислого напитка, проветривать комнату, применять симптоматическую терапию, соблюдать постельный режим и режим без стресса. Тогда простуда будет проходить мягче, а риск осложнений сведется к минимуму. Ну и, конечно же, ни в коем случае не стоит пытаться переносить ОРВИ на ногах: это может не только увеличить срок течения болезни, но привести к летальному исходу.