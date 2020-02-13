Забота о сочности. 6 способов приготовить куриную грудку для салата

Источник материала: Аргументы и факты

Куриное мясо — один из самых востребованных ингредиентов для салатов. Оно простое в приготовлении (по крайней мере, так кажется многим), недорогое и очень популярное. То есть сделай салат с курицей — не ошибешься, гости точно съедят.

Проблема в том, что куриное мясо не так уж элементарно готовится. Салаты чаще всего делают из куриной грудки, а ее очень легко пересушить. При отваривании это сделать легче легкого. Конечно, ситуацию можно исправить большим количеством майонеза. Но все же лучше не уповать на соус, тем более такой яркий и калорийный. К тому же есть способы приготовить курицу для салата так, чтобы она была сочной, мягкой и вкусной. И способов этих немало.

Совет: Лучше всего покупать куриную грудку на остове (кости), с кожей. И готовить вместе с костью и кожей. Так из куриной грудки уйдет наименьшее количество сока. Кстати, даже если вам нужно запекать или варить строго филе (без костей), то все равно мякоть, собственноручно срезанная с остова, будет гораздо сочнее и вкуснее филе, разделанного производителем.

Еще один совет: Старайтесь солить как можно меньше перед приготовлением. Соль забирает влагу, куриная грудка и так суховата.

Перед приготовлением

Неплохо куриную грудку замариновать. Для этого можно использовать набор любимых пряностей (различные перцы, тимьян, розмарин, чеснок, имбирь, корицу, кориандр, куркуму, паприку и так далее), растительное масло, разбавленный уксус или белое вино (тоже смешивать с водой), йогурт или кефир, минеральную воду. Часто используют для маринада соевый соус, но нужно иметь в виду, что он заметно меняет структуру мяса, поэтому в нем не нужно держать долго, получаса будет достаточно.

Грудку обваливают в выбранных специях, сбрызгивают маслом. И оставляют на час-два, чтобы мясо пропиталось запахом пряностей. После маринования можно приступать к приготовлению.

Способ № 1. Запекание

Тут легко можно пересушить куриную грудку. Но все же в духовке она получится интереснее, чем просто сваренная в воде.

Берете грудку, посыпаете любимыми пряностями, добавляете немного соли, заворачиваете в фольгу (как вариант — в рукав для запекания) и кладете в духовку при температуре 150 градусов. После 5-10 минут в духовке температуру увеличиваете до 170-180 градусов. И печете еще 15 минут.

Главное — не передержать курицу в духовке, поэтому лучше включить таймер.

Способ № 2. Мультиварка

Куриную грудку слегка посолить, посыпать любимыми специями. Под кожу (если делаете филе с кожей) можно положить маленькие кусочки сливочного масла. Или же можно просто смазать небольшим количеством масла сверху, сливочным или растительным — что больше нравится. Кладем грудку кожей вниз, мультиварку ставим в режим «Выпечка» на 35-40 минут (зависит от величины грудки), закрываем крышку и ждем звонка об окончании запекания.

Совет: лучше не оставлять грудку на режиме подогрева, это ее может подсушить. Сразу выключите мультиварку, откройте крышку и дайте мясу остыть.



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Способ № 3. Пароварка

Можно варить на пару в мультиварке (в большинстве современных приборов есть эта программа), использовать пароварку, скороварку, где нагнетается давление, или же поставить курицу на водяную баню (железный дуршлаг ставится на кастрюлю с водой, в него кладется мясо, сверху накрывается крышкой). Последний способ самый ненадежный в смысле сочности, потому что плотно крышку все равно не подогнать, пар будет уходить, а время приготовления — увеличиваться. Следовательно, курица потеряет больше сока.

Лучше всего варить на пару куриную грудку а ля натюрель, то есть без соли и пряностей (это все можно положить в салат).

В мультиварке средней грудке на остове хватит 30 минут, в пароварке под давлением — 15-20 минут, а вот в кастрюле с водой грудка будет вариться не менее 40 минут.

Способ № 4. Варка при низкой температуре

Для этого способа нам понадобится вакууматор со специальными пищевыми пакетами, если его нет, то зип-пакет или много пищевой пленки. Грудку предварительно нужно замариновать, после чего упаковать в вакуумный пакет и опустить в горячую (но не кипящую!) воду. Варить на очень маленьком огне в течение часа-полутора. В идеале — воспользоваться для такого способа аппаратом су-вид, который позволяет выдерживать стабильную температуру варки. Однако далеко не у всех он есть на кухнях.

Способ № 5. Варка в фольге

Грудку нужно срезать с остова, обсыпать пряностями, слегка посолить и обернуть в несколько слоев фольги, обернуть фольгу вокруг грудки в виде конфеты, чтобы внутрь конструкции не попадала вода. И варить на медленном огне в течение 45 минут.

Если варите несколько грудок, то для каждой понадобится обертка из фольги.

Способ № 6. Жарка

Перед жаркой грудку лучше всего замариновать. И, разумеется, снять с остова и освободить от кожи. Можно нарезать грудку ломтиками, но только не слишком тонкими, а можно поджарить грудку целиком, а нарезать после. Обжариваете мясо на разогретом масле, растительном рафинированном или же сливочном топленом. В масло можно кинуть раздавленный зубчик чеснока, подержать минуту и вынуть. Это даст отличный аромат.

Кстати, любой из этих способов можно использовать для приготовления куриной грудки в качестве горячего блюда. Дополните соусом, овощным гарниром, и получится отличный ужин.

Салат цезарь с куриной грудкой

Рецепт Виктора Апасьева, бренд-шефа кафе «Руккола»

35 г салата айсберг

35 г салата романо

75 г куриной грудки

5 мл подсолнечного масла

5 г пармезана

40 г соуса цезарь

40 г помидоров

5 г гренок

Шаг 1. Грудку замариновать в любимых специях и обжарить до готовности в масле.

Шаг 2. Нарезать ломтиками.

Шаг 3. Помидоры нарезать крупными кусочками, салаты нарвать руками, сыр натереть.

Шаг 4. Смешать помидоры и салат, заправить соусом, посыпать сыром и выложить сверху ломтики курицы и гренки.

Оливье с курицей

Рецепт шеф-повара Бруно Марино

240 г куриной грудки

15 мл растительного масла

100 г свежего огурца

200 г соленого огурца

4 сваренных белка

120 г моркови

100 г картофеля

20 г укропа

100 г зеленого горошка

Соль

Для соуса:

3 сваренных вкрутую желтка

150 г майонеза

1 ч. л. дижонской горчицы

Шаг 1. Для соуса желтки протереть через сито, соединить с майонезом и горчицей, перемешать.

Шаг 2. Куриную грудку нарезать мелким кубиком и обжарить на растительном масле.

Шаг 3. Свежий огурец нарезать слайсами.

Шаг 4. Остальные ингредиенты нарезать мелким кубиком, укроп порубить. Добавить зеленый горошек, посолить. Заправить соусом, перемешать.

Шаг 5. Выложить салат на тарелку через кулинарное кольцо. В центр уложить куриное мясо, украсить кресс-салатом. По краям внахлест выложить слайсы свежего огурца.