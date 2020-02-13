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Заболеваемость ОРИ и гриппом в Беларуси сейчас на неэпидемическом уровне

13.02.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Заболеваемость ОРИ и гриппом в Беларуси сейчас на неэпидемическом уровне

В первой декаде февраля во всех регионах Беларуси был отмечен сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. При этом показатель заболеваемости находился на неэпидемическом уровне, значимых отличий текущего сезона заболеваемости от среднемноголетних показателей не отмечается, проинформировали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

— Отмечается активная циркуляция респираторных вирусов негриппозной этиологии — респираторно-синцитиальных вирусов, вирусов парагриппа, аденовирусов, риновирусов и бокавирусов, а также возбудителей бактериальной этиологии, — проинформировали в РЦГЭиОЗ. — Наблюдается увеличение доли вирусов гриппа в этиологической структуре заболеваемости, с относительным преобладанием гриппа A(H1N1)pdm09. Результаты молекулярно-биологических и серологических исследований в рамках дозорного и рутинного слежения за гриппом подтверждают, что эпидемиологическая ситуация является ожидаемой для текущего периода заболеваемости ОРИ и гриппом.

По данным специалистов, в эпидемический процесс преимущественно вовлечено детское население, доля которого в общей заболеваемости достигает 75,7%.

Между тем, согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в начале февраля в странах Европейского региона активность гриппа продолжила рост. Ряд государств — Албания, Греция, Люксембург, Словения — сообщили об очень высокой интенсивности, пять стран — Австрия, Румыния, Болгария, Сербия, Македония — о высокой, 13 — о средней интенсивности, 9 — о фоновой активности, 16 — о низкой.

— Отмечена совместная циркуляция вирусов гриппа обоих типов — А и В — с преобладанием (65%) вирусов типа А. Среди вирусов гриппа А чаще (64%) выявлялись вирусы А(Н1N1)pdm09, среди вирусов типа В подавляющее большинство (99%) отнесены к линии В/Victoria.

Ранее сообщалось, что в Беларуси при подготовке к предстоящему сезону заболеваемости ОРИ и гриппом было привито против гриппа более 3,8 миллиона человек — более 41% от общей численности населения.

 Проводимая оценка показывает, что пациенты с острыми респираторными инфекциями и гриппоподобными заболеваниями, от которых в настоящее время были выделены вирусы гриппа, не были привиты от гриппа в предэпидемический период 2019—2020 годов, — констатировали в центре.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения Беларуси.

СБ
 
 
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В первой декаде февраля во всех регионах Беларуси был отмечен сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. При этом показатель заболеваемости...
 
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