Выгодно и вкусно. Сравниваем цены в заведениях общепита

Источник материала: Аргументы и факты

Для наглядности мы объединили несколько блюд в стандартный набор: гарнир, мясо, напиток и десерт. Из каждой позиции мы выбрали самые выгодные варианты для кошелька.

Кафе «Новый век»

Где: Привокзальная пл., 3.

Часы работы: 09.00-23.00.



Фото: АиФ / Ксения Соснина

Хоть это и не столовая, но находится прямо на вокзале – удобно! Чтобы найти кафе, нужно подняться на третий этаж и свернуть налево. «Новый век» располагается возле окон с видом на «Ворота Минска». Перед II Европейскими играми в кафе сделали ремонт, и теперь на фоне интерьера получаются вполне себе приличные селфи. К услугам посетителей телевизор и Wi-Fi.



Фото: АиФ / Ксения Соснина

Из первых блюд вам предложат грибные щи (1,42 руб.) либо мясную солянку (3,03 руб.). У гарниров больше вариаций: гречка (0,91 руб.), пюре (1,08 руб.), картофель фри (1,57 руб.), рис (1,47 руб.), овощная смесь (2,13 руб.). Из мясных блюд представлены жареные окорочка (1,95 руб.), свиная котлета (3,67 руб.), куриная грудка (5,18 руб.), «запеченная «по-царски» рыба (5,40 руб.) и даже жареная говяжья печень (2,22 руб.). У бутербродов разбежка в цене составляет от 1,54 руб. до 4,51 руб. – в зависимости от ингредиентов. Самый бюджетный десерт – коржик за 0,48 руб., а любители дорогих удовольствий оценят пирожное «Экспромт» за 3,34 руб.

Обычный черный кофе стоит 1,68 руб., а черный чай – 1,25 руб. Напитки можно взять в одноразовой посуде, но это обойдется на 27 копеек дороже. Есть также компоты, морсы, нектары и кефир – один стакан стоит в районе рубля.

Стандартный набор: гречка, жареные окорочка с майонезом, клубничный компот, коржик.

Итого: 4,08 руб.

Столовая РУП «Белпочта»

Где: пр-т Независимости, 10.

Часы работы: 11.00-15.00. Только по будням.



Фото: АиФ / Ксения Соснина

Вход в столовую расположен со стороны улицы Володарского. Чтобы найти его, нужно пройти направо от главного входа «Главпочтамта» и обогнуть угол здания. В столовую лучше приходить до 13.00, иначе вся еда достанется работникам «Белпочты». Заведение небольшое, но уютное. На одной из стен висит картина со спокойным лесным пейзажем, а прямо над ней – телевизор с включенным телеканалом «Мир».

В меню есть два супа на выбор: картофельный с рыбой (1,38 руб.) и молочный с тыквой (0,76 руб.). Салаты представлены на любой вкус: от морковного с изюмом (0,43 руб.) и капустного (0,47 руб.) до овощного с колбасой (0,82 руб.). Среди горячих блюд пользуются спросом оладьи с изюмом со сметаной (1,09 руб.), отварная говядина (1,74 руб.) и запеченное филе птицы с грибами (2,64 руб.). На гарнир предлагают пюре (0,48 руб.) и цветную капусту (0,96 руб.). За все кондитерские изделия "отдувается" булочка с корицей (0,54 руб.).

Растворимый кофе стоит 0,84 руб., а зеленый чай почему-то дороже черного (0,22 руб.) на 6 копеек. Но вы можете «сломать систему» и заказать компот всего за 0,18 руб.

Стандартный набор: картофельное пюре, отварная говядина, компот из сухофруктов, булочка с корицей.

Итого: 2,94 руб.

Столовая №3, центр общественного питания БГУ

Где: ул. Бобруйская, 5а.

Часы работы: 12.00-16.00. Только по будням.



Фото: АиФ / Ксения Соснина

Столовая находится в здании ректората БГУ. Поесть здесь может каждый, но сотрудники предупреждают: преподаватели обслуживаются вне очереди.

Супы представлены в двух вариантах – молочный с пшеном (0,50 руб.) и рассольник с говядиной и сметаной (0,99 руб.). Салатов пять. Чем выше цена, тем больше ингредиентов – начинается всё со скромного морковного с курагой (0,34 руб.), а заканчивается пышной «Морской волной» (1,28 руб.) с морской капустой, рыбными консервами, крабовыми палочками, луком, майонезом и яйцами. Среди горячих блюд представлены котлеты «Домашние» (1,01 руб.), рыбные тефтели (2,39 руб.), куриное филе в сыре (2,51 руб.) и нечто из говядины под кодовым названием «Бефстроганов 75» (3,57 руб.).

Зато черный чай дешевле не найти – всего 9 копеек за стакан! А если гуляете на широкую ногу, можете взять компот из апельсинов (0,47 руб.) или растворимый кофе (0,50 руб.). И хоть засиживаться в столовой БГУ не хочется – в ней нет ни окон с видом на «Ворота Минска», ни телеканала «Мир» – голодными вы оттуда не уйдете.

Стандартный набор: макароны, говяжья котлета, пудинг из рикотты, черный чай.

Итого: 3 рубля.

Столовая №2, Минское отделение Белорусской железной дороги

Где: ул. Свердлова, 28.

Часы работы: 12.00-16.00. Только по будням.



Фото: АиФ / Ксения Соснина

Столовая располагается во дворе за железной калиткой. С 12 до 13 часов в столовой аншлаг – обслуживаются работники БЖД. Зайти стоит и вам: современный интерьер, приветливый персонал, блюда на любой вкус – чего ещё требовать от столовой? Почему говядина в СССР стоила дешевле колбасы и курицы?

У всех салатов здесь причудливые названия: «Бело-зеленый» (1,28 руб.), «Трио с кунжутом» (1,43 руб.), «Радуга» (1,79 руб.), «Доминика» (2,18 руб.). И снова на выбор лишь два супа: перловый с грибами (1,16 руб.) и борщ (1,72 руб.). Зато всем угодят горячие блюда: котлета «Папараць-кветка» (2,17 руб.), тушеная свинина (2,28 руб.), скумбрия (3,43 руб.) и вездесущее куриное филе (3,47 руб.). Из гарниров угощайтесь гречкой (0,38 руб.), пюре (0,89 руб.) или овощной смесью (1,26 руб.). В этой столовой есть необычная сладость – апельсин с сахаром (0,65 руб.). Среди других десертов – коржик (0,41 руб.), пирожки с яблоками (0,43 руб.) и песочные сандвичи (0,96 руб.).



Фото: АиФ / Ксения Соснина

Чай стоит 0,19 руб., а кофе нашелся как растворимый (0,42 руб.), так и натуральный молотый (0,62 руб.). После столовой можно продолжить банкет в буфете – он неподалеку.

Стандартный набор: гречка, котлета «Папараць-кветка», черный чай, коржик.

Итого: 3,15 руб.

Достойны упоминания:

Столовая №1, БГПУ. Адрес: ул. Советская, 18.

Кафе-бистро «Маэстра». Адрес: ул. Ленинградская, 18.

Кафе «Сустрэча». Адрес: ул. Бобруйская, 19.

Главный корпус БГУ. Адрес: пр-т Независимости, 4