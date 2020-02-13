Защита детей от поражения током

Источник материала: Клiч Радзiмы

Электричество приносит много пользы человеку. Но не стоит забывать о том, что оно таит в себе опасность, особенно для детей.

Дети рассматривают все предметы вокруг себя, трогают их руками, могут засунуть в рот, пожевать. Таким способом они приобретают опыт и знания. Однако органы чувств человека не способны определить наличие напряжения, а дети не понимают его опасности. Взрослые обязаны обеспечить безопасные условия для жизни детей и научить правильному обращению с электроприборами.

Обеспечение этих условий требует индивидуального подхода, учитывающего детский возраст. Малыши дошкольного возраста обычно находятся под пристальным вниманием родителей и воспитателей дома, на улице и в детском садике. Для обеспечения их безопасности достаточно поддерживать в технически исправном состоянии электропроводку квартиры, блокировать доступ к розеткам и работающим бытовым приборам. Делается это довольно просто — при помощи пластмассовых диэлектрических заглушек, устанавливаемых в контактные гнезда розеток.

Все выключатели и розетки в квартире должны быть надежно закреплены. Доступ детей к включенным электроприборам и питающим их проводам должен быть ограничен.

Также стоит уделять внимание обучению детей основам безопасности. Уже в раннем возрасте они могут хорошо запоминать то, что им объясняют родители. Хорошо влияют на детское поведение совместные занятия с малышами по безопасности, которые проводят воспитатели в детском саду.

Детям старше пяти лет родители уже предоставляют больше свободы и к этому времени важно сформировать у ребенка четкое знание опасных факторов электричества.

Ребенок должен знать, что нельзя лазить по опорам линий электропередач, играть под ними, бросать на провода какие-либо предметы.

Во дворах домов или возле них установлены трансформаторные подстанции, распределительные шкафы. Одна из любимых детских игр — прятки. Проникать за ограждение электрического оборудования нельзя. Это ребенок должен четко представлять.

К моменту, когда детям предоставляется свобода выхода во двор, у них должен быть выработан инстинкт:

— не подходить к отдельно лежащим или оборванным проводам;

— не приближаться к ограждению электротехнического оборудования, даже если оно закрыто;

— не играть вблизи опор линий электропередач;

— в случае обнаружения опасности поражения электрическим током незамедлительно сообщать взрослым.

Когда ребенок подрос и пошел в школу, он получает еще больше свободы. Это требует от него уже больших знаний, приемов безопасного поведения и обращения с электрическим оборудованием в быту и на улице.

Оставаясь один дома, он не должен:

— самостоятельно включать электроприборы;

— заниматься ремонтом и снимать защитные крышки с бытовых устройств, заменять предохранители, электрические лампы;

— прикасаться к работающим приборам мокрыми руками, а тем более протирать их или мыть водой.

Даже в школе, под контролем учителя, во время занятий на уроках труда или на лабораторных работах по физике существует опасность получения электротравм. Чтобы их избежать, ребенок должен внимательно выполнять все указания преподавателя.

Основными мерами предохранения детей от поражения электрическим током являются:

— поддержание в технически исправном состоянии электрооборудования;

— своевременное проведение ремонта отказавших в работе электроприборов;

— постоянное обучение ребенка мерам безопасного поведения, включая обращение с электрическими устройствами;

— периодический контроль за поведением детей со стороны родителей и педагогов.

Родители должны хорошо понимать опасность, исходящую от электрической энергии и принимать всё от них зависящее для исключения несчастных случаев в семье.

А. КЛИМАНТОВИЧ,

инспектор энергогазинспекции Шарковщинской РЭГИ.

А. ТАТАРОВИЧ,

начальник ПТГ Шарковщинского РЭС.