ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

14.02.2020 12:01 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Китае врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Reuters

Китайские врачи заявили о новом эффективном способе лечения пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, передает РИА Новости.

В ходе беседы с журналистами глава больницы в Ухане Чжан Динюй заявил, что методика переливания плазмы крови переболевших коронавирусом доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов.

Эксперты отмечают, что в плазме некоторых людей, переболевших пневмонией, были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с вирусом.

В Китае врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Эпидемией охвачено более 20 стран. 9 главных вопросов о коронавирусе
Подробнее

Ранее сообщалось, что за сутки в Китае выявили более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Reuters Китайские врачи заявили о новом эффективном способе лечения пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19,...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Гриппом на Гродненщине заболели те, кто не привился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика