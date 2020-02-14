В Китае врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Китайские врачи заявили о новом эффективном способе лечения пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, передает РИА Новости .

В ходе беседы с журналистами глава больницы в Ухане Чжан Динюй заявил, что методика переливания плазмы крови переболевших коронавирусом доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов.

Эксперты отмечают, что в плазме некоторых людей, переболевших пневмонией, были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с вирусом.

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Ранее сообщалось, что за сутки в Китае выявили более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.