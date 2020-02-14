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В Китае врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
14.02.2020 12:01 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Китайские врачи заявили о новом эффективном способе лечения пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, передает
В ходе беседы с журналистами глава больницы в Ухане Чжан Динюй заявил, что методика переливания плазмы крови переболевших коронавирусом доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Эксперты отмечают, что в плазме некоторых людей, переболевших пневмонией, были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с вирусом.
Ранее сообщалось, что за сутки в Китае выявили более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
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Reuters Китайские врачи заявили о новом эффективном способе лечения пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19,...
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