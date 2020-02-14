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Врач перечислил полезные свойства квашеной капусты

14.02.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Врач перечислил полезные свойства квашеной капусты

Квашеная капуста является одним из самых популярных зимних продуктов в силу ряда причин: это вкусно, недорого и полезно для здоровья.

Специалист в области правильного питания Андрей Иванцов объяснил, почему блюдо необходимо включить в регулярный рацион:

1. Прекрасный продукт для тех, кто хочет похудеть: на 100 грамм квашеной капусты приходится всего 19 калорий. Так что при чувстве голода вполне можно съесть немного для насыщения организма питательными веществами.

Если вы сидите на строгой диете, то это поможет вам защититься от дефицита необходимых витаминов.

2. Полезность блюда обусловлена способом его приготовления, поэтому в квашеной капусте больше ценных веществ, чем в сырой.

Является источником витаминов группы В, С, РР, К, U, натрия, йода, железа, калия, кальция, йода, фосфора, цинка, селена, антиоксидантов и других важных элементов.

Такой богатый состав способствует общему оздоровлению организма и профилактике ряда недугов. Кстати, питательная ценность блюда сохраняется в течение 10 месяцев после приготовления.

3. При помощи квашеной капусты можно избавиться от авитаминоза, поскольку состав блюда невероятно ценен при данной проблеме.

4. Данный продукт способствует нормализации состояния микрофлоры кишечника. Это необходимо для того, чтобы укрепить защитные функции организма за счет улучшения работы иммунной системы.

5. Квашеную капусту можно и даже нужно есть беременным: во-первых, чтобы насытить организм витаминами, поскольку в период вынашивания это весьма актуально.

Во-вторых, капуста помогает справиться с симптоматикой токсикоза. Особенно ценен в данном вопросе рассол. Он, кстати, является прекрасным средством для того, чтобы избавиться от неприятных последствий похмельного синдрома.

6. Продукт способствует гармоничному усвоению белка, именно поэтому он является идеальным салатом во время обеда или ужина, когда подаются мясные изделия.

7. Квашеная капуста необходима для улучшения внешнего вида: при регулярном употреблении улучшается структура ногтевой пластины, исчезает ломкость. Волосы приобретают здоровый блеск, становятся сильнее, крепче и менее склонны к выпадению и ломкости.

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Квашеная капуста является одним из самых популярных зимних продуктов в силу ряда причин: это вкусно, недорого и полезно для здоровья. Специалист в...
 
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