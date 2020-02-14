В Пинске у новорожденной малышки нашли ВИЧ, хотя в семье все здоровы

Источник материала: Виртуальный Брест

Пинчанка Светлана Дыдышко бьёт во все колокола: позвонила журналистам, написала заявление в Следственный комитет, обратилась в Администрацию Президента. У её 11-месячной дочери Мирославы обнаружили ВИЧ-инфекцию.





По мнению Светланы. в случившемся виноват медицинский персонал Пинской детской больницы.





Мама Мирославы написала заявление в Пинский межрайонный отдел Следственного комитета

- Я рожала 28 февраля прошлого года, у нас здесь в Пинске – рассказывает Светлана. - При родах дочке сломали ключицу. После роддома её перевели в детскую больницу. Там она лежала около трёх недель. Потом мы забрали ребёнка домой.

- С октября месяца Мирослава начала сильно болеть. Были плохие анализы крови, и нас направили в Брест к гематологу, – продолжает пинчанка. - Там дочку посмотрела ещё и кардиолог, назначив дополнительные анализы.

Пинчане вернулись домой, сдали необходимые анализы и узнали страшную новость:

- На следующий день врач-инфекционист сказала прийти в поликлинику. Мы приехали. Я зашла в кабинет. Муж остался в коридоре. И тут она сообщает нам эту новость, что у Мирославы обнаружили вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).

Малышку проверяли четыре раза, и каждый раз подтверждался её положительный ВИЧ-статус. У остальных членов семьи Дыдышко, а это ещё четверо детей, сама Светлана и её муж, результаты анализов на ВИЧ отрицательные.





Заявление следователям написано 13 февраля

Мама Мирославы отсчитывает месяцы, ведь ВИЧ-инфекция проявляется не сразу. Обнаружить антитела к вирусу в крови можно через 3-6 месяцев после заражения. Светлана предполагает, что заразить девочку могли или в родильном доме, или в больнице:

- Во второй раз мы попали в Пинскую детскую больницу в августе. Анализы сначала были хорошие. А с октября уже постоянно лежим в больнице.

Три недели назад Мирославу госпитализировали в Минскую городскую детскую инфекционную больницу. Перед госпитализацией у девочки была судорога. Минские врачи провели ещё одно обследование ребёнка и назначили терапию.





В своей кроватке Мирослава не спала уже как месяц

Мама Мирославы Светлана Дыдышко рассказывает, что хочет найти виновных:

- У меня была беременность без осложнений, и я думала, что ребёнок будет здоровым. А сейчас моя девочка всю жизнь должна будет принимать лекарства, чтобы подавить активность ВИЧ.

В разговоре с журналистами женщина опасается, что может, её дочь не первая в городе попала в сложую ситуацию: ведь в её здоровой семье нашли у ребенка ВИЧ-инфекцию.

- Я хочу, чтобы такое больше не повторилось, – утверждает Светлана, поэтому решила рассказать о нашей трагедии СМИ, хотя мне предлагали не делать этого.





Игрушки Мирославы остались дома

Ситуацию корреспонденту Медиа-Полесья прокомментировал главный врач УЗ «Пинская детская больница» Николай Телятицкий, который отметил, что сейчас в детской больнице проводится внутренняя проверка и работает межрайотдел Следственного комитета.

По словам главврача, администрация больницы сама заинтересована в разрешении этой ситуации, потому что никому не хотелось бы пережить такое: ни сотрудникам учреждения, ни родителям других детей.

Инфицированные дети в больницах лежат вместе со всеми, в тех же палатах. ВИЧ-статус человека запрещено разглашать по закону. И работники больницы не имеют права как-то ограничивать таких пациентов.





Светлана Дыдышко в ужасе от того, что теперь её дочка всю жизнь должна будет принимать лекарства. По её мнению, из-за халатности врачей у ребенка сломана жизнь

В Пинской детской больнице медицинский персонал соблюдает правила санитарно-эпидемиологического режима, ведь в противном случае пациенты могут быть заражены иными опасными инфекциями.

Используются одноразовые изделия медицинского назначения, дезинфицирующие растворы, необходимым образом организована работа для обеспечения безопасности необходимых медицинских манипуляций.

Проверки должны выяснить, действительно ли инфицирование ВИЧ могло произойти в Пинской детской больнице.