Личная аптечка Как правильно хранить лекарства дома?

Источник материала: Аргументы и факты

ТЕМПЕРАТУРА, СВЕТ, ВЛАЖНОСТЬ

Приобретая какой-либо медицинский препарат, нужно обратить внимание не только на дозировку, побочные эффекты, но и на условия хранения. Они должны быть обязательно прописаны на упаковке или инструкции. Самые важные факторы – температура, освещение и влажность.

Обычно лекарства делятся на те, которые можно держать в комнате, и те, которые лучше убрать в холодильник. К примеру, большинство таблеток можно хранить при комнатной температуре – от 15°С до 25°С в зависимости от климатических условий. Прохладным считается место с температурой от 8°С до 15°С.

А вот свечи на натуральной жировой основе, мази с жировыми компонентами или суспензии лучше хранить в холодном месте (холодильнике) при температуре от 2°С до 8°С. В холодильнике целесообразно хранить и некоторые ферментные препараты, выпускающиеся в виде порошка. На полках дверцы холодильника можно хранить флаконы с жидкими лекарственными формами, например, антибиотики, глазные капли, а также инъекционные растворы.

Стоит позаботиться о том, чтобы лекарства лежали подальше от «морозилки»: при температуре ниже нуля многие из препаратов теряют свои свойства. Кроме того, лучше дополнительно упаковать лекарства в пакет, чтобы не допустить попадания влаги.

Из-за высокой температуры воздуха могут изменить свойства препараты на основе бактериальных культур, антибиотики, гормональные средства. Большинство лекарств боятся направленных солнечных лучей, поэтому аптечку лучше устраивать в темном месте, без лишнего освещения. Например, в ящике или коробке.

Многие лекарства также боятся влажности. Поэтому лекарства лучше не хранить на кухне или в ванной комнате.



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НЕ МЕНЯТЬ УПАКОВКУ

Не выбрасывайте упаковку от лекарства и храните таблетки только в той емкости, в которой она была при покупке. В ином случае есть риск забыть, что за препарат хранится в аптечке, и по ошибке принять не то лекарство. Кроме того, это чревато пропуском окончания срока годности лекарства, который также обязательно указывают на упаковке. Лучше всего хранить препараты в оригинальной упаковке, с инструкцией внутри.

Покупать лекарства впрок не рекомендуется. Содержимое аптечки врачи рекомендуют проверять хотя бы раз в полгода. Лекарства, у которых вышел срок годности, нужно выкидывать, даже не задумываясь. В ином случае можно навредить здоровью испортившимися таблетками. Некоторые средства имеют совсем короткий срок хранения, например, антибиотики в виде суспензии можно оставить в холодильнике не более чем на неделю.

ПЛОТНО ЗАКРЫТЬ

Все флаконы должны быть плотно закрыты. Если заметили, что во флаконе осадок, а таблетки поменяли изначальный цвет, и это не предусмотрено инструкцией, лекарства нужно тут же выкинуть, но ни в коем случае не в канализацию. Лучше всего вытащить их из упаковки, плотно замотать бумагой, чтобы их случайно не съели птицы или животные, и отправить в мусорное ведро. Некоторые аптеки и поликлиники устанавливают специальные контейнеры для сбора подобных отходов.

Следует также следить за тем, чтобы не было открытого доступа к лекарствам у детей и животных. Поэтому в идеале ящик с препаратами должен закрываться на ключ или в крайнем случае размещаться на самой верхней полке.