Источник материала: Кричевская жизнь

Капуста — популярный продукт на нашем столе. Как говорится, и дешево, и сердито. Она присутствует в рецептуре множества блюд, начиная от классических щей и голубцов и заканчивая всевозможными салатами и холодными закусками.

Сейчас, зимой, этот продукт чаще используется в квашеном виде. Во многих странах квашеная капуста считается национальным блюдом, в том числе в Чехии, Болгарии, Польше, России и, конечно же, у нас, в Беларуси.

Химический состав квашеной капусты представлен следующим образом: аскорбиновая кислота – половина суточной нормы, витамины группы В, витамин А, витамин Е, витамин РР, в том числе ниациновый эквивалент. Минеральные вещества представлены железом, кальцием, фосфором, магнием, натрием, калием.

Высокое содержание витамина В способствует оптимальному усвоению белка, то есть квашеная капуста помогает полностью переварить мясные блюда. Витамин С укрепляет сосудистые стенки и усиливает собст-венные иммунные возможности организма. Продукт способствует стабилизации обменных процессов, улучшению показателей свертываемости крови, при регулярном потреблении он становится профилактикой язвенной болезни. Фолиевая кислота участвует в регенерации и образовании новых клеток. Сок пробуждает аппетит, снимает проявлении токсикоза у беременных. Регулярное включение в меню блюд из квашеной капус-ты позволяет предотвратить авитаминоз и повысить иммунитет, что очень важно в холодное время года.

Квашеная капуста обладает низким содержанием калорий (всего 19 Кк), но хорошо насыщает организм, что оптимально подходит людям, страдающим избыточной массой тела. Низкокалорийная квашеная капуста идеально пополняет диетическое питание, что важно для женщин, стремящихся сохранить свою красоту при скудном рационе.

Нельзя не отметить косметологический эффект – никотиновая кислота, содержащаяся в квашеной капусте, действуя на клеточном уровне, укрепляет ногти, волосы, улучшает состояние кожи. Кроме того, готовым рассолом можно протирать лицо во избежание образования морщин и для улучшения цвета кожи. Молочная кислота обладает антибактериальным действием.

Для мужчин же квашеная капуста может стать незаменимым продуктом. Представители ученого сообщества опубликовали исследования, согласно которым, мужчины, регулярно употребляющие квашенную капусту, сохраняли свою силу на протяжении долгих лет.

Редко встречается продукт, сохраняющий все полезные свойства и биологически активные вещества в процессе длительного хранения. В квашеной капусте витаминно-минеральный состав остается неизменным на протяжении 2-3 месяцев (при соблюдении условий хранения – в холодном месте).

Несмотря на полезные свойства, квашеная капуста имеет противопоказания. Высокие концентрации органических кислот и пищевые свойства делают продукт вредным для лиц, страдающих определенными заболеваниями. В список противопоказаний входят такие заболевания, как эндокринные нарушения, сбои в работе щитовидной железы, почечная недостаточность, гипертония, мочекаменная болезнь, панкреатит, гастрит, язвенная болезнь. В процессе переваривания капусты активизируются процессы брожения в кишечнике, поэтому всем, кто страдает от метеоризма (повышенное газообразование), лучше воздерживаться от нее.

Чтобы не навредить организму и получить положительный эффект от употребления, блюда из квашеной капусты желательно включать в меню 2-4 раза в неделю – в зависимости от индивидуальных особенностей.

Диетологи утверждают, что самая вкусная и полезная капуста – это та, которая употребляется с постным маслом и луком без соли.

Н. Сакович,

фельдшер-валеолог.