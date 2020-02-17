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В чем опасность «незамерзаек»?
17.02.2020 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
С наступлением зимы и морозов для автолюбителей становится актуальным выбор стеклоомывающей жидкости, которая эффективно очистит лобовое стекло от загрязнений, будет недорогой, безопасной для здоровья и окружающей среды. Про последнее автолюбители обычно забывают или не придают особого значения.
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С наступлением зимы и морозов для автолюбителей становится актуальным выбор стеклоомывающей жидкости, которая эффективно очистит лобовое стекло от загрязнений,...
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