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В чем опасность «незамерзаек»?

17.02.2020 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

С наступлением зимы и морозов для автолюбителей становится актуальным выбор стеклоомывающей жидкости, которая эффективно очистит лобовое стекло от загрязнений, будет недорогой, безопасной для здоровья и окружающей среды. Про последнее автолюбители обычно забывают или не придают особого значения.
В состав любой незамерзающей жидкости входит спирт, чтобы она не замерзала при отрицательных температурах. С точки зрения производителя, самый дешевый и практичный вариант – добавление метилового спирта (метанол). «Незамерзайки» с его составом имеют малую цену, высокую температуру замерзания.
Метанол – наиболее токсичное соединение среди всех спиртов. При этом метанол является сильным ядом преимущественно нервного и сердечно-сосудистого действия. Доза метилового спирта в 10-15 (до 30) мл может оказаться смертельной. Летальность при отравлении метиловым спиртом значительна.
При использовании стеклоомывайки с метанолом при включенных щетках автомобиля в воздух салона автомобиля с внешним воздухом могут поступать ядовитые пары метанола, вызывая раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Острое отравление при вдыхании паров встречается редко, но метанол способен накапливаться в организме. При малых концентрациях отравление развивается постепенно и характеризуется раздражением слизистых оболочек, частыми заболеваниями дыхательных путей, головными болями, звоном в ушах, расстройствами зрения.
Так как в России применение метилосодержащих «незамерзаек» запрещено, то российские производители успешно нашли рынок сбыта этого товара на территории Республики Беларусь, что не могло не насторожить органы госсаннадзора в связи с потенциальной опаснос-тью данного вида продукции для здоровья населения.
Специалистами осуществляется постоянный мониторинг за реализацией стеклоомыва-ющих жидкостей с отбором проб жидкостей различных производителей для исследования в санитарно-химических лабораториях на содержание метанола.
По результатам совместной надзорной деятельности органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, и Госстандарта были выявлены многочисленные факты поступления в торговлю нестандартной стеклоомывающей жидкости, содержание метанола в которой превышало в десятки-тысячи раз установленный гигиенический норматив. При этом установлено, что 100% выявленных нестандартных проб стекло-омывающих жидкостей произведены на территории РФ согласно информации на этикетке и сопровождающей документации.
Н. Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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С наступлением зимы и морозов для автолюбителей становится актуальным выбор стеклоомывающей жидкости, которая эффективно очистит лобовое стекло от загрязнений,...
 
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