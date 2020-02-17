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Чем опасен ротавирус и как от него защититься?

17.02.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Чем опасен ротавирус и как от него защититься?

Осенне-зимний период – время уже привычной для нас вирусной активности, когда особенно важно соблюдать профилактические рекомендации медиков. Как оградить себя от ротавирусов, распознать и вовремя начать лечение недуга, рассказала врач-педиатр, заведующая 2-м инфекционным отделением областной инфекционной клинической больницы Юлия Красько.

– Видимо, с учетом нестабильной погоды в этом году количество случаев ротавирусной инфекции в структуре заболеваний нашего инфекционного отделения изменилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о положительной динамике – случаи ротавирусов составляют 16 процентов от всех кишечных инфекций. Для сравнения, в 2017 году этот показатель держался на уровне 26, а в 2018-м – 29 процентов от всех пациентов с кишечной инфекцией, пролеченных в отделении, – говорит врач и вместе с тем обращает внимание, что утешительная динамика не может служить поводом для потери «профилактической бдительности».

Чем опасен ротавирус и как от него защититься?

Особенно актуально это для молодых родителей. Ведь в так называемой группе повышенного риска в случае с ротавирусами находятся как раз дети. Это вовсе не означает, что взрослые не подвержены этой разновидности инфекций. Просто заболевание у них обычно протекает в легкой форме со стертыми симптомами. В то время как для малышей оно может обернуться серьезными проблемами вплоть до обезвоживания. 
Как отмечает специалист, для ротавирусной инфекции характерно острое начало заболевания с быстропрогрессирующими явлениями обезвоживания. Но все же при правильном и быстро организованном питьевом режиме и установлении диеты улучшение состояния наступает очень скоро.

Вместе с тем даже внешне здоровый человек после этого заболевания, сам того не зная, в течение нескольких недель может оставаться источником инфекции.

Чем опасен ротавирус и как от него защититься?

– Возбудитель продолжает выделяться во внешнюю среду при отсутствии каких-либо клинических проявлений у переболевшего. А потому детям, которые прошли стационарное лечение, рекомендуем в течение определенного времени не посещать детский коллектив, – поясняет Юлия Красько. 

Что касается профилактики ротавирусной инфекции, здесь нет сложных советов и рекомендаций. Чтобы не попасть в «вирусную ловушку», достаточно соблюдать правила личной гигиены и почаще мыть руки. Следует помнить, что овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, а во время эпидемического осенне-зимнего периода не стоит пренебрегать рекомендацией обдавать их кипятком. Если речь идет о воде, предпочтение лучше отдавать кипяченой или бутилированной. Кроме того, особое внимание нужно уделить качеству молочной продукции: нельзя употреблять продукты сомнительного происхождения и с истекшим сроком годности.

Чем опасен ротавирус и как от него защититься?

– Если в семье есть подозрение, что один из родственников заболел ротавирусной инфекцией, лучший способ предотвратить групповое заболевание – это ранняя диагностика и проведение профилактических мероприятий. Чтобы наверняка понять, с чем имеете дело, необходимые исследования на наличие или отсутствие ротавируса можно пройти в нашей больнице, – добавила Юлия Красько.

Что еще необходимо знать о ротавирусах:

-к особенностям следует отнести и тот факт, что передается заболевание не только контактно-бытовым путем, но и воздушно-капельным; 

-с момента заражения до начала заболевания как правило проходит от 24 до 72 часов, но инкубационный период может растянуться до семи суток; 

-чаще всего заболевание начинается с одновременного повышения температуры тела, ухудшения самочувствия и снижения активности и аппетита, появления диареи, урчания и болей в животе, тошноты и повторяющейся рвоты. Кроме кишечных проявлений, больных может беспокоить насморк, першение и боль в горле, кашель;

-одна из главных опасностей ротавирусов – потеря жидкости и микроэлементов, а потому основная рекомендация в таком случае – почаще пить воду, а лучше солевые растворы. Детям – небольшими порциями не более 50 миллилитров каждые полчаса. 

Екатерина МОТЕВИЧ
Фото: из открытых интернет-источников
https://grodnonews.by/

 
 
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Осенне-зимний период – время уже привычной для нас вирусной активности, когда особенно важно соблюдать профилактические рекомендации медиков. Как оградить себя...
 
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