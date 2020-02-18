Какое добро побеждает? Мораль детских сказок жестока, цинична и правдива

Источник материала: Аргументы и факты

«Сказка — ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок», — эти строки Александра Пушкина от частого повторения, да и в силу чудовищного, всеподавляющего авторитета «нашего всего» воспринимаются как истина в последней инстанции. Дескать, всё, что в сказке говорится, действительности не соответствует, а правду полагается искать между строк.

Хотя, если как следует разобраться, то гораздо точнее ситуацию со сказками описывает чудесное стихотворение советского поэта и археолога Валентина Берестова, которое использовали в мультфильме про Домовёнка Кузю:

Не бойся сказок. Бойся лжи.

А сказка — сказка не обманет.

Ребёнку сказку расскажи —

На свете правды больше станет.

Дело в том, что искать в иных сказках скрытый подтекст и тайный смысл — занятие заведомо бестолковое. Их мораль бьёт сразу, прямой наводкой, наповал. Кстати, надо признать, что мораль эта не всегда соответствует общепринятой в современном социуме. И часто она далека от христианских идеалов. Принято считать, что в сказках добро всегда побеждает зло. Это верно, но лишь по той причине, что сказочники тех времён следовали железной логике: кто победил, тот и добро. Совести, жалости и прочей ерунде не было места в том жестоком мире.

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Кот в сапогах

Пересказывать знакомую всем с детства сказку смысла, наверное, не имеет. Её главный герой — не апатичный младший сын мельника, а кот, который за него устраивает все его дела. И вызывает закономерное восхищение. Людоед же, напротив, кажется прямо-таки олицетворением зла и мрака.

Хотя как раз он ничего плохого в сказке не делает. Более того, он свято чтит законы гостеприимства, угощает кота в своём жилище, развлекает его беседами и вообще ведёт себя как подобает.

Что делает кот? Во-первых, идёт на прямой подлог, выдавая своего хозяина за аристократа. Во-вторых, угрожает деревенским жителям жестокой расправой, если они вдруг затеют разоблачить его ложь. Ну и, наконец, вероломно попирает законы гостеприимства: воспользовавшись моментом, цинично убивает хозяина дома, который ничего плохого ему не сделал.

На чьей стороне симпатии читателя? Конечно, на стороне кота, ведь он такой ловкий! Полное соответствие морали некоторых скандинавских саг, где вполне допускалось преступление законов. Наплевать, главное, чтобы герой вёл себя как герой и в конце концов побеждал не силой, так хитростью.

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Король Дроздобород

Не в меру спесивая принцесса отвергает королей-женихов одного за другим. Особенно весёлым ей показалось насмехаться над последним, самым достойным и самым красивым. Разъярённый отец даёт обещание выдать её замуж за первого нищего, который постучит в двери дворца.

Конечно, этим нищим оказывается тот самый последний отвергнутый жених. И вот принцесса в рубище, живёт в холодной хибаре, ест впроголодь, вынуждена тяжело работать. Да тут ещё и муж, который то и дело угрожает побить её за недостаточное послушание. Потом, правда, всё становится на свои места и дело заканчивается счастливым браком, но не раньше того, как принцесса преобразится и попросит прощения.

Многим кажется, что мораль сказки в христианском смирении. Нет. Здесь показана правда эффективной мотивации: только голодом, холодом и угрозами можно реально выбить дурь из головы.

Белоснежка

Опять-таки смысла пересказывать сюжет нет никакого, с ним все знакомы и без того. Хотя бы по классической экранизации Уолта Диснея. Впрочем, тем, кто помнит только мультфильм, следует знать, что его финал сильно отличается от книжного. В сказке братьев Гримм Белоснежка приглашает свою мачеху, злую королеву, из-за которой ей пришлось претерпеть столько страданий, на свадьбу. Мачеха является. Там её ловят и заставляют плясать в раскалённых железных башмачках до тех пор, пока она не умрёт.

Мораль вполне соответствует эпохе викингов: «Только раб мстит сразу, а трус — никогда». Ни в коем случае не спускай обид и оскорблений. Учись терпению, стисни зубы, выжидай, а потом наноси удар. Желательно — окончательный, то есть смертельный. «Прощайте врагов ваших и молитесь за гонящих вас»? Нет, не слышали.



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Три медведя

Это только в интерпретации Льва Толстого наглая девчонка, явившаяся к медведям, съевшая их еду, сломавшая стульчик медвежонка и завалившаяся спать, остаётся невредимой: «Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали её».

На самом деле финал далёко не так безоблачен. Медведи являются к себе домой, обнаруживают незваную гостью, разрывают её на части и съедают.

Мораль стиля «лобовой мейнстрим». Детям нечего шляться по чужим домам — раз. А уж если такое случилось, то наглеть не надо — два.