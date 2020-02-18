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Победа над вирусом. 8 продуктов, укрепляющих иммунитет

18.02.2020 11:38 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Победа над вирусом. 8 продуктов, укрепляющих иммунитет
shutterstock.com

В период простуд и наступления по всем фронтам нового коронавируса очень важно быть готовым, сохранять спокойствие и укреплять иммунитет. Сильный иммунитет и высокая сопротивляемость организма — залог того, что болезнь обойдет вас стороной. Или же организм быстро с ней справится и вы перенесете простуду гораздо легче, чем те, кто не обращает внимания на здоровье и диету.

Правильно питаться для укрепления иммунитета очень важно, ведь большая часть иммунных клеток живет именно в кишечнике. Кроме отличного пищеварения для хорошего иммунитета важны витамины А, С, D, группы B (особенно B6), магний, калий, йод, селен. Нужно, чтобы в рационе было достаточное количество клетчатки (то есть налегаем на овощи и фрукты), а также присутствовали качественные протеины и жирные кислоты (обязательно хотя бы пару раз в неделю есть жирную рыбу, не забывать про птицу, бобовые).

Отлично себя зарекомендовали как помощники иммунитета следующие продукты:

Важно!
Полезные продукты, даже обладающие противовирусным действием, — не являются заменой противовирусным и другим препаратам, которые прописал вам врач. Еда может использоваться только как профилактическое средство.

Имбирь

Одна из самых полезных пряностей. Имбирь нужен для укрепления иммунитета, он поможет бороться с заразой. В нем содержится гингерол. Это вещество, которое убивает микробы, останавливает рост части вредоносных бактерий и борется с вирусами. Очень эффективен имбирь в борьбе с инфекциями, которые развиваются во рту и в горле. Так что этот корень — первое средство против простуд, ангин и других неприятных болезней.

Кроме гингерола в корне имбиря содержится много витаминов группы В, аскорбиновой кислоты и ретинола. Они также укрепляют иммунную систему и повышают сопротивляемость болезням.

Победа над вирусом. 8 продуктов, укрепляющих иммунитет
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Кефир

Кисломолочные продукты очень помогают стабильной работе желудочно-кишечного тракта. Это важно, так как именно в кишечнике содержится большая часть иммунных клеток. Поэтому кефир и другие кисломолочные продукты очень полезны при ослабленном иммунитете. Лучше всего действует кефир из цельного молока, в нем содержится максимальное количество витаминов и пробиотиков.

Квашеная капуста

Пробиотики, молочнокислые бактерии и много витамина C — всем этим могут похвастаться ферментированные продукты, например, квашеная капуста, кимчи, моченые яблоки и ягоды, даже бочковые огурцы и помидоры. Важно, чтобы продукты были действительно квашеными, а не маринованными, то есть делались без добавления кислоты, уксуса и сахара.

Бактерии, содержащиеся в ферментированных продуктах, не только помогают работе кишечника, очищают его, но и поддерживают иммунитет, помогают в выработке антител, защищают от патогенных микроорганизмов.

Мед

Мед повышает сопротивляемость организма к любым негативным воздействиям извне. Борется мед и с микробами, и с вирусами. Регулярное употребление меда укрепляет иммунитет. 

Известно, что мед может храниться очень долго. Все потому, что мед препятствует размножению бактерий, убивает их. Пара чайных ложек меда в день повысят сопротивляемость болезням в период наступления холодов. Только имейте в виду, что мед теряет свои полезные свойства при нагреве, поэтому его лучше не класть в чай, а есть «вприкуску».

Еще один чудо-продукт — прополис. Настойка прополиса применяется при отитах, ангинах¸ гайморите, других простудных заболеваниях. В старину прополис использовали, чтобы дольше сохранить мясо свежим: он убивает бактерии, размножающиеся в тепле.

Победа над вирусом. 8 продуктов, укрепляющих иммунитет
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Хрен

Содержит лизоцим, обладающий антимикробным действием. Применяется для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. Волшебным действием обладает известная всем сибирская аджика: тертый хрен, помидоры, чеснок и немного яблочного уксуса, хранить в холодильнике.

В хрене содержится много витамина С, витамины группы В, калий, кальций и фосфор.

Чеснок и лук

Два самых известных «природных антибиотика». Они борются с бактериями и вирусами, поддерживают иммунитет, обладают антиоксидантным действием. 

Вот только чтобы воспользоваться их волшебными свойствами, нужно и чеснок, и лук употреблять в сыром виде, что не всем нравится. Но можно добавлять мелко нарезанный сырой лук или чеснок в салаты, посыпать ими овощные рагу, мясные блюда.

Победа над вирусом. 8 продуктов, укрепляющих иммунитет
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Брюссельская капуста

В ней очень много витаминов C, Е и К, нужных нам для борьбы с инфекциями. Не только брюссельская капуста хорошо поддерживает иммунитет, также рекомендуется употреблять и брокколи, в ней очень много витамина C. Полезна и белокочанная капуста, особенно в квашеном виде, о чем мы уже говорили выше.

Яблочный уксус

Яблочная кислота обладает антивирусными и антибактериальными свойствами, яблочный уксус в разведенном виде (!) хорош для полоскания рта и удаления патогенной среды из ротовой полости. Кроме того, в яблочном уксусе немало витаминов.

Важно!
Пить уксус в чистом виде нельзя. Он применяется для заправки салатов, маринования, им можно сбрызнуть рыбу, например, чтобы подкислить ее слегка.

 
 
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