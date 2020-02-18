«Мы не умрем». Вирусолог — о сценариях развития эпидемии коронавируса

Источник материала: Аргументы и факты

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил: предсказать дальнейшее развитие эпидемии коронавируса невозможно. Грозит ли миру новая пандемия? И что делать, чтобы не заболеть? "АиФ" спросил ученого-вирусолога Светлану Андрееву.

Надежда Уварова, "АиФ": Светлана, какие прогнозы вы как вирусолог и биолог даете в отношении развития коронавируса? Он может, как заявила ВОЗ, поразить две трети населения? Мы все умрем?

Светлана Андреева: Однозначно все мы не умрем. Это видно уже по проценту выздоровевших. Коронавирусы ведь часто в природе встречаются. Это одни из вирусов, которые вызывают ОРВИ. Другое дело, что это новый вирус, он мутировал, изменил свои свойства, адаптировался к организму человека и стал для него опасным. Через года четыре он станет таким же обычным, как масса вирусов ОРВИ, и у большинства людей сформируется к нему иммунитет. Это связано и с тем, что сам вирус путем пассажа, то есть инфицирования множества организмов людей, будет изменять свои свойства. Вакцину разрабатывают, она появится. Только нужна ли она будет к тому времени?

У всех вирусов, и у коронавируса в том числе, нет задачи убить всех людей на Земле, иначе они останутся без «хозяев». Но за эти годы он, конечно, может унести жизни многих людей.

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— Какой сценарий эпидемии вы считаете наиболее вероятным? Он заразит две трети планеты? Умрут миллионы? Или он мутирует и станет не сложнее ОРВИ?

— Самый возможный сценарий, на мой взгляд, — через 1-2 года этот вирус не сможет уже вызывать такие серьезные последствия. Путем частого инфицирования организмов он уже окажется не таким опасным, вирулентным, будет легче переноситься людьми. Через этот период времени люди будут болеть в более легкой форме. Но вполне возможно, что появится новый вирус. Вирусы вообще регулируют численность популяции, но на сто процентов никогда не ликвидируют ее. Поэтому они обеспечивают биоразнообразие, не дают одному организму преобладать на планете.

— Коронавирус — самый страшный вирус, что угрожает сейчас человечеству?

— В мире сейчас эпидемия коронавируса. Но если взять ту же ВИЧ-инфекцию, то с ней мы наблюдаем пандемию. То есть с коронавирусом в сравнении с тем же ВИЧ все, слава богу, очень даже хорошо. Мы просто не представляем то огромное количество людей, которое умирает от ВИЧ, а следим за цифрами, которые дает смертность от коронавируса. Но ведь он локализован в основном в Китае. А с вирусом иммунодефицита имеет место именно пандемия: он распространен во всем мире. Да, если ВИЧ-инфицированный принимает антиретровирусную терапию, он живет и не чувствует проявлений болезни. Но если вдруг пропустит прием препарата по часам, то вирус тут же атакует.

До коронавируса широко распространялся грипп, который возник опять же в Китае. И причиной его стала огромная плотность населения. Чем она выше, тем больше число заразившихся. Вообще, сколько существует человечество, столько существуют и вирусы.

— Какие вирусы мы победили, а какие продолжают нам угрожать?

— Мы пережили пандемии чумы, кори и тех инфекций, против которых ставим прививки: дифтерии, туберкулеза, краснухи, паротита, холеры. А что в том числе помогло их пережить? Даже в Средние века мы смогли победить чуму, используя всё те же самые карантинные мероприятия. До людей дошло, что виноваты грызуны. Крысы и сейчас могут разносить и чуму, и туляремию, и другие опасные заболевания.

Сейчас и бешенством периодически заражаются, причем частенько дети. Если раньше для того, чтобы человек заболел, нужно было пережить укус больного животного, то сейчас ситуация изменилась. Инфицированное животное не бросается, а лижет. Недавно в Челябинской области от бешенства умер ребенок. Родители даже не заподозрили, что это оно. При бешенстве меняется поведение животного: тихие и ласковые становятся агрессивными, а злые и диковатые превращаются в добрых и кротких.

Еще во многих регионах России распространен клещевой энцефалит. Это все опасные вирусы, но против них есть вакцины.

Но ни один вирус, ни одна бактерия никогда не убьет сто процентов популяции человечества.

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— В чем специфичность именно коронавируса? Возможно, что болезнь станет, например, хронической?

— Вероятность перехода его в хроническую форму нулевая, поскольку вирусы, вызывающие длительные инфекции (такие, например, как ВИЧ), обладают другой тропностью (специфичностью) и другим механизмом репликации (самокопирования). Особенность этого вируса, в отличие от обычной ОРВИ, именно в месте локализации. Если при ОРВИ это верхние дыхательные пути или бронхи, то при коронавирусе — нижние дыхательные пути и легкие, что серьезнее. Как осложнения могут быть и сепсисы, и менингиты, и острая недостаточность дыхательных путей.

Как происходит мутация вируса? Например, человек имеет прививку от гриппа, от двух даже его разновидностей. Он получает извне вирус, но, поскольку имеет иммунитет, не заражается сам. А два вируса, обменявшись генотипами в его организме, будут опасны не для него самого, а для другого человека рядом, у которого нет обеих этих вакцин.

— А почему мы ставим прививку от гриппа, а она во многих случаях не помогает? Как можно защититься от гриппа, ОРВИ, коронавируса?

— Это люди думают, что не помогает вакцина от гриппа. Просто штаммов гриппа очень много. Зачастую ОРВИ схожа по признакам, и болезнь принимают за нее. А против ОРВИ прививок нет, поскольку их разновидностей очень много.

— Насколько в случае коронавируса обоснован карантин?

— Весьма обоснован. Важна и изоляция людей, которые могут стать потенциальными источниками заражения, и снижение уровня общения, особенно школьников и студентов. Стоит соблюдать рекомендации не посещать публичные учреждения. Мероприятия идентичны и для гриппа, и для коронавируса, и для ОРВИ. Для профилактики все просто: рекомендуется мыть руки и соблюдать все стандартные в подобных случаях действия.

Мы не можем предположить, удастся ли в нашей стране сдержать начало вспышки. Пока вирус очень вирулентен (заразен — прим. авт.) в отношении организма человека, но со временем это пройдет: он поменяется под действием факторов иммунной системы.

То, что он передается воздушно-капельным путем, конечно, не есть хорошо, ведь вероятность заражения высока. Гораздо ниже она, если бы передавался контактным или фекально-оральным путем.

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— Была информация, что вирус мы получили от животных. Это правда?

— Часто говорят о передаче вирусов от животных, но не всегда это правильно понимается. Коронавирус, вызывающий инфекции у животных, не опасен для человека, поскольку он тропен (предпочтителен) по отношению к организму именно животного. Но, когда происходил частый контакт человека с животным, человек получал высокую инфицирующую дозу, и какая-то часть вирусов мутировала настолько, что смогла победить иммунитет человека и вызвать у него инфекцию. И вот эти самые первые мутации штаммов, как правило, самые опасные. Но они уже не опасны для животного, от которого перешли к нам. Это будет уже чисто антропонозная (человеческая) инфекция, а до этого она была зоонозная (животная).

— То есть пока что иммунитет к коронавирусу — это наша мечта?

— У многих людей уже есть иммунитет к этому вирусу! Кто-то этой коронавирусной инфекцией заболевает и умирает, а кто-то выздоравливает! Это говорит об иммунитете, который борется и побеждает.

Даже внутри семьи избежать заражения от заболевшего реально, если опять же применять на практике все меры предосторожности. Помимо мытья квартиры и ее дезинфекции, нужно носить плотные ватно-марлевые повязки. Стирать их, кипятить, гладить. Если маски одноразовые, носить каждую не больше 3 часов.

— Я видела утверждения, что маска не поможет при контакте с инфицированным коронавирусом. Ведь вирус гораздо мельче, чем сплетение волокон ткани на повязке.

— Вирус чаще всего находится на слизистых, капли слюны разбрызгиваются при кашле и чихании больного. Поэтому и говорят о воздушно-капельном пути: именно капли вылетают из носоглотки. Сам вирус, конечно, мельче пор маски, но капля останавливается на ткани, задерживается на маске. Другое дело, если речь идет о сотрудниках, работающих с вирусом в лаборатории, или о врачах, принимающих поток больных. Их такая маска не спасет: инфицирующая доза высокая. Поэтому так много медработников в Китае и умерло. В таких случаях действительно нужен специальный фильтр с патронами, в котором будут более мелкие поры. Могут помочь также противогазы или специальные комбинезоны.

На улицах, кстати, нет смысла носить маску, потому что низкая концентрация вируса. Воздушные потоки достаточно большие, риск заражения практически равен нулю. Если, конечно, мы не ходим по Уханю, где инфицировано огромное количество людей. Там смысл есть.

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— То есть от нас требуются простые действия: пришел домой — вымыл руки. Что еще нужно, чтобы обезопасить себя по максимуму?

— Частое проветривание квартир, уборка помещений, дезинфекция. Мыть за собой посуду — это уже противоэпидемическое мероприятие.

А еще — обязательно соблюдать календарь вакцинаций! К сожалению, некоторые родители маленьких детей и в соцсетях распространяют информацию о том, что от прививок могут быть осложнения. Эти родители реально не понимают, что возбудители, против которых прививают современных детей, никуда не ушли из нашей популяции. Мы постоянно в нашей лаборатории сталкиваемся с той же дифтерией. То есть масса вирусов здесь, на наших слизистых, мы привиты, у нас иммунитет, мы не болеем. Если я своего ребенка не привью, он может умереть от дифтерии. Сейчас есть аналоги вакцин. Да, АКДС переносится тяжеловато, с температурой, но ее можно заменить на другую.

И здоровый образ жизни играет огромную роль. Люди с анорексией, ожирением, страдающие хроническими заболеваниями, хуже борются с вирусами, коронавирусами в том числе: организм должен справляться с другой проблемой, не может все силы бросить на эту. Сюда же относятся и трудоголики, которые с утра до ночи работают. Они реально устают, и иммунная система — тоже. Такому человеку сложнее перенести вирусную инфекцию.

Элементарно — обратите внимание на свое питание. Если ваш завтрак — кофе с булочкой, обед — гамбургер, ужин — макароны с кепчупом, то где витамины? Где иммунная система будет брать белки? Даже гречка гораздо полезнее. Для профилактики любой вирусной инфекции поменяйте рацион. Добавляем овощи, фрукты. Готовим борщ, это кладезь витаминов. Но здесь важно не готовить его в десятилитровой кастрюле, чтобы потом неделю кипятить.

Квашеная капуста гораздо лучше, чем поливитаминные препараты из аптек. Нужен белок — мясо, яйца. Нормальное питание может позволить любой из нас. Это не есть дорогое, это значит — разнообразное.

К профилактике бы я отнесла и высокую физическую активность.