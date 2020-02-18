ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Важность проветривания. Помните: открывать окно нужно в любую погоду

18.02.2020 16:33 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Важность проветривания. Помните: открывать окно нужно в любую погоду
Фото из открытых источников

 

  • Странные люди: сейчас и зима-то не холодная (ладно были бы минусовые морозы!), а они закупоривают окна, забывая о проветривании. Ладно, ты в своей квартире сидишь, но когда с остервенением закрывают окна в подъезде, при этом там жарища, потому что натоплено, воняет какими-то кислыми щами, или пригоревшей едой, или куревом, потому что многие втихаря курят в подъезде, не думая об окружающих, здоровью которых они вредят… Как объяснить, что проветривание - это важно? А в подъезде, если ты ходишь в верхней одежде, не страшно замерзнуть при плюсовой температуре, которая установилась у нас нынешней зимой? А. Линевич, Минск

- С наступлением холодного сезона многие замечают, что после сна не чувствуют себя отдохнувшими. А если учесть, что большая часть времени проходит в помещениях и только на выходных есть возможность прогуляться, не удивительно, что днем приходят усталость, сонливость и упадок сил. И у этого есть причина. Связана она с чистотой и свежестью воздуха в жилых и рабочих помещениях.

Летом мы часто открываем окна, с наступлением холодов это происходит реже, хотя помнить правила проветривания помещений необходимо в любую погоду, - объясняет Елена СМИРНОВА, врач-гигиенист ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». - Несколько раз в день рекомендуется устраивать сквозное проветривание: обязательно это делать после пробуждения и перед сном, предварительно закрыв комнату и выйдя из нее. Через открытую настежь створку воздухообмен будет происходить быстрее, что предотвратит выхолаживание помещения.

Для сохранения здоровья важно не перегревать квартиру. Установлено, что оптимальная температура для бодрствования и сна находится в промежутке 16-19 градусов. Когда она выше, особенно в отопительный период, слизистая пересыхает, и организм становится более восприимчив к микробам и вирусам. Проветривание в холодный период на фоне работы отопительного оборудования не только понижает температуру, но и увлажняет воздух.

Вышесказанное можно отнести и к подъездам, потому что, если они все время закупорены и нет притока свежего воздуха, люди сталкиваются с теми же проблемами.

Важность проветривания. Помните: открывать окно нужно в любую погоду
Зарядка на улице. Комплекс упражнений для занятий на свежем воздухе
Подробнее

Почему вялость?

Важность проветривания. Помните: открывать окно нужно в любую погоду Ученые: свежий воздух повышает производительность труда
Все знают, что человек вдыхает 21% кислорода, а выдыхает 16%. Но не только недостаток кислорода портит наше самочувствие. В выдыхаемом воздухе углекислого газа содержится в 100 раз больше, чем в чистом атмосферном. А этот газ токсичен даже в невысоких концентрациях. Он вызывает головокружение, головную боль, упадок сил, чувство тяжести и быструю утомляемость. При дыхании в воздух также попадают такие нехорошие примеси, как аммиак, альдегиды, метан и др. К примеру, альдегиды отрицательно влияют на деятельность центральной нервной системы, повышая утомляемость и провоцируя головную боль, а избыток аммиака в организме вызывает вялость, сонливость, повышение артериального давления, снижение работоспособности, учащенное дыхание и т. п. Недостаток отрицательных ионов в воздухе также способен нанести вред организму. Именно эти ионы, которые содержатся в достаточном количестве в свежем воздухе, поддерживают тонус нервной системы, бодрость и хорошее настроение.

Ольга ИВАШКО

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не удивительно, что днем приходят усталость, сонливость и упадок сил. И у этого есть причина. Связана она с чистотой и свежестью воздуха в жилых и рабочих...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Женщина размера XXL. Почему ты получаешься толстой на фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика