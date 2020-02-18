Важность проветривания. Помните: открывать окно нужно в любую погоду

Источник материала: Аргументы и факты

Странные люди: сейчас и зима-то не холодная (ладно были бы минусовые морозы!), а они закупоривают окна, забывая о проветривании. Ладно, ты в своей квартире сидишь, но когда с остервенением закрывают окна в подъезде, при этом там жарища, потому что натоплено, воняет какими-то кислыми щами, или пригоревшей едой, или куревом, потому что многие втихаря курят в подъезде, не думая об окружающих, здоровью которых они вредят… Как объяснить, что проветривание - это важно? А в подъезде, если ты ходишь в верхней одежде, не страшно замерзнуть при плюсовой температуре, которая установилась у нас нынешней зимой? А. Линевич, Минск

- С наступлением холодного сезона многие замечают, что после сна не чувствуют себя отдохнувшими. А если учесть, что большая часть времени проходит в помещениях и только на выходных есть возможность прогуляться, не удивительно, что днем приходят усталость, сонливость и упадок сил. И у этого есть причина. Связана она с чистотой и свежестью воздуха в жилых и рабочих помещениях.

Летом мы часто открываем окна, с наступлением холодов это происходит реже, хотя помнить правила проветривания помещений необходимо в любую погоду, - объясняет Елена СМИРНОВА, врач-гигиенист ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». - Несколько раз в день рекомендуется устраивать сквозное проветривание: обязательно это делать после пробуждения и перед сном, предварительно закрыв комнату и выйдя из нее. Через открытую настежь створку воздухообмен будет происходить быстрее, что предотвратит выхолаживание помещения.

Для сохранения здоровья важно не перегревать квартиру. Установлено, что оптимальная температура для бодрствования и сна находится в промежутке 16-19 градусов. Когда она выше, особенно в отопительный период, слизистая пересыхает, и организм становится более восприимчив к микробам и вирусам. Проветривание в холодный период на фоне работы отопительного оборудования не только понижает температуру, но и увлажняет воздух.

Вышесказанное можно отнести и к подъездам, потому что, если они все время закупорены и нет притока свежего воздуха, люди сталкиваются с теми же проблемами.

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