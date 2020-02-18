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Женщина размера XXL. Почему ты получаешься толстой на фото

18.02.2020 12:10 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Женщина размера XXL. Почему ты получаешься толстой на фото
Из личного архива

Женщина размера XXL. Почему ты получаешься толстой на фотоУ каждой представительницы прекрасного пола обязательно есть фото с подругой, где она, обладательница размера XS и параметров 90-60-90, выглядит как беременная бегемотиха. А подружка со своим «спасательным кругом» на талии — ну просто Синди Кроуфорд. Почему так происходит, объясняет бывшая модель и профессиональный тренер по позированию Евгения Кулешова

1. Умей крутиться

Если вы просмотрите все свои неудачные фото, то, скорее всего, увидите на них одни и те же ошибки. А на ошибках, как вы знаете, надо учиться, поэтому прямо сейчас запоминайте несколько элементарных правил позирования. Первое — не стойте на фотосессии по стойке смирно, вы же не на паспорт пришли фотографироваться. Дело в том, что камере свойственно расширять объекты, поэтому, когда вы занимаете такую позицию, бедра превращаются... превращаются бедра... нет, не в элегантный изгиб, а в огромный таз! Вывод: вставайте перед камерой в 3/4, тогда ненужный объем уйдет. 


Женщина размера XXL. Почему ты получаешься толстой на фото
Фото: личный архив

2. Ноги вверх 

Еще один действенный способ не только получить на фото бедра как у победительниц соревнований по фитнес-бикини, но и визуально удлинить ноги, — приподнять стопу на носок. Этим универсальным советом пользуются и женщины-дюймовочки, и модели. Конечно, кто-то может сказать: «Тоже мне, Америку открыла, какая банальность!» Но я постоянно вижу на фото грузные фигуры, «вросшие» двумя ногами в пол, так что далеко не все в курсе этой «банальности». 


Женщина размера XXL. Почему ты получаешься толстой на фото
Фото: личный архив

3. Вот это ж...

Как еще можно (но, естественно, не нужно!) усилить эффект «больших бедер и огромного живота»? Просто обопритесь на ближнюю к камере ногу. Попробуйте изобразить это перед зеркалом, сделайте выводы и больше никогда никому не показывайте. А старые фото, где вы стоите именно таким образом, отправьте в мусорное ведро. 


Женщина размера XXL. Почему ты получаешься толстой на фото
Фото: личный архив

4. Объемная вы наша

Запомните: между вашим корпусом и руками всегда должно быть пространство. Не надо прилеплять их к себе как самую дорогую часть тела. От этого вся фигура выглядит объемно, про руки я вообще молчу.


Женщина размера XXL. Почему ты получаешься толстой на фото
Фото: личный архив

5. Вот живот! 

Давайте проделаем еще один небольшой эксперимент перед зеркалом: встаньте боком и попробуйте немного прогнуть поясницу (именно так делают многие женщины, пытаясь запечатлеть на фото свои неотразимые ягодицы). Что вы видите? Правильно: вывалившийся живот. Так что еще раз напомню вам: вставайте в 3/4 к камере и всегда втягивайте живот (но без фанатизма, пожалуйста, и не забывайте дышать)!


Женщина размера XXL. Почему ты получаешься толстой на фото
Фото: личный архив

6. Не надо так низко

Многие инстазвезды в один голос советуют ставить камеру ниже, чтобы визуально удлинить ноги. Но! Таким образом вы рискуете сделать свои бедра неприлично большими. Мой вам совет: не надо слишком сильно опускать фотоаппарат. Достаточно просто поставить его на уровень колен. 


Женщина размера XXL. Почему ты получаешься толстой на фото
Фото: личный архив

7. Сбежавшая рука

Мы часто так сильно перекручиваем свое бедное тело, становясь боком к камере, что внезапно теряем из вида руку! На снимках ее просто нет! Это выглядит странно и нелепо. Следите за тем, чтобы дальняя рука не «убегала» от вас, и поворачивайтесь плечами больше на камеру. 


Женщина размера XXL. Почему ты получаешься толстой на фото
Фото: личный архив

Фото для статьи предоставлены автором блога @ladylike_women.

 
 
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Хотите тонкую талию, длинные ноги, идеальные бедра, плоский живот и красивый овал лица? Тренер по позированию и эксперт по риторике тела Евгения Кулешова точно...
 
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