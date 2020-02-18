Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток

Источник материала: Ивьевский край

Способами поделился с порталом Focus Директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена и член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле, передает sb.by

По словам медика, причинами высокого артериального давления являются избыточный вес, отсутствие физических упражнений и неправильная диета.

— Ежедневная прогулка продолжительностью 15 минут поможет снизить артериальное давление на 5—8 миллиметров ртутного столба, — рассказал врач. — При этом не нужно заниматься ездой на велосипеде или бегом на износ. Лучше наслаждаться упражнениями на свежем воздухе.

Еще одним эффективным способом, по мнению врача, можно считать сокращение количества колбасы, хлеба и сыра в рационе. Их лучше всего заменить на овощи. Кардиолог напомнил, что чрезмерное употребление соли также может способствовать повышению артериального давления.

А вот уменьшение веса, по словам медика, может снизить давление на 5—10 миллиметров ртутного столба.