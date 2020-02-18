ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток

18.02.2020 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Способами поделился с порталом Focus Директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена и член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле, передает sb.by

По словам медика, причинами высокого артериального давления являются избыточный вес, отсутствие физических упражнений и неправильная диета.

— Ежедневная прогулка продолжительностью 15 минут поможет снизить артериальное давление на 5—8 миллиметров ртутного столба, — рассказал врач. — При этом не нужно заниматься ездой на велосипеде или бегом на износ. Лучше наслаждаться упражнениями на свежем воздухе.

Еще одним эффективным способом, по мнению врача, можно считать сокращение количества колбасы, хлеба и сыра в рационе. Их лучше всего заменить на овощи. Кардиолог напомнил, что чрезмерное употребление соли также может способствовать повышению артериального давления.

А вот уменьшение веса, по словам медика, может снизить давление на 5—10 миллиметров ртутного столба.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Способами поделился с порталом Focus Директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена и член...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Важность проветривания. Помните: открывать окно нужно в любую погоду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика