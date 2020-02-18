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На Брестчине ажиотажа с медицинскими масками нет

18.02.2020 17:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Об этом сообщила газете Заря заместитель генерального директора Брестского РУП «Фармация» Марина Куличик.

На Брестчине ажиотажа с медицинскими масками нет

– По крайней мере, по вопросам их приобретения к руководству обращений населения не поступало. Даже если в какой-либо из аптек масок не было, оперативная заявка на данный товар, направленная областному аптечному складу, своевременно удовлетворялась. Сегодня со специалистами отдела по обеспечению лекарственными средствами мы проанализировали сведения, которые у нас есть в базе данных, и организовали дополнительно поставку в аптеки, согласовав с заведующими необходимый объем. К концу недели ожидается поставка масок медицинских отечественными производителями в достаточном количестве.

В области функционирует 282 аптеки РУП «Фармация», только в Бресте их 42, еще 99 – иных субъектов хозяйствования. Функция у всех одна – обеспечение населения качественными и безопасными лекарственными средствами.

В связи с известными событиями вокруг коронавируса в интернете сегодня можно встретить много противоречивой информации. Далеко не всему следует верить, в частности, тому, что в Бресте есть проблема с поставкой одноразовых медицинских масок.

Марина Куличик подтверждает, что за последние две недели объем реализации медицинских масок в аптеках увеличился. Но отмечает, что поставка их отечественными производителями осуществляется ритмично, в соответствии с заявленными количествами и в прежнем режиме. Далее, согласно графику, с областного аптечного склада, в аптеки области.

– Во всех аптеках предприятия в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения обеспечено бесперебойное наличие в аптеках и в складе лекарственных средств, применяемых для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, по которым запас составляет в объеме 2-х – 4-х месячной потребности, а также масок медицинских, что вполне актуально в данный сезон года, – отмечает заместитель генерального директора.

А для данной поры года с ее вирусами и простудами Марина Куличик рекомендует подкреплять организм витаминами и профилактическими средствами, которые имеются в аптеках в широком ассортименте, соблюдать респираторный этикет. При необходимости специалисты предоставят дополнительно полезную информацию.

– Вопрос обеспечения должного ассортимента лекарственных средств в аптеках на контроле у руководителей структурных подразделений. При необходимости, в соответствии с нормативным документом, организуется отсроченное обеспечение, – утверждает собеседница Zarya.by.

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью на Брестчине спокойная – обострений ни по гриппу, ни по ОРВИ нет. Повышенного спроса на те, или иные препараты не наблюдается.

 
Теги: Брест
 
 
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  Об этом сообщила газете Заря заместитель генерального директора Брестского РУП «Фармация» Марина Куличик. – По крайней мере, по вопросам их приобретения к...
 
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